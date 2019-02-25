Tự làm mặt nạ giấy từ trà xanh để dùng, làn da sạm đen do cháy nắng hay nhăn nheo vì lão hóa cũng trở nên căng mịn, trắng hồng

Dù sử dụng lá trà tươi, bột matcha hay túi trà, bạn vẫn nhận được những tác dụng cải thiện làn da, ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ thâm sạm tương tự.

Trà xanh rất được yêu thích tại Nhật Bản. Loại thảo mộc này được đánh giá cao vì có lợi cho sức khỏe . Ngoài ra, nếu biết cách tận dụng, trà xanh còn là "thần dược" đối với làn da vì lượng chất chống oxy hóa dồi dào.

Tương tự như nha đam, trà xanh cũng là phương pháp chữa trị da cháy nắng, xóa mờ sạm đen hữu hiệu. Nhờ các đặc tính chống viêm, nước trà xanh sẽ làm vết bỏng rát dịu nhẹ, nhanh chóng lành và không để lại vết sạm hay sẹo thâm.

Điều bạn cần làm chỉ là ngâm bông hoặc vải mềm trong nước trà xanh, sau đó đắp trực tiếp lên vùng da bị cháy nắng. Làm điều này mỗi ngày, làn da sẽ cải thiện đáng kể.

Nước trà xanh sẽ làm dịu vết cháy nắng, phục hồi làn da đen sạm hiệu quả - Ảnh: Internet

2. Bảo vệ làn da khỏi các tia có hại

Thường xuyên uống nước trà xanh sẽ giúp bạn trì hoãn quá trình lão hóa, bảo vệ làn da khỏi sự tổn thương của tia UV, cải thiện màu da và giảm mụn trứng cá.

Kết hợp trà xanh với một số nguyên liệu khác có thể mang đến tác dụng tẩy tế bào chết, điều trị da dầu nhờn vượt trội.

Một gợi ý tuyệt vời là bạn nên sử dụng bột trà xanh kết hợp với các loại tinh dầu để làm mặt nạ dưỡng da.

Nguồn chất chống oxy hóa trong bột trà xanh góp phần giảm thiểu tác hại của các tia bức xạ từ ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa sạm da, nám, tàn nhang - Ảnh: Internet

3. Giảm bọng mắt, thâm quầng bằng túi trà

Mọi người thường thích đặt túi trà đã sử dụng lên đôi mắt để làm giảm bọng mắt, xóa mờ quầng thâm. Phương pháp này mang đến hiệu quả cao, đơn giản, tiết kiệm.

Sử dụng túi trà để làm mờ quầng thâm, giảm bọng mắt là phương pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả - Ảnh: Internet

4. Giảm nếp nhăn, dấu hiệu lão hóa

Trà xanh còn có khả năng chống lại tác động của quá trình lão hóa nhờ nguồn chất chống oxy hóa. Đầu tiên, ngâm chiếc mặt nạ giấy trong nước trà xanh, sau đó đắp lên mặt.

Kiên trì áp dụng phương pháp này, các nếp nhăn nhỏ sẽ mờ hẳn giúp làn da mềm mịn, tươi trẻ.

Đắp mặt nạ trà xanh thường xuyên sẽ làm mờ nếp nhăn, dấu hiệu lão hóa - Ảnh: Internet

"Bỏ túi" ngay các công thức làm đẹp từ trà xanh đơn giản trên, bạn sẽ không còn ngần ngại nắng hè làm làn da sạm đen, bỏng rát hay lão hóa nữa.