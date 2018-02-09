Uống mật ong và vitamin E đúng cách vào buổi sáng liên tục 7 ngày, da trẻ hóa cả chục tuổi

Mật ong là nguyên liệu tự nhiên giàu axit amin, thành phần có khả năng kháng khuẩn, tiêu viêm giúp điều trị, ngăn ngừa mụn xuất hiện trên da cực kỳ hữu hiệu.

Bạn đang bước vào giai đoạn sau 25, làn da dần có dấu hiệu lão hóa, bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, nám, thâm sạm vô cùng mất thẩm mỹ. Để giải quyết triệt để các vấn đề này trong thời gian ngắn, hãy uống nước mật ong và vitamin E vào buổi sáng theo đúng cách dưới đây.

Khi uống mật ong đúng cách vào buổi sáng, cơ thể sẽ tăng đào thải cặn bã ra ngoài giúp thanh lọc, giải độc, ngăn ngừa các dấu hiệu như mụn, viêm da.

Mặt khác, loại mật này chứa nguồn vitamin, dưỡng chất vô cùng dồi dào có tác dụng cấp ẩm, bổ sung khoáng nuôi dưỡng làn da trắng mịn, hồng hào tràn đầy sức sống trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, cả mật ong và vitamin E đều chứa nguồn chất chống oxy hóa dồi dào giúp ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ các vấn đề như nám, tàn nhang, đốm nâu... nhanh chóng, từ đó tạo dựng làn da tươi trẻ, hồng hào tự nhiên.

Uống mật ong vào buổi sáng đúng cách

Pha mật ong và vitamin E đúng cách để uống vào buổi sáng không chỉ giữ được hương vị mà còn giúp bạn đạt được hiệu quả tối ưu.

Uống nước mật ong và vitamin E vào buổi sáng đúng cách giúp tạo dựng làn da căng mịn, trắng hồng rạng rỡ - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh mật ong

- 1 viên vitamin E

- 1 ly nước nóng dưới 80°C

Cách thực hiện:

Cho 2 muỗng canh mật ong và trích dịch viên vitamin E đã chuẩn bị vào chiếc ly thủy tinh. Tiếp đó, vừa đổ nước nóng vào ly vừa dùng muỗng khuấy đều tay đến khi các nguyên hòa quyện vào nhau là có thể thưởng thức. Bạn nên uống ly nước mật ong này ngay sau khi thức giấc, tốt nhất là trước bữa ăn khoảng 20 - 30 phút.

Thói quen uống nước mật ong vào buổi sáng đúng cách còn cải thiện sức khỏe cực hiệu quả - Ảnh: Internet

*Lưu ý:

- Những người mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa hạn chế áp dụng phương pháp này.

- Không nên pha với nước quá nóng vì cách này vừa làm giảm dược tính vốn có của mật ong.

- Bạn có thể thêm vài lát chanh tươi vào để uống cùng mật ong, đây là cách thanh lọc cơ thể và giúp giảm cân hữu hiệu.

- Không nên kết hợp bột sắn dây vào công thức này, vì uống loại bột này vào buổi sáng không tốt cho dạ dày và sức khỏe.

Với những tác dụng tuyệt vời mang đến cho làn da trên, bạn nên tập cho bản thân thói quen uống mật ong vào buổi sáng đúng cách trên.