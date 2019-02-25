Tự làm mặt nạ giấy từ trà xanh để dùng, làn da sạm đen do cháy nắng hay nhăn nheo vì lão hóa cũng trở nên căng mịn, trắng hồng

Chăm sóc da 25/02/2019 15:54

Những công thức mặt nạ có khả năng chữa da cháy nắng, giảm thâm sạm từ trà xanh dưới đây từ Brightside cực kỳ bổ ích trong thời điểm oi bức như hiện nay.

Trà xanh rất được yêu thích tại Nhật Bản. Loại thảo mộc này được đánh giá cao vì có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, nếu biết cách tận dụng, trà xanh còn là "thần dược" đối với làn da vì lượng chất chống oxy hóa dồi dào.

Tự làm mặt nạ giấy từ trà xanh để dùng, làn da sạm đen do cháy nắng hay nhăn nheo vì lão hóa cũng trở nên căng mịn, trắng hồng - Ảnh 1
Không chỉ tốt cho sức khỏe, nước trà xanh còn mang đến nhiều tác dụng làm đẹp - Ảnh: Internet

Dù sử dụng lá trà tươi, bột matcha hay túi trà, bạn vẫn nhận được những tác dụng cải thiện làn da, ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ thâm sạm tương tự. 

Công thức mặt nạ dưỡng da bằng trà xanh

1. Làm dịu vết cháy nắng và kích ứng da

Tương tự như nha đam, trà xanh cũng là phương pháp chữa trị da cháy nắng, xóa mờ sạm đen hữu hiệu. Nhờ các đặc tính chống viêm, nước trà xanh sẽ làm vết bỏng rát dịu nhẹ, nhanh chóng lành và không để lại vết sạm hay sẹo thâm.

Điều bạn cần làm chỉ là ngâm bông hoặc vải mềm trong nước trà xanh, sau đó đắp trực tiếp lên vùng da bị cháy nắng. Làm điều này mỗi ngày, làn da sẽ cải thiện đáng kể. 

Tự làm mặt nạ giấy từ trà xanh để dùng, làn da sạm đen do cháy nắng hay nhăn nheo vì lão hóa cũng trở nên căng mịn, trắng hồng - Ảnh 2
Nước trà xanh sẽ làm dịu vết cháy nắng, phục hồi làn da đen sạm hiệu quả - Ảnh: Internet

2. Bảo vệ làn da khỏi các tia có hại

Thường xuyên uống nước trà xanh sẽ giúp bạn trì hoãn quá trình lão hóa, bảo vệ làn da khỏi sự tổn thương của tia UV, cải thiện màu da và giảm mụn trứng cá. 

Kết hợp trà xanh với một số nguyên liệu khác có thể mang đến tác dụng tẩy tế bào chết, điều trị da dầu nhờn vượt trội.

Một gợi ý tuyệt vời là bạn nên sử dụng bột trà xanh kết hợp với các loại tinh dầu để làm mặt nạ dưỡng da.

Tự làm mặt nạ giấy từ trà xanh để dùng, làn da sạm đen do cháy nắng hay nhăn nheo vì lão hóa cũng trở nên căng mịn, trắng hồng - Ảnh 3
Nguồn chất chống oxy hóa trong bột trà xanh góp phần giảm thiểu tác hại của các tia bức xạ từ ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa sạm da, nám, tàn nhang - Ảnh: Internet

3. Giảm bọng mắt, thâm quầng bằng túi trà 

Mọi người thường thích đặt túi trà đã sử dụng lên đôi mắt để làm giảm bọng mắt, xóa mờ quầng thâm. Phương pháp này mang đến hiệu quả cao, đơn giản, tiết kiệm. 

Tự làm mặt nạ giấy từ trà xanh để dùng, làn da sạm đen do cháy nắng hay nhăn nheo vì lão hóa cũng trở nên căng mịn, trắng hồng - Ảnh 4
Sử dụng túi trà để làm mờ quầng thâm, giảm bọng mắt là phương pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả - Ảnh: Internet

4. Giảm nếp nhăn, dấu hiệu lão hóa

Trà xanh còn có khả năng chống lại tác động của quá trình lão hóa nhờ nguồn chất chống oxy hóa. Đầu tiên, ngâm chiếc mặt nạ giấy trong nước trà xanh, sau đó đắp lên mặt. 

Kiên trì áp dụng phương pháp này, các nếp nhăn nhỏ sẽ mờ hẳn giúp làn da mềm mịn, tươi trẻ.

Tự làm mặt nạ giấy từ trà xanh để dùng, làn da sạm đen do cháy nắng hay nhăn nheo vì lão hóa cũng trở nên căng mịn, trắng hồng - Ảnh 5
Đắp mặt nạ trà xanh thường xuyên sẽ làm mờ nếp nhăn, dấu hiệu lão hóa - Ảnh: Internet

"Bỏ túi" ngay các công thức làm đẹp từ trà xanh đơn giản trên, bạn sẽ không còn ngần ngại nắng hè làm làn da sạm đen, bỏng rát hay lão hóa nữa. 

Nếu muốn làn da nhận được những điều tuyệt vời này, bạn nên uống nước trà xanh mỗi ngày

Nếu muốn làn da nhận được những điều tuyệt vời này, bạn nên uống nước trà xanh mỗi ngày

Chỉ cần uống 1 tách nước trà xanh mỗi ngày, quá trình lão hóa sẽ được đẩy lùi. Không những thế, thức uống này còn mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời sau đây cho làn da.

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp bằng trà xanh

TIN MỚI NHẤT

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 21 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 56 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 21 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 34 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay