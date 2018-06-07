Chăm chỉ dùng Vitamin A theo chỉ dẫn sau đây, chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da không tì vết

Không chỉ cần thiết đối với sức khỏe , Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo dựng làn da khỏe đẹp, không tì vết.

Vitamin A còn có tên gọi khác là retinol, đây là loại dưỡng chất có khả năng điều trị mụn cực kỳ hiệu nghiệm. Khi thoa trực tiếp retinol lên da, lỗ chân lông sẽ được tẩy sạch bụi bẩn, dầu nhờn, mồ hôi. Nhờ đó, ngăn ngừa tối đa việc hình thành các nốt mụn trên bề mặt da.

Thực tế, Vitamin A là thành phần quan không thể thiếu trong các loại mỹ phẩm chống lão hóa. Loại dưỡng chất này ngăn ngừa quá trình già đi của tế bào, đồng thời đẩy mạnh tiến trình sản sinh da mới. Từ đó, nhan sắc của phụ nữ sẽ được duy trì và luôn tươi trẻ.

Hơn thế, dưỡng chất này góp phần thúc đẩy sản sinh collagen giúp nuôi dưỡng làn da, kéo dài tuổi xuân vô cùng hữu hiệu.

Vitamin A mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp cho làn da - Ảnh: Internet

Dưỡng trắng, xóa mờ nám da

Nhờ vào khả năng tăng cường sản sinh tế bào mới nhanh chóng, hiệu quả, sử dụng Vitamin A thường xuyên sẽ giúp da nhanh chóng trở nên trắng hồng tự nhiên và tràn đầy sức sống.

Vitamin A còn có khả năng ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin giúp xóa mờ, ngăn ngừa nám, tàn nhang, đốm nâu... hữu hiệu.

Vitamin A giúp điều trị, ngăn ngừa nám, mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách dưỡng da bằng Vitamin A

Bổ sung thực phẩm giàu Vitamin A

Để hiệu quả dưỡng da đạt được tốt nhất, hãy đảm bảo lượng Vitamin A cung cấp vào cơ thể đều đặn mỗi ngày. Bạn có thể ăn các loại thực phẩm giàu dưỡng chất này như phô mai, ớt chuông, cà rốt, bí ngô, trứng...

Chọn lựa mỹ phẩm có retinol

Mỗi khi chọn mua một món mỹ phẩm nào đó từ kem dưỡng, sữa rửa mặt, mặt nạ giấy... hãy đọc kỹ thành phần xem có retinol (Vitamin A) hay không. Việc sử dụng thường xuyên các loại mỹ phẩm có chất này sẽ giúp bạn đạt được vô vàn tác dụng cho da mặt.

Tuy nhiên, nếu không thích sử dụng các dòng mỹ phẩm trên thị trường, phụ nữ hoàn toàn có thể dùng những loại quả giàu Vitamin A để làm mặt nạ dưỡng da như cà chua, cà rốt, bí đỏ, khoai lang...

Tận dụng các loại quả giàu Vitamin A để làm mặt nạ dưỡng da mang đến hiệu quả cao, đồng thời an toàn tuyệt đối - Ảnh: Internet

Lưu ý khi dùng Vitamin A dưỡng da

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú không nên sử dụng các loại mỹ phẩm chứa retinol (Vitamin A) vì chúng không tốt cho thai nhi và em bé.

Trước khi thoa Vitamin A, da mặt phải khô hoàn toàn. Vì retinol tiếp xúc với nước có thể gây ra kích ứng đối với da nhạy cảm.

Không nên kết hợp Vitamin A với benzoyl peroxide vì có thể gây ra một số dị ứng trên da nhạy cảm.

Vì Vitamin A có khả khả năng tăng cường sản sinh tế bào mới, do đó khi đã sử dụng loại dưỡng chất này bạn đừng nên dùng thêm mỹ phẩm có tác dụng tẩy trắng để tránh bào mòn làn da.

Vitamin A sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của phụ nữ trong công cuộc làm đẹp, nuôi dưỡng làn da, tuy nhiên phải sử dụng đúng cách - Ảnh: Internet

Chỉ cần sử dụng Vitamin E (retinol) mỗi ngày theo các chỉ dẫn trên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da trắng hồng, không tì vết cực kỳ dễ dàng.