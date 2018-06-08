Phụ nữ U40 nên bổ sung 3 dưỡng chất này mỗi ngày để thay thế mỹ phẩm, viên uống chống lão hóa đắt tiền

Chăm sóc da 08/06/2018 11:02

Hiểu rõ làn da cần những loại dưỡng chất gì, sau đó bổ sung đầy đủ mỗi ngày, bạn sẽ chẳng phải sử dụng thêm loại mỹ phẩm hay kem dưỡng nào nữa.

Làn da sẽ khỏe mạnh khi được nuôi dưỡng tốt từ sâu bên trong. Điều này cần bạn bổ sung đầy đủ dưỡng chất, Vitamin, chất chống oxy hóa mỗi ngày. Để biết làn da cần những loại chất cụ thể nào, bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây.

L- Glutathione

Đây là loại dưỡng chất nội sinh có nhiều trong các tế bào động vật. Ngoài ra, L- Glutathione còn được tổng hợp từ 3 loại axit béo cysteine, glutamic và glycine. 

L- Glutathione có tác dụng ngăn ngừa lão hóa cực kỳ mạnh mẽ, ngoài ra, mỗi tế bào trong cơ thể, kể cả làn da đều cần loại chất này để duy trì hoạt động. Bên cạnh đó, L- Glutathione có khả năng tăng cường tái tạo tế bào mới giúp làn da luôn tươi trẻ, trắng hồng và mềm mịn.

Phụ nữ U40 nên bổ sung 3 dưỡng chất này mỗi ngày để thay thế mỹ phẩm, viên uống chống lão hóa đắt tiền - Ảnh 1
Những loại quả giàu L- Glutathione bạn có thể bổ sung mỗi ngày để nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong - Ảnh: Internet

Đặc biệt, loại dưỡng chất này có khả năng đảo ngược hoạt động của enzyme trosinase, đây là loại chất sản sinh ra hắc sắc tố melanin gây nên nám, tàn nhang và đồi mồi. 

Vitamin C

Vutamin C là thành phần đa chức năng hỗ trợ nuôi dưỡng làn da một cách toàn diện. Loại dưỡng chất này cũng có khả năng chống lão hóa cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời còn giúp bảo vệ da khỏi các tác hại từ ánh nắng mặt trời. 

Bổ sung Vitamin C thường xuyên còn làm tăng lượng collagen tổng hợp bên trong cơ thể. 

Phụ nữ U40 nên bổ sung 3 dưỡng chất này mỗi ngày để thay thế mỹ phẩm, viên uống chống lão hóa đắt tiền - Ảnh 2
Vitamin C vừa giúp ngăn ngừa lão hóa vừa bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet

Để cung cấp loại dưỡng chất này cho làn da, bạn có thể ăn thực phẩm giàu Vitamin C hoặc các sản phẩm mỹ phẩm có nồng độ Vitamin C là 20%. 

Nếu uống viên Vitamin C chiết xuất sẵn, mỗi ngày bạn chỉ nên bổ sung từ 1000 - 1200mg.

Alpha lipoic axit

Dưỡng chất này không chỉ là "thần dược" đẩy lùi lão hóa mà còn là lá chắn mạnh mẽ bảo vệ làn da trước môi trường ô nhiễm, khói bụi, tác nhân xấu từ ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, alpha lipoic axit còn làm tăng độ đàn hồi giúp làn da trắng hồng, rạng rỡ và tươi trẻ. 

Alpha lipoic acid (ALA) có cộng dụng phá hủy các gốc tự do, nguyên nhân gây ra lão hóa tế bào trong cơ thể. Đây cũng là loại dưỡng chất tồn tại trong phần lớn các các sản phẩm làm đẹp, dưỡng da. 

Phụ nữ U40 nên bổ sung 3 dưỡng chất này mỗi ngày để thay thế mỹ phẩm, viên uống chống lão hóa đắt tiền - Ảnh 3
ALA (alpha lipoic axit) là loại dưỡng chất cực kỳ cần thiết đối với làn da - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ALA cần được sử dụng với liều lượng phù hợp với từng độ tuổi. Loại axit này có nhiều trong thịt đỏ, thận, tim, gan, rau bina, bông cải xanh, đậu Hà Lan, cám gạo, nấm men...

Chỉ cần bổ sung thường xuyên những thực phẩm chứa các loại dưỡng chất trên mỗi ngày, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng, tươi trẻ. 

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