Những cách làm kem trộn giúp dưỡng da trắng mịn hơn cả mỹ phẩm mắc tiền

Cám gạo dường như là sản phẩm tự nhiên rất tốt có thể dùng nhiều trong các công thức làm đẹp mà chị em phụ nữ ưa chuộng. Trong cám gạo chứa nhiều vitamin nhóm B, C, E cùng nhiều khoáng chất khác như canxi, kali, sắt, kẽm, protein, axit amin... Đây đều là những chất tốt cho sức khỏe cũng như có khả năng chăm sóc làn da đẹp hoàn hảo.

Nếu như kết hợp cám gạo với một vài sản phẩm khác như mật ong, sữa chua thì sẽ tạo ra một loại kem trộn có khả năng dưỡng trắng, giảm mụn, loại bỏ vết thâm nám và giúp da trở nên căng mịn hơn. Nếu bạn đang tìm cách làm kem trôn tại nhà thì đừng bỏ qua sản phẩm cám gạo này nhé.

Cách làm kem trộn tại nhà với bơ ca cao

Bơ ca cao là sản phẩm chủ yếu và là thành phần chính trong nhiều công thức làm kem trộn. Bơ ca cao được tổng hợp thành sản phẩm với nhiều vitamin A, B, C, E và các khoáng chất khác. Việc dùng nó làm kem trộn rất thích hợp vì nó giúp dưỡng da trắng mịn, sạch mụn, không còn vết thâm nám và đồng thời duy trì nét đẹp tuổi thanh xuân lâu hơn.

Nếu bạn muốn dùng kem trộn có bơ ca cao thì hãy nên kết hợp với một số loại thực phẩm khác như mật ong, dầu oliu để tăng thêm hiệu quả chăm sóc làn da của bạn nhé.

Kem trộn dưỡng da hiệu quả bằng sáp ong

Không cần tìm đâu xa, sáp ong chính là sự lựa chọn tuyệt vời của bạn để làm kem trộn dưỡng da ngay tại nhà. Sáp ong giàu vitamin E kết hợp với axit amin giúp ngăn ngừa lão hóa, dưỡng da căng mịn, sạch mụn,trị sẹo, vết thâm và cho bạn làn da trắng hồng như ý.

Dùng sáp ong đem lại vẻ đẹp tuyệt vời của làn da và còn đảm bảo an toàn cho làn da nhạy cảm của bạn. Chỉ cần áp dụng công thức làm kem trộn dưỡng da tại nhà đúng cách thì bạn sẽ sớm sở hữu ngoại hình đẹp khiến ai cũng phải ganh tỵ.

Cách làm kem trộn dưỡng da bằng asprin

Asprin là một loại thuốc tây tổng hợp dùng để chữa trị một số bệnh vặt như nhiễm trùng, chống viêm, trị viêm loét dạ dày, giảm đau. Ngoài ra, nó còn là sản phẩm giúp dưỡng trắng da hiệu quả. Nếu dùng asprin trong công thức làm kem trộn thì sẽ tạo ra một loại “mỹ phẩm” có công hiệu không khác gì đi chăm sóc da tại spa.

Dù asprin có công hiệu dưỡng da cao nhưng nếu lạm dụng thì sẽ gây ra những kích ứng da. Do đó, khi quyết định dùng nó để làm kem trộn thì bạn hãy dùng với lượng vừa đủ thôi nhé.

Trên đây là một số sản phẩm mà bạn có thể sử dụng trong cách làm kem trộn chăm sóc da tại nhà. Chúng dễ tìm và có giá thành rẻ nên bạn hãy yên tâm duy trì thực hiện đều đặn để sớm sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào như ý nhé.