Không còn chiếc mũi bị hoại tử đến mức ghê sợ, gương mặt của Cao Lưu giờ đây xinh đẹp, thanh thoát đến bất ngờ.
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Nữ diễn viên Cao Lưu 1 năm trước từng trở thành đề tài nóng trên các trang mạng Trung Quốc vì cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thất bại khiến phần mũi cô bị hoại tử thảm hại. Giờ đây, sau cả năm trời theo đuổi vụ kiện với bệnh viện ở Quảng Châu, mỹ nhân họ Cao đã nhận được công bằng khi tòa xử thắng cho cô và xử phạt vị bác sĩ kia 49.000 tệ (172 triệu đồng), theo trang BJH.
Nhan sắc của Cao Lưu hiện tại một lần nữa được nhiều người quan tâm khi khác xa với hình ảnh được đánh giá là "thảm họa" thời gian trước. Cư dân mạng xứ Trung không khỏi bất ngờ với những đường nét thanh thoát trên gương mặt của nữ diễn viên.
Trên trang Weibo cá nhân của Cao Lưu, cô nàng thường xuyên cập nhật những hình ảnh xinh đẹp, thần thái với phong cách thời trang hiện đại, thời thượng. Đặc biệt, chiếc mũi hỏng từng khiến cô rơi vào tuyệt vọng nay cũng hoàn toàn hồi phục, không còn dấu hiệu bị hoại tử nữa.
Đầu tháng 2 năm nay, câu chuyện về chiếc mũi bị hoại tử của Cao Lưu từng khiến cả MXH chao đảo. Được biết, nữ diễn viên quyết định phẫu thuật thẩm mỹ vào tháng 10/2020 vì bị bạn bè chê bai sự kém hoàn hảo của chiếc mũi.
Theo đó, trong quá trình phẫu thuật, phần mũi của cô đã có hiện tượng tụ máu, phù nề nhưng bác sĩ đã không kịp thời ngăn chặn cho nên sau đó mũi của Cao Lưu đã bị sưng tấy, biến dạng vì hoại tử. Sau đó, cô còn phải đền bù 2 triệu tệ (7 tỷ đồng) tiền bồi thường hợp đồng cho bộ phim chuẩn bị quay.