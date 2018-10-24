Nghiền nhuyễn vài lá này để đắp mặt, quầng thâm đen xì hay mụn thịt chi chít quanh mắt đều mất sạch sau 10 ngày

Dù là lý do gì thì bạn hoàn toàn có thể điều trị, ngăn ngừa mụn thịt và quầng thâm xuất hiện bằng một số biện pháp tự nhiên.

Quầng thâm, mụn thịt quanh mắt làm vẻ ngoài của phụ nữ trông mệt mỏi và thiếu sức sống. Những vấn đề này có thể bắt nguồn bởi một số yếu tố như căng thẳng, ô nhiễm môi trường, uống rượu quá mức, hút thuốc, rối loạn nội tiết tố, lão hóa...

Vì vậy, phương pháp điều trị từ thiên nhiên chẳng hạn như lá bạc hà là lựa chọn đảm bảo được độ an toàn cho làn da quanh mắt mỏng manh, nhạy cảm.

Hầu hết các loại kem dưỡng da có sẵn hoặc mỹ phẩm che khuyết điểm đều không phù hợp với tất cả các loại da, điều này có thể gây ra nhạy cảm, dị ứng.

Là bạc hà là phương pháp tuyệt vời để loại bỏ quầng thâm lẫn mụn thịt quanh mắt - Ảnh: Internet

Lá bạc hà giàu tinh dầu có khả năng cải thiện quá trình lưu thông máu, tăng cường đốt cháy các nốt mụn thịt hình thành bởi tuyến bã nhờn bị tắc nghẽn dưới da. Ngoài ra, vitamin C trong loại lá này có tác dụng tăng cường độ đàn hồi giúp làn da săn chắc nhanh chóng.

Bây giờ, hãy xem các cách sử dụng lá bạc hà để điều trị quầng thâm, mụn thịt từ Boldsky.

Bạc hà, cà chua và chanh

Tất cả những gì bạn cần làm là nghiền nhuyễn nửa quả cà chua và vài lá bạc hà rồi cho ra chiếc bát. Bước tiếp theo là thêm 1 muỗng canh nước chanh tươi và một chút muối vào rồi trộn đều.

Tiếp đó, thoa đều hỗn hợp thu được quanh đôi mắt, nằm thư giãn đến khi khô hẳn. Sau đó, hãy rửa sạch bằng nước lạnh. Lặp lại liệu pháp này ít nhất 2 lần mỗi tuần.

Axit tự nhiên trong cà chua và chanh tươi kết hợp với lá bạc hà tăng cường tẩy trắng vết sạm đen, loại bỏ mụn thịt - Ảnh: Internet

Bạc hà và khoai tây

Bạn cần 1 củ khoai tây và vài lá bạc hà tươi. Tiếp đó, gọt sạch vỏ khoai tây rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Thêm chúng và lá bạc hà vào máy xay nhuyễn, cho hỗn hợp ra chiếc bát.

Nhúng miếng bông vào hỗn hợp, để lạnh trong 1 giờ đồng hồ. Sau đó, đặt miếng bông này dưới mắt trong khoảng 15 - 20 phút. Cuối cùng, rửa sạch bằng nước mát.

Khoai tây kết hợp với bạc hà tươi mang đến hỗn hợp mặt nạ có khả năng làm sáng da, giảm mụn thịt quanh mắt - Ảnh: Internet

Bạc hà và nước cốt chanh

Lấy vài lá bạc hà tươi cho vào máy xay nhuyễn rồi đổ ra bát. Thêm vài giọt nước cốt chanh vào, trộn đều để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Thoa mặt nạ bạc hà này dưới mắt, thư giãn trong vòng 20 phút, rửa sạch bằng nước mát và lau khô.

Đây là phương thuốc dễ thực hiện nhất để xóa sạch quầng thâm, đốt cháy mụn thịt quanh mắt - Ảnh: Internet

Bạc hà và nước hoa hồng

Xay nhuyễn 1 muỗng canh nước hoa hồng với vài lá bạc hà tươi trong máy xay sinh tố. Bảo quản hỗn hợp này trong tủ lạnh qua đêm.

Sáng hôm sau, dùng bông mềm để thoa hỗn hợp quanh mắt, để yên trong 15 phút. Sau đó, hãy rửa sạch bằng nước mát và lau khô. Lặp lại mặt nạ này thường xuyên để nhận được hiệu quả tối ưu.

Mặt nạ từ lá bạc hà tươi và nước hoa hồng cũng là phương thuốc tuyệt vời để điều trị mụn thịt, làm sáng vùng da quanh mắt - Ảnh: Internet

Chỉ cần áp dụng một trong những công thức mặt nạ từ lá bạc hà tươi trên, tình trạng quầng thâm và mụn thịt quanh mắt sẽ thuyên giảm rõ rệt chỉ sau 10 ngày.