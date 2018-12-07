Phụ nữ U30 hãy tránh xa những thói quen này vì chúng đang khiến làn da nhanh lão hóa hơn bao giờ hết

Chăm sóc da 07/12/2018 15:32

Làn da nếu không được chăm sóc và bảo vệ đúng cách sẽ rất nhanh bị lão hóa và xấu dần đi. Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể đến từ những thói quen trong sinh hoạt hàng ngày.

Phụ nữ U30 rất sợ lão hóa nhưng bạn đã biết cách ngăn ngừa tình trạng này chưa? Chỉ cần thay đổi một vài thói quen trong sinh hoạt hàng ngày, chị em sẽ giữ được làn da tươi trẻ bất chấp tuổi tác mà chẳng cần đến spa mỗi tuần.

Dưới đây là những thói quen xấu khiến da nhanh lão hóa mà chị em cần tránh xa:

Những thói quen xấu khiến da nhanh lão hóa, chảy xệ

Lười uống nước

Cơ thể luôn cần được cung cấp đủ từ 2-2,5 lít nước mỗi ngày. Tuy nhiên, nhiều chị em vẫn giữ thói quen lười uống nước khiến sức khỏe và làn da bị ảnh hưởng. Trong thời tiết hanh khô, nếu da không được cung cấp đủ độ ẩm sẽ dẫn đến hiện tượng bong tróc, nứt nẻ. Bên cạnh đó, cơ thể thiếu nước còn khiến quá trình điều tiết nội tiết tố bị suy giảm, da sẽ rất nhanh bị lão hóa, khô ráp và sạm đen.

Phụ nữ U30 hãy tránh xa những thói quen này vì chúng đang khiến làn da nhanh lão hóa hơn bao giờ hết - Ảnh 1
Bạn cần cung cấp đủ nước cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Không dùng kem chống nắng cho da

Tia cực tím từ ánh nắng mặt trời vô cùng nguy hại cho làn da, nó không chỉ khiến da sạm đen, cháy nắng mà còn làm tăng nguy cơ ung thư da. Chính vì vậy, bạn cần phải bảo vệ làn da trước tác hại của tia cực tím.

Những phụ kiện chống nắng thông thường như mũ, áo khoác, khẩu trang, kính… không đủ để cản trở tia cực tím gây hại. Chúng có thể xuyên qua lớp áo của bạn, vào sâu dưới da và hủy hoại lớp trung bì và kết nối tế bào da khiến da nhanh lão hóa. Tốt nhất, bạn nên sử dụng kem chống nắng cho da mặt và tay chân trước khi ra đường. Lưu ý, bạn nên lựa chọn kem chống nắng có chỉ số chống nắng phù hợp với làn da và nhu cầu của bản thân.

Phụ nữ U30 hãy tránh xa những thói quen này vì chúng đang khiến làn da nhanh lão hóa hơn bao giờ hết - Ảnh 2
Luôn thoa kem chống nắng trước khi ra đường - Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều đồ cay nóng

Thói quen ăn nhiều đồ cay nóng không chỉ gây hại cho hệ tiêu hóa mà còn ảnh hưởng xấu đến làn da. Những thực phẩm này sẽ khiến da trở nên khô ráp hơn do bị mất đi độ ẩm, đồng thời gây kích ứng làm da dễ nổi mụn. Để làm chậm quá trình lão hóa da, bạn nên bổ sung những thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất vào thực đơn hàng ngày như các loại rau xanh, hoa quả tươi…

Thức khuya

Đây là thói quen rất nhiều người mắc phải khiến làn da ngày càng xấu dần đi, xuất hiện nhiều nếp nhăn và chảy xệ. Thường xuyên thức khuya sẽ làm rối loạn nội tiết tố và đồng hồ sinh học của cơ thể, đồng thời làm chậm quá trình trao đổi chất. Về lâu dài, làn da sẽ rất nhanh bị lão hóa, mất dần độ đàn hồi. Nếu muốn làn da luôn tươi trẻ bất chấp tuổi tác, chị em nên đi ngủ trước 10 giờ tối và đảm bảo mỗi ngày ngủ đủ từ 7-8 tiếng.

Phụ nữ U30 hãy tránh xa những thói quen này vì chúng đang khiến làn da nhanh lão hóa hơn bao giờ hết - Ảnh 3
Thói quen thức khuya vừa gây hại sức khỏe vừa làm tổn thương da - Ảnh minh họa: Internet

Trang điểm quá dày

Việc trang điểm quá dày và giữ lớp make-up lâu trên da sẽ khiến lỗ chân lông bít tắc, dễ hình thành mụn, nhất là với những làn da nhạy cảm. Như cơ thể, da mặt cũng cần được nghỉ ngơi nên tốt nhất bạn nên hạn chế trang điểm dày và luôn tẩy trang sạch sẽ trước khi đi ngủ.

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