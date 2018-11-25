Phụ nữ U40 nên học 10 động tác mát xa từ Nhật Bản này để xóa sạch nếp nhăn, săn chắc làn da chảy xệ chỉ sau 2 tuần

Brightside vừa đăng tải phương pháp mát xa bằng muỗng có khả năng săn chắc làn da, xóa mờ các nếp nhăn chỉ sau 2 tuần áp dụng mà mọi phụ nữ không nên bỏ qua.

Vẻ đẹp và sức khỏe của làn da phụ thuộc chủ yếu vào lưu thông máu. Trong khi đó, mát xa mặt là cách giúp cải thiện lưu lượng máu, bạch huyết và giảm giữ nước, từ đó giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, đồng thời cải thiện làn da hữu hiệu. Bạn có thể mát xa khuôn mặt bằng muỗng, một phương pháp thực sự phổ biến ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Ngày nay, liệu pháp này được sử dụng rộng rãi hơn ở các nước châu Âu như Đức.

Chỉ cần chuẩn bị 2 chiếc muỗng, 2 ly nước nóng và lạnh rồi thực hiện theo các động tác dưới đây, bạn sẽ sở hữu làn da căng mịn sau hơn 10 ngày. Vì phương pháp mát xa này lợi dụng nhiệt độ nóng và lạnh nên bạn cần tuân thủ đúng theo hướng dẫn trong từng động tác. Mát xa bằng muỗng cực kỳ hữu ích trong việc ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa, kéo căng da mặt - Ảnh: Brightside 1. Loại bỏ bọng mắt Loại bỏ bọng mắt

Đặt chiếc muỗng lạnh dưới mắt rồi di chuyển lên xuống và tới lui. Nếu thoa kem mắt, hãy dùng lực mạnh và di chuyển nhanh hơn. Thực hiện trong vòng 1 đến 2 phút. Loại bỏ mí mắt bị sưng Nhắm mắt lại, đặt chiếc muỗng lạnh lên mắt. Sau đó vài giây, dùng chiếc muỗng ấm đặt lên thay thế. Cuối cùng, dùng chiếc muỗng lạnh đặt trở lại lên mắt. Lặp lại 5 đến 7 lần luân phiên - Ảnh: Brightside 2. Giảm nếp nhăn giữa lông mày Đặt chiếc muỗng lạnh lên vị trí giữa hai chân mày, hơi ép, di chuyển lên xuống theo đường thẳng lên trán. Lặp lại hành động tương tự bằng chiếc muỗng nóng. Tiếp tục sử dụng luân phiên như vậy lần lượt 10 nhịp - Ảnh: Brightside 3. Xóa vết chân chim Đặt lưng của chiếc muỗng lên lạnh 2 đuôi mắt, hơi ép đồng thời di chuyển theo vòng tròn khoảng 5 đến 7 vòng, lưu ý hãy tăng dần áp lực lên vùng thái dương. Lặp lại tương tự bằng chiếc muỗng nóng. Thực hiện luân phiên nóng và lạnh trong 1 phút - Ảnh: Brightside 4. Giảm sụp mí mắt Đặt 2 chiếc muỗng ấm ở 2 đầu chân mày theo hình minh họa. Dùng lực mát xa theo chuyển động tròn thật chậm đến thái dương, lúc này hơi nhíu mày. Lặp lại quy trình tương tự 10 lần - Ảnh: Brightside 5. Xóa nếp nhăn giữa trán Đặt 2 chiếc muỗng ấm giữa trán, di chuyển đến hai bên thái dương với chuyển động tròn. Bạn có thể áp dụng lực kéo căng. Sau đó, quay trở lại giữa trán. Khi muỗng nguội, hãy hâm nóng lại. Thời gian thực hiện là 2 đến 3 phút - Ảnh: Brightside 6. Giảm nếp râu rồng Mở miệng, hơi căng đôi môi ra. Đặt chiếc muỗng nóng dưới cánh mũi theo hình minh họa bên trái. Di chuyển muỗng với chuyển động tròn đến mép miệng. Với chuyển tương tự, quay trở lại cánh mũi. Lặp lại 5 đến 7 lần - Ảnh: Brightside 7. Loại bỏ nọng cằm Đặt 2 chiếc muỗng ấm đối diện nhau dưới cằm, sau đó di chuyển chúng lên đến tai với chuyển động tròn, hơi kéo căng da. Đừng quên giữ chiếc muỗng luôn ấm. Lặp lại 10 lần - Ảnh: Brightside 8. Siết chặt má Đặt chiếc muỗng ấm ở hai mép miệng, giữ chúng thẳng đứng. Với chuyển động tròn, di chuyển muỗng đến tai. Sau đó, hâm nóng muỗng, đặt chúng ở vị trí ban đầu, hơi mỉm cười và thực hiện mát xa tương tự. Lặp lại cả 2 bài tập 5 đến 6 lần - Ảnh: Brightside 9. Chăm sóc làn da Đặt 2 chiếc muỗng nóng dưới xương quai xanh, di chuyển chúng đến xương đòn với chuyển động tròn, lúc này xoa bóp toàn bộ vùng ngực. Tiếp tục làm lạnh chiếc muỗng, lặp lại các động tác tương tự. Thực hiện luân phiên 10 lần - Ảnh: Brightside 10. Thư giãn cơ cổ Đặt chiếc muỗng ấm dưới tai. Nhấn nhẹ và di chuyển đến xương đòn. Lặp lại 10 lần cho động tác mát xa này - Ảnh: Brightside Lưu ý khi thực hiện bài tập mát xa bằng muỗng Tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ của bạn mắc bệnh rosacea, gặp vấn đề với hệ thống bạch huyết, tĩnh mạch đặt gần bề mặt da, bị viêm da hoặc tổn thương bất kì. Hãy dùng chiếc muỗng có kết cấu mềm mại, không gồ ghề để bảo vệ làn da khỏi các tổn thương không đáng. Hy vọng phương pháp mát xa bằng muỗng và nhiệt độ này sẽ giúp bạn lấy lại làn da căng mịn, săn chắc, không còn nếp nhăn nào.

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