Vừa tội nghiệp vừa buồn cười: Cô gái độn trán và cái kết chỉ muốn 'độn thổ'

Chăm sóc da 13/09/2021 15:06

Tưởng chừng sẽ mang lại sự hài hòa cho khuôn mặt, cô gái này đã đi độn trán nhưng thứ cô nhận lại mà một vùng trán bị sưng to như bị quả ổi rơi vào đầu.

Nhiều cô gái với tâm nguyện được "trùng tu sắc đẹp" đã tốn không ít tiền để phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy vậy, cũng không ít người vì tiết kiệm tiền hay không tìm hiểu kỹ nơi phẫu thuật cho mình đã tiền mất tật mang, nhận lại một kết quả vô cùng kinh khủng, thậm chí để lại di chứng về sau.

phau thuat tham my 1
Bài đăng của cô gái trẻ về vùng trán biến dạng của mình sau khi đi độn về - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh những loại hình thẩm mỹ khá phổ biến như nâng mũi, cắt mắt, căng da mặt,... thì gần đây độn trán cũng là một phương thức làm đẹp khá phổ biến và được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Cụ thể, các bác sĩ thẩm mỹ sẽ đưa một miếng độn silicon vào vị trí cần làm đầy trên khuôn mặt để tạo ra đường nét hài hòa hơn.

Tuy vậy, bất cứ loại hình thẩm mỹ nào đều chứa đựng rủi ro của nó. Mới đây, trên một nhóm chuyên về làm đẹp có xuất hiện một bài đăng gây chú ý về pha độn trán "hỏng" của một cô gái trẻ. Qua những hình ảnh được cô gái này chia sẻ, có thể thấy vùng trán của người này đã bị biến dạng hoàn toàn, còn xấu hơn cả lúc chưa phẫu thuật thẩm mỹ.

phau thuat tham my 2
Vùng trán sưng to, căng như sắp vỡ tới nơi - Ảnh: Facebook
phau thuat tham my 3
Ở góc nghiêng, vầng trán của cô gái cũng không đỡ hơn là bao - Ảnh: Facrbook
phau thuat tham my 4
Rất có thể cô gái đã không tìm hiểu kỹ về nơi đã PTTM cho mình - Ảnh: Facebook

Vì cảm thấy trường hợp của mình quá khác so với những người cũng đi độn trán khác, cô gái đã hỏi các chị em khác trong nhóm: "Đã chị nào độn trán mà bị như thế này chưa?". Hiện tại vẫn chưa rõ lý do gì mà trán của cô gái này lại sưng to như vậy.

Vì đây là một trong những ca hy hữu mà ít người gặp phải, nen khi bài đăng xuất hiện đã thu lại rất nhiều lượt quan tâm từ phía netizen. Đa số người cảm thấy cô gái này rất đáng thương nhưng với những hình ảnh mà cô này đăng tải thì lại khá buồn cười.

phau thuat tham my 5
Một số bình luận trong bài viết của cô gái - Ảnh: Chụp màn hình

- Nhìn như cá đầu búa vậy trời.

- Ác vậy!

- Nhìn nản chị nhỉ.

- Buồn cười, nhìn hết ý định luôn.

- Trán mình bị rô sẵn rồi. Còn đang ước nó bằng phẳng lại mà giờ lại có mốt độn trán.

Loại rau mọc dại, giá thành rẻ nhưng lại có tác dụng thần kỳ đến nỗi được mệnh danh là "kháng sinh tự nhiên" giúp da bóng khỏe, sạch mụn

Loại rau mọc dại, giá thành rẻ nhưng lại có tác dụng thần kỳ đến nỗi được mệnh danh là "kháng sinh tự nhiên" giúp da bóng khỏe, sạch mụn

Rau sam là loại rau vô cùng dễ kiếm, giá thành rẻ nhưng lại có tác dụng thần kỳ giúp chị em phụ nữ có một làn da bóng khỏe, sạch mụn.

Xem thêm
Từ khóa:   phẫu thuật thẩm mỹ hỏng độn trán thảm họa thẩm mỹ

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 4 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026