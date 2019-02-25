Tự làm mặt nạ giấy từ trà xanh để dùng, làn da sạm đen do cháy nắng hay nhăn nheo vì lão hóa cũng trở nên căng mịn, trắng hồng

Những công thức mặt nạ có khả năng chữa da cháy nắng, giảm thâm sạm từ trà xanh dưới đây từ Brightside cực kỳ bổ ích trong thời điểm oi bức như hiện nay.
- Trà xanh - 'Thần dược' xóa mờ nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa và giảm cân hiệu quả mà phụ nữ không nên bỏ qua
- Học phụ nữ Nhật cách uống nước trà xanh đúng thời điểm, da dẻ trắng mướt, nhan sắc tươi trẻ vì lão hóa không dám đến gần
Trà xanh rất được yêu thích tại Nhật Bản. Loại thảo mộc này được đánh giá cao vì có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, nếu biết cách tận dụng, trà xanh còn là "thần dược" đối với làn da vì lượng chất chống oxy hóa dồi dào.
Dù sử dụng lá trà tươi, bột matcha hay túi trà, bạn vẫn nhận được những tác dụng cải thiện làn da, ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ thâm sạm tương tự.
Công thức mặt nạ dưỡng da bằng trà xanh
1. Làm dịu vết cháy nắng và kích ứng da
Tương tự như nha đam, trà xanh cũng là phương pháp chữa trị da cháy nắng, xóa mờ sạm đen hữu hiệu. Nhờ các đặc tính chống viêm, nước trà xanh sẽ làm vết bỏng rát dịu nhẹ, nhanh chóng lành và không để lại vết sạm hay sẹo thâm.
Điều bạn cần làm chỉ là ngâm bông hoặc vải mềm trong nước trà xanh, sau đó đắp trực tiếp lên vùng da bị cháy nắng. Làm điều này mỗi ngày, làn da sẽ cải thiện đáng kể.
2. Bảo vệ làn da khỏi các tia có hại
Thường xuyên uống nước trà xanh sẽ giúp bạn trì hoãn quá trình lão hóa, bảo vệ làn da khỏi sự tổn thương của tia UV, cải thiện màu da và giảm mụn trứng cá.
Kết hợp trà xanh với một số nguyên liệu khác có thể mang đến tác dụng tẩy tế bào chết, điều trị da dầu nhờn vượt trội.
Một gợi ý tuyệt vời là bạn nên sử dụng bột trà xanh kết hợp với các loại tinh dầu để làm mặt nạ dưỡng da.
3. Giảm bọng mắt, thâm quầng bằng túi trà
Mọi người thường thích đặt túi trà đã sử dụng lên đôi mắt để làm giảm bọng mắt, xóa mờ quầng thâm. Phương pháp này mang đến hiệu quả cao, đơn giản, tiết kiệm.
4. Giảm nếp nhăn, dấu hiệu lão hóa
Trà xanh còn có khả năng chống lại tác động của quá trình lão hóa nhờ nguồn chất chống oxy hóa. Đầu tiên, ngâm chiếc mặt nạ giấy trong nước trà xanh, sau đó đắp lên mặt.
Kiên trì áp dụng phương pháp này, các nếp nhăn nhỏ sẽ mờ hẳn giúp làn da mềm mịn, tươi trẻ.
"Bỏ túi" ngay các công thức làm đẹp từ trà xanh đơn giản trên, bạn sẽ không còn ngần ngại nắng hè làm làn da sạm đen, bỏng rát hay lão hóa nữa.