Uống mật ong và vitamin E đúng cách vào buổi sáng liên tục 7 ngày, da trẻ hóa cả chục tuổi

Chăm sóc da 09/02/2018 16:40

Nếu uống mật ong và vitamin E vào buổi sáng đúng cách thường xuyên, bạn sẽ sở hữu làn da, nhan sắc tươi trẻ, thách thức thời gian chỉ trong thời gian ngắn.

Bạn đang bước vào giai đoạn sau 25, làn da dần có dấu hiệu lão hóa, bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, nám, thâm sạm vô cùng mất thẩm mỹ. Để giải quyết triệt để các vấn đề này trong thời gian ngắn, hãy uống nước mật ong và vitamin E vào buổi sáng theo đúng cách dưới đây. 

Uống mật ong vào buổi sáng có tác dụng gì?

Mật ong là nguyên liệu tự nhiên giàu axit amin, thành phần có khả năng kháng khuẩn, tiêu viêm giúp điều trị, ngăn ngừa mụn xuất hiện trên da cực kỳ hữu hiệu. 

Mặt khác, loại mật này chứa nguồn vitamin, dưỡng chất vô cùng dồi dào có tác dụng cấp ẩm, bổ sung khoáng nuôi dưỡng làn da trắng mịn, hồng hào tràn đầy sức sống trong thời gian ngắn. 

Uống mật ong và vitamin E đúng cách vào buổi sáng liên tục 7 ngày, da trẻ hóa cả chục tuổi - Ảnh 1
Uống mật ong đúng cách vào buổi sáng giúp ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu - Ảnh: Internet

Khi uống mật ong đúng cách vào buổi sáng, cơ thể sẽ tăng đào thải cặn bã ra ngoài giúp thanh lọc, giải độc, ngăn ngừa các dấu hiệu như mụn, viêm da. 

Ngoài ra, cả mật ong và vitamin E đều chứa nguồn chất chống oxy hóa dồi dào giúp ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ các vấn đề như nám, tàn nhang, đốm nâu... nhanh chóng, từ đó tạo dựng làn da tươi trẻ, hồng hào tự nhiên.

Uống mật ong vào buổi sáng đúng cách

Pha mật ong và vitamin E đúng cách để uống vào buổi sáng không chỉ giữ được hương vị mà còn giúp bạn đạt được hiệu quả tối ưu. 

Uống mật ong và vitamin E đúng cách vào buổi sáng liên tục 7 ngày, da trẻ hóa cả chục tuổi - Ảnh 2
Uống nước mật ong và vitamin E vào buổi sáng đúng cách giúp tạo dựng làn da căng mịn, trắng hồng rạng rỡ - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh mật ong

- 1 viên vitamin E

- 1 ly nước nóng dưới 80°C

Cách thực hiện:

Cho 2 muỗng canh mật ong và trích dịch viên vitamin E đã chuẩn bị vào chiếc ly thủy tinh. Tiếp đó, vừa đổ nước nóng vào ly vừa dùng muỗng khuấy đều tay đến khi các nguyên hòa quyện vào nhau là có thể thưởng thức. Bạn nên uống ly nước mật ong này ngay sau khi thức giấc, tốt nhất là trước bữa ăn khoảng 20 - 30 phút. 

Uống mật ong và vitamin E đúng cách vào buổi sáng liên tục 7 ngày, da trẻ hóa cả chục tuổi - Ảnh 3
Thói quen uống nước mật ong vào buổi sáng đúng cách còn cải thiện sức khỏe cực hiệu quả - Ảnh: Internet

*Lưu ý: 

- Những người mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa hạn chế áp dụng phương pháp này. 

- Không nên pha với nước quá nóng vì cách này vừa làm giảm dược tính vốn có của mật ong.

- Bạn có thể thêm vài lát chanh tươi vào để uống cùng mật ong, đây là cách thanh lọc cơ thể và giúp giảm cân hữu hiệu. 

- Không nên kết hợp bột sắn dây vào công thức này, vì uống loại bột này vào buổi sáng không tốt cho dạ dày và sức khỏe.

Với những tác dụng tuyệt vời mang đến cho làn da trên, bạn nên tập cho bản thân thói quen uống mật ong vào buổi sáng đúng cách trên. 

Giá tiền rẻ bèo, nhưng dùng tinh bột nghệ đắp mặt lại là cứu tinh cho làn da của nàng!

Giá tiền rẻ bèo, nhưng dùng tinh bột nghệ đắp mặt lại là cứu tinh cho làn da của nàng!

Tinh bột nghệ có lẽ không còn xa lạ gì với chị em chúng ta nữa. Với 1001 công dụng sau đây của nó, các chị em sẽ được dịp trầm trồ vì nguyên liệu thần kì này.

Xem thêm
Từ khóa:   uống mật ong vào buổi sáng uống mật ong đúng cách ngăn ngừa lão hóa dưỡng da bằng mật ong

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 1 giờ 5 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 38 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 33 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen