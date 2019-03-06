Nếu đang tập tành dùng kem chống nắng, hãy chọn sản phẩm dựa trên 13 lưu ý này để bảo vệ làn da tốt nhất

Sử dụng kem chống nắng là bước làm đẹp quan trọng trong thói quen chăm sóc da hàng ngày mà không ai được bỏ qua. Tuy nhiên, kem chống nắng có nhiều dạng như kem dưỡng da, gel, xịt cùng với từng mức độ SPF khác nhau. Do đó, để đưa ra lựa chọn đúng đắn, phù hợp với làn da, bạn nên lưu ý 13 đặc điểm sau đây.

Kem chống nắng càng mới thì hiệu quả càng cao. Các thành phần trong loại kem này có xu hướng bị phá vỡ rất dễ dàng, ngay cả khi chưa sử dụng. Do đó, điều quan trọng là phải mua sản phẩm mới nhất có thể.

Một thương hiệu tốt, uy tín là đặc điểm cần chú ý thứ 2 khi lựa chọn kem chống nắng. Do đó, hãy chọn những sản phẩm đã được chứng nhận an toàn tuyệt đối với làn da, cũng như được các cơ quan, tổ chức về da liễu công nhận.

Không cần chọn sản phẩm đắt tiền, nhưng bạn vẫn nên ưu tiên các dòng kem chống nắng có thương hiệu tốt, uy tín - Ảnh: Internet

3. Kem chống nắng không nên chứa thành phần nguy hiểm

Hãy kiểm tra danh sách thành phần in trên bao bì. Điều này sẽ giúp bạn biết kem chống nắng có chứa chất gây kích ứng hay độc hại với da không. Điển hình là nên loại bỏ sản phẩm chứa oxybenzone, một chất gây rối loạn nội tiết tố.

4. Luôn chọn kem chống nắng dạng kem thay vì xịt hoặc phấn

Kem chống nắng dạng xịt và dạng bột có gốc khoáng chất, chứa các hạt nano có thể xâm nhập vào máu và gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Do đó, tốt nhất là bạn nên tránh xa các sản phẩm này, thay vào đó là dùng kem chống nắng dạng kem thông thường.

5. Kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên

Luôn kiểm tra phạm vi SPF có in trên gói kem chống nắng. Thông thường, SPF trên 15 là có thể sử dụng được nhưng nếu muốn bảo vệ làn da tốt nhất, hãy dùng loại kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên.

Kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên mới đủ khả năng bảo vệ làn da - Ảnh: Internet

6. Chứa titanium dioxit hoặc kẽm oxit

Khi kiểm tra danh sách thành phần, hãy tìm titan dioxide hoặc kẽm oxit. Đây là những loại chất được thêm vào sản phẩm để chống tác hại từ tia UV.

7. Chống nước và mồ hôi

Nếu đang đi dạo ngoài trời hoặc trên bãi biển, hãy sử dụng kem chống nắng chống nước và mồ hôi. Điều này sẽ hạn chế tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông, da mặt bết dầu hoặc kem bị nước rửa trôi.

8. Kem chống nắng thân thiện với trẻ em

Trẻ em cũng cần kem chống nắng như người lớn. Nhưng hãy thật cẩn thận khi chọn kem cho trẻ vì chúng sở hữu làn da vô cùng nhạy cảm và có thể bị dị ứng.

Đầu tiên, hãy kiểm nghiệm loại kem chống nắng lên các vùng da khác như cổ tay, bắp chân, nếu an toàn, bạn có thể yên tâm cho trẻ sử dụng.

Kem chống nắng cho trẻ em không nên chứa axit para-aminobenzoic (PABA) và benzophenone. Bên cạnh đó, aveeno là một lựa chọn tốt cho các bé.

Chọn kem chống nắng có càng nhiều thành phần lành mạnh càng tốt - Ảnh: Internet

9. Tránh xa thuốc xịt chống nắng

Như đã đề cập trước đó, tốt nhất là bạn nên tránh các dạng thuốc xịt chống nắng. Sử dụng dạng mỹ phẩm này rất lãng phí vì bạn phải dùng rất nhiều.

10. Không tạo cảm giác châm chích khi sử dụng

Kem chống nắng không nên tạo ra cảm giác châm chích khi thoa lên da mặt và cơ thể. Nếu tình trạng này diễn ra, đã đến lúc bạn nên vứt lọ kem này và mua một sản phẩm mới an toàn hơn.

11. Lưu ý về làn da dễ bị mụn trứng cá

Kem chống nắng gốc nước có sẵn trên thị trường. Nếu có làn da nhờn, dễ bị mụn trứng cá, hãy sử dụng loại kem này. Đồng thời, những người đang gặp vấn đề về mụn nên tránh xa kem chống nắng chứa dầu.

Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, dễ kích ứng và nổi mụn, hãy thật cẩn trọng trong việc chọn kem chống nắng. Tốt nhất là nên kiểm nghiệm trước khi sử dụng - Ảnh: Internet

12. Giá cả không thành vấn đề

Không phải kem chống nắng càng đắt tiền thì càng tốt và hiệu quả. Điều quan trọng nhất là bạn chọn được dòng sản phẩm phù hợp, tương thích với làn da của mình.

13. Ngày hết hạn

Cuối cùng, hãy kiểm tra ngày hết hạn trên bao bì. Một sản phẩm quá hạn sử dụng có thể gây ra tác hại nghiêm trọng cho làn da mà chúng ta không thể lường trước được.

Chọn lựa kem chống nắng dựa trên 13 lời khuyên trên, bạn sẽ bảo vệ làn da khỏi ánh nắng độc hại hiệu quả nhất.