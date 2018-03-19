Thật đáng tiếc nếu bạn không biết lỗ chân lông trên mặt có thể thu nhỏ lại tức thì nhờ cách làm cực dễ dưới đây

Làm sao để thu nhỏ lỗ chân lông trên da mặt, đặc biệt là vùng mũi bằng những nguyên liệu tự nhiên không gây hại cho da nhạy cảm là điều không hề khó nếu làm đúng theo những cách mà chúng tôi sắp bật mí dưới đây:

Bột yến mạch có tác dụng làm sạch bụi bẩn bám sâu dưới da, giúp lỗ chân lông thoáng khí và dần dần thu hẹp lại. Dầu dừa có khả năng dưỡng và phục hồi da rất tốt sẽ làm nhiệm vụ cấp ẩm cho da mịn màng.

Nguyên liệu gồm có:

- 1 thìa cà phê bột yến mạch

- 2 thìa cà phê dầu dừa nguyên chất

Bột yến mạch làm sạch da giúp lỗ chân lông thu nhỏ lại - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Rửa tay và mặt thật sạch, thấm khô với khăn bông mềm

- Trộn đều yến mạch và dầu dừa đã chuẩn bị đến khi thu được một hỗn hợp sánh mịn

- Thoa mặt nạ lên toàn bộ gương mặt và nằm thư giãn trong khoảng 15-20 phút cho mặt nạ khô dần trên da

- Làm ẩm tay với nước ấm rồi massage da mặt trong khoảng 1-2 phút để tạp chất dưới da được lấy ra sạch sẽ, rửa sạch mặt với nước ấm

Một mẹo để thu nhỏ lỗ chân lông sau khi đắp mặt nạ, đó là bạn nên dùng 1 viên đá sạch di lên da mặt, đặc biệt là vùng quanh mũi có xuất hiện lỗ chân lông nở to. Hơi lạnh từ viên đá sẽ giúp cho các lỗ chân lông trên da co lại.

Mặt nạ thu nhỏ lỗ chân lông bằng sữa tươi và bột nghệ

Nghệ có đặc tính làm chữa lành các vết thương, liền sẹo nhanh chóng. Sự kết hợp giữa sữa tươi và bột nghệ không chỉ giúp thu hẹp lỗ chân lông mà còn dưỡng trắng vùng da xỉn màu do lỗ chân lông nở to.

Mặt nạ sữa tươi và bột nghệ không chỉ thu nhỏ lỗ chân lông mà còn dưỡng trắng da rất tốt - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Trộn 1 thìa cà phê bột nghệ với 1 thìa cà phê sữa tươi không đường

- Thoa đều hỗn hợp mặt nạ vừa trộn lên trên da

- Đợi khoảng 10 phút cho mặt nạ khô bớt rồi rửa sạch bằng nước ấm

Tương tự như bí quyết làm se lỗ chân lông bằng đá lạnh mà chúng tôi đã chia sẻ bên trên, bạn nên thực hiện sau khi đắp mặt nạ từ sữa tươi và bột nghệ này để làm tăng hiệu quả thu nhỏ lỗ chân lông trên da mặt.

Với các thành phần đơn giản kể trên, bạn có thể dễ dàng tự làm mặt nạ se lỗ chân lông ngay tại nhà bất cứ lúc nào. Các nguyên liệu từ thiên nhiên chứa chất chống vi khuẩn và chống oxy hóa mạnh mẽ vừa thể hiện khả năng thu nhỏ lỗ chân lông vượt trội lại vừa an toàn, không gây kích ứng cho da. Hãy kiên trì thực hiện đều đặn 2-3 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả như ý bạn nhé!