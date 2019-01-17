Tết sắp đến rồi, đừng tin vào 5 bí quyết làm đẹp này kẻo da sần sùi, khuôn mặt đầy khuyết điểm

Chăm sóc da 17/01/2019 14:59

Brightside muốn giúp bạn tìm ra những bí quyết làm đẹp không hề mang đến hiệu quả, ngược lại có thể còn gây hại cho làn da.

Không phải lời khuyên hay bí quyết làm đẹp nào cũng mang đến hiệu quả như mong đợi, điển hình là 6 điều sau đây. 

Chuyện số 1: Trang điểm hàng ngày có hại cho da

Trên thực tế, thói quen quên tẩy trang đúng cách trước khi đi ngủ mới là việc gây hại cho da. Vì trong lúc ngủ, làn da nên có cơ hội được hít thở oxy để thực hiện quá trình chuyển hóa, tái tạo tế bào mới. 

Vào ban ngày nếu bạn trang điểm với các loại mỹ phẩm chứa các bộ lọc UV, dưỡng ẩm và đặc tính bảo vệ, chúng có thể bảo vệ da khỏi tác động mạnh mẽ từ môi trường, ánh nắng mặt trời.

Tết sắp đến rồi, đừng tin vào 5 bí quyết làm đẹp này kẻo da sần sùi, khuôn mặt đầy khuyết điểm - Ảnh 1
Nếu tẩy trang cẩn thận mỗi tối, trang điểm không hề gây hại cho làn da - Ảnh: Brightside

Chuyện số 2: Kem dưỡng ẩm không ngăn ngừa nếp nhăn

Trên thực tế, ngày nay có rất nhiều loại kem dưỡng ẩm có khả năng chống lại sự xuất hiện của nếp nhăn. Điều cần ghi nhớ là nên chọn sản phẩm có bộ lọc UV, vitamin, chất chống oxy hóa.

Tết sắp đến rồi, đừng tin vào 5 bí quyết làm đẹp này kẻo da sần sùi, khuôn mặt đầy khuyết điểm - Ảnh 2
Chọn lựa đúng đắn, bạn sẽ sở hữu lọ kem dưỡng ẩm có khả năng ngăn ngừa nếp nhăn - Ảnh: Brightside

Chuyện số 3: Da sẽ quen với kem dưỡng sau thời gian dài sử dụng và bạn phải thay đổi mỹ phẩm chúng thường xuyên

Đây chắc chắn là một lời khuyên sai lầm. Đôi khi thay đổi kem dưỡng một cách đột ngột có thể gây ra căng thẳng, kích ứng da. 

Tuy nhiên, định lí này sẽ đúng nếu bạn sinh sống ở những vùng có thời tiết thay đổi rõ rệt giữa các mùa. Nếu kem duy trì độ pH là lựa chọn tốt cho mùa hè thì kem dưỡng da mùa đông ngoài việc chống nắng, cần có các đặc tính giữ ẩm, nuôi dưỡng.

Chuyện số 4: Nên uống nhiều nước để ngăn ngừa nếp nhăn

Nhiều người nói rằng uống nhiều nước sẽ làm chậm quá trình lão hóa da, nhưng thật không may, điều này không hoạt động. 

Theo quy định, các tế bào của lớp biểu bì đã chết, do đó, chúng không hấp thụ độ ẩm từ bên trong. Chính vì vậy, để làn da căng mịn, bạn cần sử dụng mỹ phẩm hợp lý.

Tết sắp đến rồi, đừng tin vào 5 bí quyết làm đẹp này kẻo da sần sùi, khuôn mặt đầy khuyết điểm - Ảnh 3
Uống nhiều nước là thói quen tốt, nhưng để xóa mờ nếp nhăn, bạn cần sử dụng thêm mỹ phẩm - Ảnh: Brightside

Chuyện số 5: Loại bỏ nốt ruồi có thể gây hại cho sức khỏe 

Nốt ruồi là một sắc tố trên da với màu sắc và hình dạng khác nhau. Hầu hết các nốt ruồi đều vô hại, tuy nhiên, một số trường hợp chúng có thể biến thành khối u ác tính dưới tác động của các yếu tố bên ngoài. Đây là lý do tại sao bạn cần phải loại bỏ các nốt ruồi trên cơ thể.

Chuyện số 6: Mát xa da mặt bằng nước đá

Đây là thói quen không tốt cho tất cả mọi người vì nhiệt độ thấp có thể gây hại cho da. Điều này có thể làm lưu lượng máu bị gián đoạn. Ngoài ra, dùng đá lạnh mát xa trên mặt thường xuyên có thể làm hình thành bọng mắt và tĩnh mạch mạng nhện.

Hơn nữa, đá lạnh sẽ làm suy giảm chức năng của tuyến bã nhờn, làm mất tính đàn hồi của da. Hiện nay, có rất nhiều sản phẩm làm đẹp có khả năng làm săn chắc, xoa dịu làn da tốt hơn đá viên.

Tết sắp đến rồi, đừng tin vào 5 bí quyết làm đẹp này kẻo da sần sùi, khuôn mặt đầy khuyết điểm - Ảnh 4
Đối với một số người, nước đá có thể gây ra kích ứng da - Ảnh: Brightside

Chắc chắn bạn đã hiểu rằng không phải lời khuyên hay bí quyết làm đẹp nào cũng hữu dụng, do đó, hãy thật thông minh và cẩn thận trước khi áp dụng điều gì đó cho làn da của mình.

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