Những cách làm kem trộn giúp dưỡng da trắng mịn hơn cả mỹ phẩm mắc tiền

Chăm sóc da 12/10/2017 22:18

Chỉ cần áp dụng cách làm kem trộn như dưới đây để dưỡng da, bạn sẽ không phải mất nhiều chi phí mà làn da vẫn được chăm sóc trắng mịn hơn mỗi ngày.

Nếu như bạn không muốn chi quá nhiều vào việc chăm sóc da dưỡng trắng nhưng lại muốn sở hữu làn da đẹp như đang dùng mỹ phẩm đắt tiền. Vậy thì cách làm kem trộn từ nhiều sản phẩm khác nhau chính là sự lựa chọn của bạn. Đây là phương pháp đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà để tạo ra một loại kem trộn an toàn mà đảm bảo hiệu quả cao. 
Làn da đem sạm, dễ bị bắt nắng sẽ sớm trở nên trắng mịn, hồng hào nếu như bạn có thể tự mình tạo ra kem dưỡng da siêu tiết kiệm và chắc chắn nó sẽ mang lại công hiệu tuyệt vời nhất. Dưới đây là một vài loại kem trộn mà bạn có thể tham khảo.

Cách làm kem trộn bằng cám gạo

Cám gạo dường như là sản phẩm tự nhiên rất tốt có thể dùng nhiều trong các công thức làm đẹp mà chị em phụ nữ ưa chuộng. Trong cám gạo chứa nhiều vitamin nhóm B, C, E cùng nhiều khoáng chất khác như canxi, kali, sắt, kẽm, protein, axit amin... Đây đều là những chất tốt cho sức khỏe cũng như có khả năng chăm sóc làn da đẹp hoàn hảo.

Nếu như kết hợp cám gạo với một vài sản phẩm khác như mật ong, sữa chua thì sẽ tạo ra một loại kem trộn có khả năng dưỡng trắng, giảm mụn, loại bỏ vết thâm nám và giúp da trở nên căng mịn hơn. Nếu bạn đang tìm cách làm kem trôn tại nhà thì đừng bỏ qua sản phẩm cám gạo này nhé.

Cám gạo là sản phẩm có thể làm kem trộn dưỡng da hiệu quả
Cám gạo là sản phẩm có thể làm kem trộn dưỡng da hiệu quả (Ảnh: Internet)

Cách làm kem trộn tại nhà với bơ ca cao

Bơ ca cao là sản phẩm chủ yếu và là thành phần chính trong nhiều công thức làm kem trộn. Bơ ca cao được tổng hợp thành sản phẩm với nhiều vitamin A, B, C, E và các khoáng chất khác. Việc dùng nó làm kem trộn rất thích hợp vì nó giúp dưỡng da trắng mịn, sạch mụn, không còn vết thâm nám và đồng thời duy trì nét đẹp tuổi thanh xuân lâu hơn.

Nếu bạn muốn dùng kem trộn có bơ ca cao thì hãy nên kết hợp với một số loại thực phẩm khác như mật ong, dầu oliu để tăng thêm hiệu quả chăm sóc làn da của bạn nhé.

Kem trộn dưỡng da hiệu quả bằng sáp ong

Không cần tìm đâu xa, sáp ong chính là sự lựa chọn tuyệt vời của bạn để làm kem trộn dưỡng da ngay tại nhà. Sáp ong giàu vitamin E kết hợp với axit amin giúp ngăn ngừa lão hóa, dưỡng da căng mịn, sạch mụn,trị sẹo, vết thâm và cho bạn làn da trắng hồng như ý.

Làm kem trộn dưỡng da bằng sáp ong đơn giản mà công hiệu như ý
Làm kem trộn dưỡng da bằng sáp ong đơn giản mà công hiệu như ý (Ảnh: Internet)

Dùng sáp ong đem lại vẻ đẹp tuyệt vời của làn da và còn đảm bảo an toàn cho làn da nhạy cảm của bạn. Chỉ cần áp dụng công thức làm kem trộn dưỡng da tại nhà đúng cách thì bạn sẽ sớm sở hữu ngoại hình đẹp khiến ai cũng phải ganh tỵ.

Cách làm kem trộn dưỡng da bằng asprin

Asprin là một loại thuốc tây tổng hợp dùng để chữa trị một số bệnh vặt như nhiễm trùng, chống viêm, trị viêm loét dạ dày, giảm đau. Ngoài ra, nó còn là sản phẩm giúp dưỡng trắng da hiệu quả. Nếu dùng asprin trong công thức làm kem trộn thì sẽ tạo ra một loại “mỹ phẩm” có công hiệu không khác gì đi chăm sóc da tại spa.

Dù asprin có công hiệu dưỡng da cao nhưng nếu lạm dụng thì sẽ gây ra những kích ứng da. Do đó, khi quyết định dùng nó để làm kem trộn thì bạn hãy dùng với lượng vừa đủ thôi nhé.

Trên đây là một số sản phẩm mà bạn có thể sử dụng trong cách làm kem trộn chăm sóc da tại nhà. Chúng dễ tìm và có giá thành rẻ nên bạn hãy yên tâm duy trì thực hiện đều đặn để sớm sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào như ý nhé.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm kem trộn làm kem trộn tại nhà tự làm kem trộn tại nhà công thức làm kem trộn kem trộn cách làm kem trộn trắng da an toàn

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 44 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 44 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ