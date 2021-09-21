Nữ diễn viên Cao Lưu 1 năm trước từng trở thành đề tài nóng trên các trang mạng Trung Quốc vì cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thất bại khiến phần mũi cô bị hoại tử thảm hại. Giờ đây, sau cả năm trời theo đuổi vụ kiện với bệnh viện ở Quảng Châu, mỹ nhân họ Cao đã nhận được công bằng khi tòa xử thắng cho cô và xử phạt vị bác sĩ kia 49.000 tệ (172 triệu đồng), theo trang BJH.

Nhan sắc của Cao Lưu hiện tại được cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân của mình- Ảnh: Weibo

Chiếc mũi bị hoại tử nay đã lành lại và không còn bát kỳ dấu vết nào - Ảnh: Weibo

Nhan sắc của Cao Lưu hiện tại một lần nữa được nhiều người quan tâm khi khác xa với hình ảnh được đánh giá là "thảm họa" thời gian trước. Cư dân mạng xứ Trung không khỏi bất ngờ với những đường nét thanh thoát trên gương mặt của nữ diễn viên.