Thật đáng tiếc nếu bạn không biết lỗ chân lông trên mặt có thể thu nhỏ lại tức thì nhờ cách làm cực dễ dưới đây

Chăm sóc da 19/03/2018 11:22

Lỗ chân lông trên mặt to là tình trạng chung của nhiều phụ nữ khi thời tiết đang dần nóng hơn, tuy nhiên, với cách thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả có thể làm ngay tại nhà này, chị em có thể tự tin tỏa sáng với làn da mịn màng không tì vết.

Làm sao để thu nhỏ lỗ chân lông trên da mặt, đặc biệt là vùng mũi bằng những nguyên liệu tự nhiên không gây hại cho da nhạy cảm là điều không hề khó nếu làm đúng theo những cách mà chúng tôi sắp bật mí dưới đây:

Thật đáng tiếc nếu bạn không biết lỗ chân lông trên mặt có thể thu nhỏ lại tức thì nhờ cách làm cực dễ dưới đây - Ảnh 1

Thu nhỏ lỗ chân lông trên mặt không khó nếu chọn đúng nguyên liệu - Ảnh: Internet

Mặt nạ thu nhỏ lỗ chân lông bằng bột yến mạch và dầu dừa

Bột yến mạch có tác dụng làm sạch bụi bẩn bám sâu dưới da, giúp lỗ chân lông thoáng khí và dần dần thu hẹp lại. Dầu dừa có khả năng dưỡng và phục hồi da rất tốt sẽ làm nhiệm vụ cấp ẩm cho da mịn màng.

Nguyên liệu gồm có:

- 1 thìa cà phê bột yến mạch

- 2 thìa cà phê dầu dừa nguyên chất

Thật đáng tiếc nếu bạn không biết lỗ chân lông trên mặt có thể thu nhỏ lại tức thì nhờ cách làm cực dễ dưới đây - Ảnh 2

Bột yến mạch làm sạch da giúp lỗ chân lông thu nhỏ lại - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Rửa tay và mặt thật sạch, thấm khô với khăn bông mềm

- Trộn đều yến mạch và dầu dừa đã chuẩn bị đến khi thu được một hỗn hợp sánh mịn

- Thoa mặt nạ lên toàn bộ gương mặt và nằm thư giãn trong khoảng 15-20 phút cho mặt nạ khô dần trên da

- Làm ẩm tay với nước ấm rồi massage da mặt trong khoảng 1-2 phút để tạp chất dưới da được lấy ra sạch sẽ, rửa sạch mặt với nước ấm

Một mẹo để thu nhỏ lỗ chân lông sau khi đắp mặt nạ, đó là bạn nên dùng 1 viên đá sạch di lên da mặt, đặc biệt là vùng quanh mũi có xuất hiện lỗ chân lông nở to. Hơi lạnh từ viên đá sẽ giúp cho các lỗ chân lông trên da co lại.

Mặt nạ thu nhỏ lỗ chân lông bằng sữa tươi và bột nghệ

Nghệ có đặc tính làm chữa lành các vết thương, liền sẹo nhanh chóng. Sự kết hợp giữa sữa tươi và bột nghệ không chỉ giúp thu hẹp lỗ chân lông mà còn dưỡng trắng vùng da xỉn màu do lỗ chân lông nở to.

Thật đáng tiếc nếu bạn không biết lỗ chân lông trên mặt có thể thu nhỏ lại tức thì nhờ cách làm cực dễ dưới đây - Ảnh 3

Mặt nạ sữa tươi và bột nghệ không chỉ thu nhỏ lỗ chân lông mà còn dưỡng trắng da rất tốt - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Trộn 1 thìa cà phê bột nghệ với 1 thìa cà phê sữa tươi không đường

- Thoa đều hỗn hợp mặt nạ vừa trộn lên trên da

- Đợi khoảng 10 phút cho mặt nạ khô bớt rồi rửa sạch bằng nước ấm

Tương tự như bí quyết làm se lỗ chân lông bằng đá lạnh mà chúng tôi đã chia sẻ bên trên, bạn nên thực hiện sau khi đắp mặt nạ từ sữa tươi và bột nghệ này để làm tăng hiệu quả thu nhỏ lỗ chân lông trên da mặt.

Với các thành phần đơn giản kể trên, bạn có thể dễ dàng tự làm mặt nạ se lỗ chân lông ngay tại nhà bất cứ lúc nào. Các nguyên liệu từ thiên nhiên chứa chất chống vi khuẩn và chống oxy hóa mạnh mẽ vừa thể hiện khả năng thu nhỏ lỗ chân lông vượt trội lại vừa an toàn, không gây kích ứng cho da. Hãy kiên trì thực hiện đều đặn 2-3 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả như ý bạn nhé!

Uống ly nước này đúng 1 tiếng trước khi ngủ, da trắng bóc, bụng phẳng lỳ

Uống ly nước này đúng 1 tiếng trước khi ngủ, da trắng bóc, bụng phẳng lỳ

Bạn sẽ nhanh chóng có được vóc dáng mảnh mai cùng làn da trắng mịn như trứng gà bóc nếu áp dụng theo đúng cách sau.

Xem thêm
Từ khóa:   thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả tại nhà

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 22 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 50 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 59 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen