Phụ nữ U40 nên học 10 động tác mát xa từ Nhật Bản này để xóa sạch nếp nhăn, săn chắc làn da chảy xệ chỉ sau 2 tuần

Brightside vừa đăng tải phương pháp mát xa bằng muỗng có khả năng săn chắc làn da, xóa mờ các nếp nhăn chỉ sau 2 tuần áp dụng mà mọi phụ nữ không nên bỏ qua.
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Vẻ đẹp và sức khỏe của làn da phụ thuộc chủ yếu vào lưu thông máu. Trong khi đó, mát xa mặt là cách giúp cải thiện lưu lượng máu, bạch huyết và giảm giữ nước, từ đó giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, đồng thời cải thiện làn da hữu hiệu.
Bạn có thể mát xa khuôn mặt bằng muỗng, một phương pháp thực sự phổ biến ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Ngày nay, liệu pháp này được sử dụng rộng rãi hơn ở các nước châu Âu như Đức.
Chỉ cần chuẩn bị 2 chiếc muỗng, 2 ly nước nóng và lạnh rồi thực hiện theo các động tác dưới đây, bạn sẽ sở hữu làn da căng mịn sau hơn 10 ngày. Vì phương pháp mát xa này lợi dụng nhiệt độ nóng và lạnh nên bạn cần tuân thủ đúng theo hướng dẫn trong từng động tác.
1. Loại bỏ bọng mắt
Đặt chiếc muỗng lạnh dưới mắt rồi di chuyển lên xuống và tới lui. Nếu thoa kem mắt, hãy dùng lực mạnh và di chuyển nhanh hơn. Thực hiện trong vòng 1 đến 2 phút.
Loại bỏ mí mắt bị sưng
Nhắm mắt lại, đặt chiếc muỗng lạnh lên mắt. Sau đó vài giây, dùng chiếc muỗng ấm đặt lên thay thế. Cuối cùng, dùng chiếc muỗng lạnh đặt trở lại lên mắt. Lặp lại 5 đến 7 lần luân phiên - Ảnh: Brightside
2. Giảm nếp nhăn giữa lông mày
3. Xóa vết chân chim
4. Giảm sụp mí mắt
5. Xóa nếp nhăn giữa trán
6. Giảm nếp râu rồng
7. Loại bỏ nọng cằm
8. Siết chặt má
9. Chăm sóc làn da
10. Thư giãn cơ cổ
Lưu ý khi thực hiện bài tập mát xa bằng muỗng
Tham khảo ý kiến của bác sĩ của bạn mắc bệnh rosacea, gặp vấn đề với hệ thống bạch huyết, tĩnh mạch đặt gần bề mặt da, bị viêm da hoặc tổn thương bất kì.
Hãy dùng chiếc muỗng có kết cấu mềm mại, không gồ ghề để bảo vệ làn da khỏi các tổn thương không đáng.
Hy vọng phương pháp mát xa bằng muỗng và nhiệt độ này sẽ giúp bạn lấy lại làn da căng mịn, săn chắc, không còn nếp nhăn nào.