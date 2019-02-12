Mùa oi bức đã đến, học cách chọn kem chống nắng để bảo vệ làn da khỏi nám, tàn nhang và đốm đen

Chăm sóc da 12/02/2019 15:57

Chọn đúng dòng kem chống nắng phù hợp theo hướng dẫn của Theklog, làn da của bạn sẽ được bảo vệ tối ưu khỏi tia UV, nhiệt độ, không khí ô nhiễm, từ đó ngăn ngừa nhiều vấn đề liên quan.

Kem chống nắng là món mỹ phẩm mà mọi phụ nữ nên sử dụng mỗi ngày. Do đó, tìm kiếm một loại sản phẩm chứa các nguồn chất phù hợp với từng loại da là điều hết sức cần thiết. 

Ngoài việc ngăn ngừa lão hóa, ức chế tác hại từ ánh nắng mặt trời, chọn kem chống nắng đúng cách còn mang đến nhiều tác dụng khác trong việc nuôi dưỡng làn da. Để làm được điều này, hãy áp dụng các lời khuyên sau đây.

Cách chọn kem chống nắng cho từng loại da

Da nhờn và dễ nổi mụn trứng cá

Những người có làn da nhờn và dễ nổi mụn trứng cá thường rất do dự việc sử dụng kem chống nắng vì nhiều nguyên nhân, đặc biệt là nỗi lo về mụn và mồ hôi. Tuy nhiên, nếu sử dụng các dòng có SPF được điều chế dịu nhẹ, dễ thẩm thấu, mọi vấn đề sẽ được giải quyết và làn da của bạn sẽ không bị sạm hay nhờn nữa. 

Việc dùng kem chống nắng thường xuyên sẽ kiểm soát được quá trình sản xuất dầu nhờn trên da. 

Mùa oi bức đã đến, học cách chọn kem chống nắng để bảo vệ làn da khỏi nám, tàn nhang và đốm đen - Ảnh 1
Người sở hữu làn da dầu nhờn nên chọn kem chống nắng dịu nhẹ, dễ thẩm thấu, có thể thuộc dạng gel - Ảnh: Internet

Các chuyên gia khuyên người sở hữu da dầu, nổi mụn nên chọn kem chống nắng có chỉ số SPF từ 50, chứa dầu trà tràm và trà xanh để làm dịu. Ngoài ra, chiết xuất từ hoa hồng cũng là một lựa chọn tuyệt vời với công dụng bảo vệ da khỏi môi trường, tăng cường độ đàn hồi và săn chắc. 

Da nhạy cảm và dễ phản ứng

Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, bạn nên tìm loại kem chống nắng không chứa các thành phần lạ, hóa học. Thủ phạm lớn nhất khiến loại da này kích ứng là thuốc nhuộm, mùi hương nhân tạo, axit para-Aminobenzoic (PABA) và oxybenzone. Do đó, các dòng kem chống nắng vật lý giàu khoáng chất là lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này.

Để làm dịu làn da mẩn đỏ, dễ kích ứng, nhạy cảm, hãy thêm tinh chất hoa hồng và các loại quả mọng nước như mâm xôi, việt quất vì chúng chứa nguồn chất chống oxy hóa dồi dào.

Mùa oi bức đã đến, học cách chọn kem chống nắng để bảo vệ làn da khỏi nám, tàn nhang và đốm đen - Ảnh 2
Kem chống nắng dịu nhẹ giàu khoáng chất và tinh chất chống oxy hóa từ các loại quả sẽ phù hợp với làn da nhạy cảm, dễ kích ứng - Ảnh: Internet

Da khô và lão hóa

Da khô, lão hóa vì tuổi tác diễn ra vì cơ thể sản xuất rất ít độ ẩm. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại kem chống nắng có khả năng tăng cường hydrat hóa, đồng thời bảo vệ da vượt trội. Để làn da khô, lão hóa trở nên mịn màng hơn, bạn nên chọn các dòng kem chống nắng chứa tinh dầu, mật ong, chiết xuất từ nguyên liệu tự nhiên.

Để giữ ẩm tốt mà không gây nhờn rít, bạn nên chọn các sản phẩm chiết xuất từ cam thảo. Nguyên liệu này kết hợp với SPF sẽ bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, tăng hydrat hóa, giữ ẩm và làm sáng nhẹ nhàng.

Mùa oi bức đã đến, học cách chọn kem chống nắng để bảo vệ làn da khỏi nám, tàn nhang và đốm đen - Ảnh 3
Làn da lão hóa và khô ráp nên chọn kem chống nắng chứa các thành phần giữ ẩm tốt như tinh dầu, mật ong - Ảnh: Internet

Da hỗn hợp

Những người sở hữu làn da hỗn hợp nên tìm kiếm một loại kem chống nắng nhẹ, dưỡng ẩm giúp để ngăn ngừa tình trạng khô ráp. Ngoài ra, có thể chọn sản phẩm chứa chiết xuất thực vật để tạo ra hàng rào bảo vệ làn da khỏi không khí ô nhiễm, các tác nhân khác từ môi trường . 

Mùa oi bức đã đến, học cách chọn kem chống nắng để bảo vệ làn da khỏi nám, tàn nhang và đốm đen - Ảnh 4
Da hỗn hợp thường dễ bị khô, do đó, hãy thêm dưỡng chất có khả năng duy trì độ ẩm vào kem chống nắng - Ảnh: Internet

Chắc hẳn, với các thông tin vô cùng hữu ích trên bạn đã tìm ra được phương pháp chọn lựa kem chống nắng phù hợp nhất. Từ đó, bảo vệ làn da toàn diện khỏi ánh nắng, không khí ô nhiễm, đồng thời nuôi dưỡng tốt hơn.

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