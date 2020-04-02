Ngày nào cũng sử dụng mỹ phẩm chứa 3 thành phần này thì đừng thắc mắc vì sao da dẻ sần sùi, đầy mụn và dễ kích ứng

Chăm sóc da 02/04/2020 05:35

Byrdie vừa chỉ ra 3 thành phần gây hại da có nhiều trong các dòng mỹ phẩm hiện nay trên thị trường mà phụ nữ nên tránh xa.

Hãy kiểm tra xem các sản phẩm trang điểm, chăm sóc da đang sử dụng có chứa các thành phần gây hại da dưới đây hay không. Nếu có, bạn không nên dùng chúng nữa để bảo vệ làn da tốt hơn, hạn chế các vấn đề về mụn nhọt, viêm đỏ, lão hóa.

Rượu

Rhonda Klein - Bác sĩ da liễu tại Modern Dermatology giải thích: "Rượu biến tính hoặc rượu Isopropyl đều là những thành phần làm khô da nghiêm trọng. Thông thường, các dòng mỹ phẩm trang điểm có khả năng khô nhanh khi thoa lên da đều chứa một lượng rượu nhất định".

Thành phần này không chỉ làm khô da mà còn tăng khả năng hình thành nếp nhăn, gây kích ứng đối với làn da nhạy cảm.

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Mỹ phẩm trang điểm chứa rượu gây kích ứng, mẩn đỏ khiến da khô nứt nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Nước hoa

Đa phần các dòng mỹ phẩm dưỡng da hay make up hiện nay trên thị trường đều chứa nước hoa tổng hợp hoặc tự nhiên. Tuy nhiên, dù ở dạng nào thì chúng cũng có thể gây hại nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm hoặc khô.

Chính vì vậy mà hầu hết các chuyên gia đều khuyên bạn nên tránh xa những sản phẩm có mùi hương bất kể bạn sở hữu loại da nào. 

"Nước hoa là một chất gây kích ứng da phổ biến và có thể làm tổn thương làn da khô, thúc đẩy sự bùng phát của bệnh chàm" - Bác sĩ Klein giải thích.

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Tránh xa mỹ phẩm trang điểm chứa mùi thơm dù tổng hợp hay tự nhiên - Ảnh: Internet

Paraben

Hiểu một cách đơn giản thì paraben chính là chất bảo quản. Đây là các thành phần tổng hợp được thêm vào mỹ phẩm nhằm kéo dài thời hạn sử dụng của chúng. 

Theo khảo sát, mỗi ngày, hầu hết mọi người đều đang tiếp xúc với paraben. Theo Adarsh ​​Vijay Mudgil - Người sáng lập Mudgil Dermatology, làn da dễ bị kích ứng với paraben, đặc biệt là da khô.

Chính vì vậy mà ngày nay, nhiều nhãn hàng đẩy mạnh sản xuất mỹ phẩm theo hướng tự nhiên, hữu cơ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời tốt cho sức khỏe và làn da.

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Hạn chế tối đa việc sử dụng mỹ phẩm chứa chất bảo quản - Ảnh: Internet

Từ bây giờ, bạn nên xem xét và loại bỏ hoàn toàn các dòng mỹ phẩm trang điểm hay dưỡng da chứa các thành phần gây hại trên để bảo vệ và duy trì làn da khỏe đẹp. 

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Trong tất cả các thói quen chăm sóc da sai lầm thì quên thoa kem chống nắng chính là hành động mang đến nhiều nguy hại cho làn da nhất.

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