'Nữ hoàng phim rác' xứ Trung bị chê 'mặt rắn' sau 'dao kéo', đóng phim 10 năm lại nổi tiếng nhờ quay... clip nhảm

Chăm sóc da 30/09/2021 12:11

Lăn lộn trong giới giải trí hơn 10 năm, Văn Mộng Dương chìm nghỉm giữa dàn hoa đán xinh đẹp mặc dù cô từng đóng phim chung với các tên tuổi lớn như Lưu Đức Hoa hay Củng Lợi.

"Đất nước tỷ dân" Trung Quốc còn được biết đến là một quốc gia có nền điện ảnh thuộc hàng top của châu Á khi nhiều tác phẩm đến từ đất nước này đã gây tiếng vang lớn không chỉ ở nội địa mà còn vươn ra tầm quốc tế. Để có một nền "công nghiệp không khói" vững mạnh như vậy, bên cạnh các kịch bản thu hút, dàn diễn viên với diễn xuất chất lượng cũng được đề cao.

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Văn Mộng Dương được mệnh danh là 'bà hoàng phim rác' khi lao đầu vào đóng cá Web Drama kém chất lượng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh những cái tên đã làm rạng danh Trung Quốc như Phạm Băng Băng, Thành Long, Chương Tử di,... cũng có những diễn viên được xem là "thảm họa" khi chú trọng số lượng phim mình tham gia mà bỏ qua chất lượng thực sự ở phần kịch bản. Nữ diễn viên Văn Mộng Dương chính là một ví dụ, cô còn được mệnh danh là "bà hoàng phim rác" của C-biz.

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Bộ phim của Văn Mộng Dương được chấm điểm 6 là cao nhất trên Douban - Ảnh: Internet

Sinh năm 1988, Văn Mộng Dương được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện khi đóng phim từ khi chỉ mới 20 tuổi. Tuy nhiên, khi người đồng nghiệp cùng trang lứa là Nghê Ni được mệnh danh là một trong những "Mưu nữ lang" (tên gọi dành cho những nữ diễn viên nổi tiếng ngay từ bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp là phim của Trương Nghệ Mưu làm đạo diễn), Văn Tử Dương vẫn chật vật tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình.

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Tạo hình của Văn Mộng Dương trong Xú Nữ Vô Địch - Ảnh: Internet

Tuy được nhiều khán giả Trung Hoa biết đến thông qua bộ phim Xú Nữ Vô Địch nhưng tác phẩm này cũng không mấy tiếng tâm để đưa Văn Mông Dương trở thành một cái tên "hot" trên thị trường phim ảnh xứ Trung được. Sau đó, cô lao đầu vào những bộ phim thuộc thể loại Web Drama (phim chiếu mạng) vô danh và chất lượng thấp. Ít ai ngờ, một diễn viên từng đóng chung với Củng Lợi hay Lưu Đức Hoa suốt hơn 10 năm trong nghề chẳng có tác phẩm nào gọi là "để đời" cả.

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Văn Mộng Dương bị gọi là 'mặt rắn' sau phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet
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Tuy vậy, sau khi 'dao kéo' sự nghiệp Văn Mộng Dương cũng không khá hơn là mấy - Ảnh: Internet

Một trong những quyết định được cho là đáng chú ý nhất của Văn Mộng Dương chính là phẫu thuật thẩm mỹ để "đổi vận". Tuy vậy, với diện mạo mới này, nữ diễn viên lại khiến khán giả thất vọng ê chề, cô còn bị đặt cho các biệt danh như "mặt rắn", "cứng đờ",... Có thể, đây chính là một trong những lý do khiến cô chìm nghỉm trong dàn hoa đán xinh đẹp, "mỗi người một vẻ" hiện nay.

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Hiện tại, Văn Mộng Dương dùng Douyin để quay các clip viral, tiếp cận gần hơn đến khán giả - Ảnh: Internet
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Quyết định trở thành hot girl mạng trớ trêu khi lại là cột mốc thành công nhất trong sự nghiệp của cô - Ảnh: Internet

Thời điểm hiện tại, Văn Mông Dương đã chuyển hướng sang làm hot girl mạng và khá có danh tiếng trên Douyin (TikTok bản Trung). Những clip mà cô nàng đăng tải khá viral và mang lại cho cô những nguồn thu không nhỏ. Tuy đây chỉ là hướng đi cô chọn sau thời gian dài chật vật trong ngành diễn xuất nhưng lại quá trớ trêu khi lại là cột mốc "thành công" nhất của cô.

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Từ khóa:   Dương Mộng Văn thảm họa thẩm mỹ mặt rắn

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