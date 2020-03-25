Những sai lầm trong cách chăm sóc da khiến chị em bị già đi mỗi ngày

Rửa mặt là bước vô cùng quan trọng không thể bỏ qua hàng ngày, rửa mặt giúp loại bỏ các chất cặn bẩn bám trên bề mặt da, khi da sạch thì các bước skincare tiếp theo mới hấp thụ được các dưỡng chất.

Làn da đỏng đảnh không phải cứ đắp nhiều mỹ phẩm hoặc làm sạch mặt sâu là tốt, thậm chí đây còn là nguyên nhân gây nổi mụn và khiến da bị lão hóa nhanh. Chị em cùng tham khảo vài mẹo dưới đây để tránh chăm sóc da sai cách từ những thói quen hàng ngày.

Rửa mặt nhiều khiến cho làn da bị chà xát mạnh gây tổn thương đến da, kích thích cả tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, đó là nguyên nhân khiến làn da thường xuyên bị nổi mụn.

Tuy nhiên vì điều này nên nhiều chị em quan niệm rằng, cứ rửa mặt nhiều lần sẽ làm sạch mặt sâu hơn. Do đó có nhiều chị em lạm dụng thói quen rửa mặt từ 3 – 4 lần mỗi ngày mà không hề hay biết thực tế đây là phương pháp chăm sóc da sai cách.

Lau mặt bằng khăn khô

Da mặt rất nhạy cảm, các bác sỹ da liễu khuyên rằng: chúng ta nên rửa mặt bằng tay và vỗ nhẹ nhàng để làn da khô tự nhiên, cung cấp độ ẩm cho da.

Lau mặt bằng khăn khô gây tổn thương cho da - Ảnh: Internet

Nên sử dụng khăn mềm thấm nhẹ mặt, nhiều chị em lau mặt bằng khăn khô, cứng sẽ khiến da bị tổn thương, da yếu dẫn đến nảy sinh nhiều vấn đề: nổi mụn, kích ứng, mẩn đỏ.

Để tóc rũ xuống mặt khi ngủ

Khi chúng ta nằm nghiêng tóc thường rủ xuống khuôn mặt, trong sợi tóc có chứa rất nhiều vi khuẩn nếu để chúng bám lên da sẽ khiến da bị nhiễm khuẩn, gây nổi mụn nhiều.

Vi khuẩn từ tóc lây sang mặt khiến làn da bị nổi mụn - Ảnh: Internet

Không sử dụng bước dưỡng ẩm khi skincare

Bước dưỡng ẩm có vai trò khóa lại tất cả các chất dinh dưỡng đã skincare da mặt từ trước, nếu không có bước dưỡng ẩm đồng nghĩa với việc dưỡng chất sẽ bị bay hơi và không thẩm thấu vào làn da nhiều.

Vì vậy, chị em tuyệt đối không được bỏ qua bước skincare da mặt này nếu không muốn các bước chăm sóc da ở trên trở thành công cốc.

Lạm dụng kem che khuyết điểm

Kem che khuyết điểm có chứa các thành phần hóa học không tốt cho da, việc lạm dụng kem che khuyết điểm sẽ khiến làn da bị yếu đi, gây bít tắc lỗ chân lông và làm sạm màu da.

Kem che khuyết điểm khiến làn da bị lão hóa nhanh - Ảnh: Internet

Cách tốt nhất là chị em nên chăm chỉ skincare hàng ngày để có làn da mộc tự nhiên, hạn chế sử dụng kem che khuyết điểm nhiều.

Hi vọng bài viết trên đây sẽ giúp chị em nhận biết được những thói quen chăm sóc da sai cách, từ đó có những phương pháp skincare hợp lý và thật sự phù hợp đối với làn da của mình.