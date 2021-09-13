Tưởng chừng sẽ mang lại sự hài hòa cho khuôn mặt, cô gái này đã đi độn trán nhưng thứ cô nhận lại mà một vùng trán bị sưng to như bị quả ổi rơi vào đầu.

Nhiều cô gái với tâm nguyện được "trùng tu sắc đẹp" đã tốn không ít tiền để phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy vậy, cũng không ít người vì tiết kiệm tiền hay không tìm hiểu kỹ nơi phẫu thuật cho mình đã tiền mất tật mang, nhận lại một kết quả vô cùng kinh khủng, thậm chí để lại di chứng về sau. Bài đăng của cô gái trẻ về vùng trán biến dạng của mình sau khi đi độn về - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh những loại hình thẩm mỹ khá phổ biến như nâng mũi, cắt mắt, căng da mặt,... thì gần đây độn trán cũng là một phương thức làm đẹp khá phổ biến và được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Cụ thể, các bác sĩ thẩm mỹ sẽ đưa một miếng độn silicon vào vị trí cần làm đầy trên khuôn mặt để tạo ra đường nét hài hòa hơn.

Tuy vậy, bất cứ loại hình thẩm mỹ nào đều chứa đựng rủi ro của nó. Mới đây, trên một nhóm chuyên về làm đẹp có xuất hiện một bài đăng gây chú ý về pha độn trán "hỏng" của một cô gái trẻ. Qua những hình ảnh được cô gái này chia sẻ, có thể thấy vùng trán của người này đã bị biến dạng hoàn toàn, còn xấu hơn cả lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Vùng trán sưng to, căng như sắp vỡ tới nơi - Ảnh: Facebook Ở góc nghiêng, vầng trán của cô gái cũng không đỡ hơn là bao - Ảnh: Facrbook Rất có thể cô gái đã không tìm hiểu kỹ về nơi đã PTTM cho mình - Ảnh: Facebook Vì cảm thấy trường hợp của mình quá khác so với những người cũng đi độn trán khác, cô gái đã hỏi các chị em khác trong nhóm: "Đã chị nào độn trán mà bị như thế này chưa?". Hiện tại vẫn chưa rõ lý do gì mà trán của cô gái này lại sưng to như vậy.

Vì đây là một trong những ca hy hữu mà ít người gặp phải, nen khi bài đăng xuất hiện đã thu lại rất nhiều lượt quan tâm từ phía netizen. Đa số người cảm thấy cô gái này rất đáng thương nhưng với những hình ảnh mà cô này đăng tải thì lại khá buồn cười. Một số bình luận trong bài viết của cô gái - Ảnh: Chụp màn hình - Nhìn như cá đầu búa vậy trời. - Ác vậy! - Nhìn nản chị nhỉ. - Buồn cười, nhìn hết ý định luôn. - Trán mình bị rô sẵn rồi. Còn đang ước nó bằng phẳng lại mà giờ lại có mốt độn trán.

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