3 công thức mặt nạ từ Vitamin B1 giúp loại bỏ mọi khuyết điểm trên da sau 1 tuần

Chăm sóc da 19/05/2018 12:33

Sử dụng Vitamin B1 làm mặt nạ dưỡng da theo 3 công thức sau đây, mọi khuyết điểm như mụn, nám, tàn nhang đều bị xóa mờ cực nhanh.

Với 3 công thức mặt nạ dưỡng da bằng Vitamin B1 này, bạn hoàn toàn có thể áp dụng ngay tại nhà. Đặc biệt, nếu kết hợp loại dưỡng chất này với một vài nguyên liệu từ nhiên khác, hiệu quả đạt được sẽ cao hơn rất nhiều. 

Vitamin B1 có tác dụng gì đối với làn da?

Loại dưỡng chất này có khả năng tăng cường sức đề kháng giúp làn da chống lại các tác nhân gây hại, vi khuẩn gây nên mụn hay viêm da vượt trội. 

Hơn nữa, đây là loại Vitamin có tác dụng cải thiện sắc tố nhanh chóng giúp làn da bật tông trắng mịn, hồng hào mà không gây bào mòn, bắt nắng như mỹ phẩm ngoài thị trường. 

Vitamin B1 hỗ trợ ngăn ngừa, phá hủy các quá trình hình thành hắc sắc tố melanin - nguyên nhân gây nên nám, tàn nhang và đốm nâu trên da, từ đó loại bỏ các khuyêt điểm này một cách triệt để, tận gốc. 

Loại Vitamin này còn là nguồn dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ cơ thể chống lại lão hóa, xóa mờ các nếp nhăn trên làn da tối ưu. 

3 công thức mặt nạ từ Vitamin B1 giúp loại bỏ mọi khuyết điểm trên da sau 1 tuần - Ảnh 1
Vitamin B1 có khả năng dưỡng trắng da vượt trội, do đó, nguyên liệu này được nhiều người tận dụng để làm mặt nạ - Ảnh: Internet

Công thức mặt nạ dưỡng da bằng Vitamin B1

Kết hợp với mật ong

Nguyên liệu cần có:

- 1 viên Vitamin B1

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Dùng muỗng nghiền mịn viên Vitamin B1 đã chuẩn bị, thêm mật ong vào rồi trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. 

Rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp đã thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong. Nằm thư giãn đến khi mặt nạ khô hẳn thì vệ sinh lại bằng nước mát là xong. 

3 công thức mặt nạ từ Vitamin B1 giúp loại bỏ mọi khuyết điểm trên da sau 1 tuần - Ảnh 2
Mặt nạ dưỡng trắng da bằng Vitamin B1 và mật ong - Ảnh: Internet

Kết hợp với nước vo gạo

Nguyên liệu cần có:

- 1 viên Vitamin B1

- Chén nước vo gạo

Cách thực hiện:

Nghiền mịn viên Vitamin E đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ. Nước vo gạo đã chuẩn bị từ trước chỉ lấy phần vẩn đục phía dưới, đổ đi lớp nước trong phía trên. Cho Vitamin B1 vào nước gạo còn lại trộn đều, nhấn chiếc mặt nạ giấy vào. Giữ mặt nạ này trong tủ lạnh khoảng 3 - 4 giờ đồng hồ là có thể sử dụng. 

Sau khi vệ sinh da mặt kỹ càng, lấy bông lau khô thì đắp trực tiếp mặt nạ vừa thực hiện lên. Nằm thư giãn khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước mát. 

3 công thức mặt nạ từ Vitamin B1 giúp loại bỏ mọi khuyết điểm trên da sau 1 tuần - Ảnh 3
Mặt nạ dưỡng trắng da từ Vitamin B1 này có thể áp dụng lên da toàn thân - Ảnh: Internet

Kết hợp với dầu dừa

Nguyên liệu cần có:

- 1 viên Vitamin B1

- 1 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Nghiền mịn viên Vitamin B1 rồi trộn đều với dầu dừa đã chuẩn bị trong chiếc bát nhỏ. Rửa sạch da mặt bằng nước ấm, dùng bông lau nhẹ nhàng rồi thoa trực tiếp hỗn hợp vừa có được lên. Dùng đầu ngón tay mát xa theo chuyển động tròn, chú ý đến vùng da nhiều mụn, nếp nhăn hay thâm nám khoảng 2 - 3 phút. Thư giãn thêm 15 phút nữa thì rửa sạch bằng nước mát.

3 công thức mặt nạ từ Vitamin B1 giúp loại bỏ mọi khuyết điểm trên da sau 1 tuần - Ảnh 4
Mặt nạ dưỡng da kết hợp Vitamin B1 và dầu dừa - Ảnh: Internet

Kiên trì, chăm chỉ áp dụng các công thức mặt nạ dưỡng da từ Vitamin B1 cùng những nguyên liệu tự nhiên trên, hiệu quả sẽ đến với bạn sau thời gian ngắn. 

Mặt nạ tự nhiên dành cho da mụn: Trị dứt điểm, nâng tông hơn cả kem trộn

Mặt nạ tự nhiên dành cho da mụn: Trị dứt điểm, nâng tông hơn cả kem trộn

Mặt nạ trị mụn luôn là từ khoá được các chị em săn lùng ráo riết trên các công cụ tìm kiếm hiện nay. Vì thế, hãy cùng chuyên mục làm đẹp khám phá 3 loại mặt nạ đã được các nàng yêu thích nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   dưỡng da bằng Vitamin b1 Vitamin B1 có tác dụng gì

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 59 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp