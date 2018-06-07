Chăm chỉ dùng Vitamin A theo chỉ dẫn sau đây, chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da không tì vết

Chăm sóc da 07/06/2018 15:36

Ngoài Vitamin E, C, B1 thì A cũng là loại dưỡng chất cực kỳ cần thiết đối với làn da của phái đẹp.

Không chỉ cần thiết đối với sức khỏe, Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo dựng làn da khỏe đẹp, không tì vết. 

Vitamin A có tác dụng gì đối với làn da?

Điều trị mụn

Vitamin A còn có tên gọi khác là retinol, đây là loại dưỡng chất có khả năng điều trị mụn cực kỳ hiệu nghiệm. Khi thoa trực tiếp retinol lên da, lỗ chân lông sẽ được tẩy sạch bụi bẩn, dầu nhờn, mồ hôi. Nhờ đó, ngăn ngừa tối đa việc hình thành các nốt mụn trên bề mặt da. 

Chống lão hóa

Thực tế, Vitamin A là thành phần quan không thể thiếu trong các loại mỹ phẩm chống lão hóa. Loại dưỡng chất này ngăn ngừa quá trình già đi của tế bào, đồng thời đẩy mạnh tiến trình sản sinh da mới. Từ đó, nhan sắc của phụ nữ sẽ được duy trì và luôn tươi trẻ. 

Hơn thế, dưỡng chất này góp phần thúc đẩy sản sinh collagen giúp nuôi dưỡng làn da, kéo dài tuổi xuân vô cùng hữu hiệu. 

Chăm chỉ dùng Vitamin A theo chỉ dẫn sau đây, chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da không tì vết - Ảnh 1
Vitamin A mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp cho làn da - Ảnh: Internet

Dưỡng trắng, xóa mờ nám da

Nhờ vào khả năng tăng cường sản sinh tế bào mới nhanh chóng, hiệu quả, sử dụng Vitamin A thường xuyên sẽ giúp da nhanh chóng trở nên trắng hồng tự nhiên và tràn đầy sức sống.

Vitamin A còn có khả năng ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin giúp xóa mờ, ngăn ngừa nám, tàn nhang, đốm nâu... hữu hiệu. 

Chăm chỉ dùng Vitamin A theo chỉ dẫn sau đây, chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da không tì vết - Ảnh 2
Vitamin A giúp điều trị, ngăn ngừa nám, mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách dưỡng da bằng Vitamin A

Bổ sung thực phẩm giàu Vitamin A

Để hiệu quả dưỡng da đạt được tốt nhất, hãy đảm bảo lượng Vitamin A cung cấp vào cơ thể đều đặn mỗi ngày. Bạn có thể ăn các loại thực phẩm giàu dưỡng chất này như phô mai, ớt chuông, cà rốt, bí ngô, trứng... 

Chọn lựa mỹ phẩm có retinol

Mỗi khi chọn mua một món mỹ phẩm nào đó từ kem dưỡng, sữa rửa mặt, mặt nạ giấy... hãy đọc kỹ thành phần xem có retinol (Vitamin A) hay không. Việc sử dụng thường xuyên các loại mỹ phẩm có chất này sẽ giúp bạn đạt được vô vàn tác dụng cho da mặt. 

Tuy nhiên, nếu không thích sử dụng các dòng mỹ phẩm trên thị trường, phụ nữ hoàn toàn có thể dùng những loại quả giàu Vitamin A để làm mặt nạ dưỡng da như cà chua, cà rốt, bí đỏ, khoai lang...

Chăm chỉ dùng Vitamin A theo chỉ dẫn sau đây, chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da không tì vết - Ảnh 3
Tận dụng các loại quả giàu Vitamin A để làm mặt nạ dưỡng da mang đến hiệu quả cao, đồng thời an toàn tuyệt đối - Ảnh: Internet

Lưu ý khi dùng Vitamin A dưỡng da

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú không nên sử dụng các loại mỹ phẩm chứa retinol (Vitamin A) vì chúng không tốt cho thai nhi và em bé.

Trước khi thoa Vitamin A, da mặt phải khô hoàn toàn. Vì retinol tiếp xúc với nước có thể gây ra kích ứng đối với da nhạy cảm. 

Không nên kết hợp Vitamin A với benzoyl peroxide vì có thể gây ra một số dị ứng trên da nhạy cảm. 

Vì Vitamin A có khả khả năng tăng cường sản sinh tế bào mới, do đó khi đã sử dụng loại dưỡng chất này bạn đừng nên dùng thêm mỹ phẩm có tác dụng tẩy trắng để tránh bào mòn làn da.

Chăm chỉ dùng Vitamin A theo chỉ dẫn sau đây, chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da không tì vết - Ảnh 4
Vitamin A sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của phụ nữ trong công cuộc làm đẹp, nuôi dưỡng làn da, tuy nhiên phải sử dụng đúng cách - Ảnh: Internet

Chỉ cần sử dụng Vitamin E (retinol) mỗi ngày theo các chỉ dẫn trên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da trắng hồng, không tì vết cực kỳ dễ dàng. 

Uống mật ong và vitamin E đúng cách vào buổi sáng liên tục 7 ngày, da trẻ hóa cả chục tuổi

Uống mật ong và vitamin E đúng cách vào buổi sáng liên tục 7 ngày, da trẻ hóa cả chục tuổi

Nếu uống mật ong và vitamin E vào buổi sáng đúng cách thường xuyên, bạn sẽ sở hữu làn da, nhan sắc tươi trẻ, thách thức thời gian chỉ trong thời gian ngắn.

Xem thêm
Từ khóa:   dưỡng da bằng vitamin a tác dụng của vitamin A

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 54 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày