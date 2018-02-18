Tận dụng trái cây ngày Tết để làm mặt nạ giúp trị mụn, xóa mờ nám và dưỡng trắng da cực nhanh

Chăm sóc da 18/02/2018 12:24

Các công thức mặt nạ từ trái cây dưới đây mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho làn da như dưỡng trắng, trị mụn, xóa mờ thâm nám, se khít lỗ chân lông...

Hãy tận dụng trái cây trong ngày Tết để làm theo các công thức mặt nạ dưới đây, chỉ trong thời gian ngắn, làn da của bạn sẽ trở nên trắng hồng, rạng rỡ, không tì vết.

Mặt nạ trái cây dưỡng trắng da

Trong việc dưỡng trắng da, chuối được xem là nguyên liệu mang đến hiệu quả cực kỳ cao. Do đó, hãy dùng loại trái cây này để đắp mặt nạ thường xuyên, làn da sẽ được cải thiện đáng kể.

Nguyên liệu cần có:

- Nửa quả chuối chín

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện: 

Nghiền mịn nửa quả chuối chín cho vào chiếc bát nhỏ. Thêm mật ong vào rồi trộn đều là có thể sử dụng.

Sau khi đã vệ sinh thật sạch da mặt, bạn thoa đều hỗn hợp lên, mát xa nhẹ nhàng. Tiếp đó, thư giãn thêm 20 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Bạn nên đắp mặt nạ này mỗi tối, đây là thời điểm da hấp thụ dưỡng chất tốt nhất.

Tận dụng trái cây ngày Tết để làm mặt nạ giúp trị mụn, xóa mờ nám và dưỡng trắng da cực nhanh - Ảnh 1
Mặt nạ trái cây dưỡng trắng da từ chuối - Ảnh: Internet

Mặt nạ trị nám da bằng trái cây

Đu đủ rất giàu Vitamin E, B1, C... có khả năng ngăn ngừa sản sinh hắc sắc tố melanin giúp da xóa mờ thâm nám, sạm đen và đốm nâu cực kỳ hiệu nghiệm. Mặt nạ đu đủ còn có tác dụng ngăn ngừa lão hóa giúp da tươi trẻ, căng mịn. 

Nguyên liệu cần có:

- 3 lát đu đủ chín

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Cho đu đủ và mật ong đã chuẩn bị ra chiếc bát nhỏ, dùng muỗng nghiền mịn đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Thoa đều mặt nạ vừa thực hiện lên da, mát xa nhẹ nhàng và giữ trong vòng 15 - 20 phút thì rửa lại với nước lạnh là xong.

Tận dụng trái cây ngày Tết để làm mặt nạ giúp trị mụn, xóa mờ nám và dưỡng trắng da cực nhanh - Ảnh 2
 Mặt nạ đu đủ trị nám da - Ảnh: Internet

Mặt nạ trái cây trị mụn

Xoài chứa nhiều Vitamin C và axit amin có tác dụng kháng khuẩn, ngừa viêm giúp điều trị, ngăn ngừa mụn hữu hiệu.

Nguyên liệu cần có:

- 3 lát xoài chín

- 1 muỗng canh sữa chua

Cách thực hiện:

Nghiền nhuyễn xoài chín vào chiếc bát nhỏ. Thêm sữa chua vào, trộn đều rồi đắp lên da mặt. Nằm yên khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước mát.

Tận dụng trái cây ngày Tết để làm mặt nạ giúp trị mụn, xóa mờ nám và dưỡng trắng da cực nhanh - Ảnh 3
Mặt nạ trái cây trị mụn từ xoài - Ảnh: Internet

Mặt nạ trái cây se khít lỗ chân lông

Mãng cầu chứa nhiều loại khoáng chất, vitamin có khả năng tăng cường tái tạo tế bào mới, từ đó giúp se khít lỗ chân lông cực kỳ hiệu nghiệm. 

Nguyên liệu cần có:

- Mãng cầu chín

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Mãng cầu sau khi loại bỏ hạt, dùng muỗng nghiền nhuyễn rồi trộn đều với mật ong đã chuẩn bị. Rửa mặt với nước ấm rồi thoa đều hỗn hợp lên, giữ mặt nạ khoảng 20 phút thì vệ sinh lại là hoàn thành.

Tận dụng trái cây ngày Tết để làm mặt nạ giúp trị mụn, xóa mờ nám và dưỡng trắng da cực nhanh - Ảnh 4
Mặt nạ mãng cầu se khít lỗ chân lông - Ảnh: Internet

Với 4 loại mặt nạ từ trái cây trên, các vấn đề về da "cứng đầu" như nám, mụn, đen sạm đều được loại bỏ một cách nhanh chóng.

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