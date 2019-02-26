Hiểu được tầm quan trọng của kem chống nắng nhưng dùng chúng theo 4 cách này, làn da vẫn sạm đen, xỉn màu và nhanh lão hóa

Chăm sóc da 26/02/2019 15:33

Nếu đang mắc phải một trong những sai lầm sau đây khi sử dụng kem chống nắng, bạn nên loại bỏ ngay để bảo vệ làn da khỏi các vấn đề về hắc sắc tố.

Kem chống nắng là loại mỹ phẩm có khả năng hấp thụ hoặc phản chiếu lại tia tử ngoại. Có nghĩa là chúng tạo thành một lớp màng bảo vệ làn da khỏi tác động xấu của tia UV. Nhờ đó, ngăn ngừa đáng kể khả năng hình thành hắc sắc tố trên làn da. 

Các chuyên gia da liễu đều đồng ý với quan điểm mọi người nên dùng kem chống nắng mỗi ngày, dù thời tiết nắng hay mưa. 

Hiểu được tầm quan trọng của kem chống nắng nhưng dùng chúng theo 4 cách này, làn da vẫn sạm đen, xỉn màu và nhanh lão hóa - Ảnh 1
Để làn da được bảo vệ một cách tốt nhất, bạn nên sử dụng kem chống nắng mỗi ngày - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nếu đã có thói quen sử dụng kem chống nắng mỗi ngày nhưng làn da vẫn sạm đen, xỉn màu, dầu nhờn, có thể bạn đã mắc phải những sai lầm sau đây. 

Sai lầm khi sử dụng kem chống nắng

1. Dùng kem chống nắng có chỉ số SPF thấp

Chỉ số SPF là số liệu biểu thị khả năng chống nắng của loại kem đang sử dụng. Có nghĩa là con số này càng lớn, hiệu năng bảo vệ làn da càng cao. 

Thông thường, đối với da mặt, mọi người nên chọn dòng kem có chỉ số SPF trên 30, đối với da tay, chân và cổ là trên 50. 

Hiểu được tầm quan trọng của kem chống nắng nhưng dùng chúng theo 4 cách này, làn da vẫn sạm đen, xỉn màu và nhanh lão hóa - Ảnh 2
Nên chọn kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên để bảo vệ làn da tốt nhất trong mùa hè như hiện nay - Ảnh: Internet

2. Chỉ thoa kem chống nắng cho khuôn mặt

Nhiều người chỉ quan tâm đến khuôn mặt và lơ là hoàn toàn các vùng da khác. Bạn nên hiểu rằng, cổ, ngực, tay và chân là những khu vực tiếp xúc rất nhiều với ánh nắng. Nếu lơ là, làn da sẽ chịu tổn hại nặng nề bởi tia UV. 

Chính vì vậy, hãy thoa kem chống nắng cho tất cả những vùng da có thể tiếp xúc với ánh nắng. 

Hiểu được tầm quan trọng của kem chống nắng nhưng dùng chúng theo 4 cách này, làn da vẫn sạm đen, xỉn màu và nhanh lão hóa - Ảnh 3
Hãy thoa kem chống nắng cho tất cả những khu vực có thể tiếp xúc với ánh nắng - Ảnh: Internet

3. Chỉ thoa một lần vào buổi sáng

Mỗi loại kem chống nắng sẽ có chỉ số SPF khác nhau, 1 SPF tương ứng với 10 phút bảo vệ da khỏi tia UV. Theo đó, nếu hoạt động liên tục ngoài trời, bạn nên thoa kem chống nắng sau 3 - 4 giờ đồng hồ. 

Ngoài ra, người làm việc trước máy tính, ngồi trong phòng bật đèn ánh xanh nên thoa kem chống nắng sau 5 giờ đồng hồ. 

Hiểu được tầm quan trọng của kem chống nắng nhưng dùng chúng theo 4 cách này, làn da vẫn sạm đen, xỉn màu và nhanh lão hóa - Ảnh 4
Kem chống nắng chỉ có khả năng bảo vệ làn da trong một khoảng thời gian nhất định, do đó hãy thoa thêm sau vài giờ đồng hồ - Ảnh: Internet

4. Không tẩy trang khi sử dụng kem chống nắng

Một số người nghĩ rằng tẩy trang là bước chỉ cần thiết khi trang điểm, tuy nhiên, điều này hoàn toàn sai.

Nếu thoa kem chống nắng mỗi buổi sáng, bạn nên tẩy trang thật kĩ lưỡng vào buổi tối, trước khi đi ngủ. Vì các loại sữa rửa mặt thông thường không thể hòa tan loại mỹ phẩm này. 

Nếu để kem chống nắng tích tụ trên da nhiều ngày, bạn sẽ phải đối mặt với mụn trứng cá, viêm, kích ứng. Đây là nguyên nhân khiến một số người ngại sử dụng loại mỹ phẩm có tác dụng bảo vệ da này. 

Hiểu được tầm quan trọng của kem chống nắng nhưng dùng chúng theo 4 cách này, làn da vẫn sạm đen, xỉn màu và nhanh lão hóa - Ảnh 5
Nếu sử dụng kem chống nắng mỗi ngày, hãy tẩy trang, làm sạch da mặt thật cẩn thận - Ảnh: Internet

Nếu đang có thói quen sử dụng kem chống nắng sai cách, bạn nên sửa đổi ngay để làn da được bảo vệ một cách tối ưu và luôn khỏe đẹp, mịn màng.

Bí kíp cực dễ giúp dặm lại kem chống nắng mà không làm nhòe lớp phấn son đang có trên mặt

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Luôn có những loại kem chống nắng sinh ra để khi dùng không làm ảnh hưởng đến lớp trang điểm đang có trên khuôn mặt.

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