Tuy vậy, bất cứ loại hình thẩm mỹ nào đều chứa đựng rủi ro của nó. Mới đây, trên một nhóm chuyên về làm đẹp có xuất hiện một bài đăng gây chú ý về pha độn trán "hỏng" của một cô gái trẻ. Qua những hình ảnh được cô gái này chia sẻ, có thể thấy vùng trán của người này đã bị biến dạng hoàn toàn, còn xấu hơn cả lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ.

Vùng trán sưng to, căng như sắp vỡ tới nơi - Ảnh: Facebook

Ở góc nghiêng, vầng trán của cô gái cũng không đỡ hơn là bao - Ảnh: Facrbook

Rất có thể cô gái đã không tìm hiểu kỹ về nơi đã PTTM cho mình - Ảnh: Facebook

Vì cảm thấy trường hợp của mình quá khác so với những người cũng đi độn trán khác, cô gái đã hỏi các chị em khác trong nhóm: "Đã chị nào độn trán mà bị như thế này chưa?". Hiện tại vẫn chưa rõ lý do gì mà trán của cô gái này lại sưng to như vậy.