Những thực phẩm giúp làm mờ sẹo thần kỳ ngay tại nhà hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc nào

Thế nhưng, có lẽ bạn không biết rằng có một số thực phẩm có sẵn ngay tại nhà có thể giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng.

Những vết sẹo xấu xí khiến bạn cảm thấy mất tự tin và e ngại trong giao tiếp hàng ngày. Chính vì thế, nhiều người không ngần ngại chi một khoản tiền lớn vào các loại thuốc hay công nghệ xóa sẹo nhằm lấy sự tự tin, đặc biệt là với phái đẹp. Tuy nhiên không phải ai cũng có điều kiện làm điều này. Ngoài ra, chưa chắc những phương pháp này đã đem lại hiệu quả mong muốn.

Từ xa xưa, mọi người đã biết đến công dụng làm lành vết thương và mờ sẹo của nghệ tươi. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng nghệ tươi như thế nào để đem lại hiệu quả cao nhất.

Nghệ được xem là "thần dược" giúp làm mờ sẹo hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Theo các bác sĩ da liễu, với những vết sẹo đã lâu, bạn nên giã nhỏ nghệ, cho thêm một chút rượu trắng rồi đun cách thủy, sau đó cho vào lọ. Mỗi ngày đều đặn thoa hỗn hợp rượu nghệ lên sẹo, bạn sẽ thấy kết quả kỳ diệu sau 1 tháng.

Còn đối với những vết thương sắp lành, bạn nên ép nước nghệ tươi và bôi trực tiếp mỗi ngày 3 lần để ngừa sẹo.

Dưa leo

Dưa leo là một trong những loại rau củ quen thuộc trong gian bếp của mỗi gia đình. Bên cạnh những lợi ích cho sức khỏe, chúng còn có khả năng ngừa và làm mờ các vết sẹo vĩnh viễn.

Thường xuyên sử dụng dưa leo, bạn sẽ thấy những vết sẹo đáng ghét mờ đi nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Thái dưa leo thành những lát mỏng và dán chúng lên các vết sẹo, để qua đêm. Chỉ sau khoảng một tuần áp dụng liên tục biện pháp này, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Chanh

Chanh có chứa alpha hydroxyl acid (AHA) giúp loại bỏ các tế bào chết, tái tạo vùng da bị tổn thương từ đó giúp mờ sẹo nhanh chóng. Ngoài ra, chanh còn có khả năng làm sáng da, xóa mờ tàn nhang hay đốm đồi mồi.

Tuy nhiên, nước chanh chứa axit citric nên có thể khiến da bạn nhạy cảm hơn với ánh sáng. Vì thế trước khi ra ngoài, bạn nên bôi kem chống nắng. Ngoài ra, bạn không nên thoa nước chanh thường xuyên để tránh những tác dụng không mong muốn xảy ra với làn da của mình.

Chanh cũng là một trong những thực phẩm giúp chị em vĩnh biệt những vết sẹo xấu xí - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng: Dùng một miếng bông tẩy trang thấm nước chanh lên vùng da bị sẹo rồi để khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch lại và lau khô. Áp dụng phương pháp này 1-2 lần/ngày trong vài tuần, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra.

Với những thực phẩm giúp làm mờ sẹo ngay tại nhà trên, hy vọng bạn sẽ nhanh chóng lấy lại được tự tin trong giao tiếp cũng như tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể.