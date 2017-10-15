Mách nhỏ chị em cách pha kem trộn làm trắng từ sữa dưỡng thể Nivea "dễ như ăn kẹo"

Chăm sóc da 15/10/2017 22:16

Cùng tìm hiểu cách làm kem trộn làm trắng da từ sữa dưỡng thể Nivea rất đơn giản này nhé. Mình đã áp dụng thành công, còn bạn thì sao?

Như chị em đều biết, kem trộn là loại kem tổng hợp gồm các thành phần chính như vitamin E, Cortibion, Aspirin, Becozy và Corticoid, ngoài ra còn có một số thành phần khác nữa. Muốn dùng loại kem này, chị em có thể mua các sản phẩm có sẵn ngoài thị trường hoặc tự tìm hiểu các cách pha kem trộn làm trắng da trên Internet rồi tự làm ở nhà. Dựa trên review của những người đã thực hiện thì kem trộn có thể giúp giữ nước cho da, khiến da căng mịn, săn chắc và trắng lên rõ rệt, thậm chí chỉ sau 24 giờ là đã có tác dụng.

Kem trộn làm trắng da
Kem trộn làm trắng da Nguồn: Internet.

Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho chị em một cách pha kem trộn làm trắng da cực kỳ đơn giản, sử dụng các nguyên liệu quen thuộc và thực tế đã có nhiều người áp dụng thành công. Chị em hãy thử ngay hôm nay và nhớ cho mình biết kết quả nhé.

Cách pha kem trộn làm trắng da từ sữa dưỡng thể Nivea

Nivea là cái tên quá quen thuộc với chị em rồi. Thương hiệu này nổi tiếng trên khắp toàn cầu với rất nhiều sản phẩm làm đẹp Mình cũng đang dùng sữa dưỡng thể của Nivea, cực kỳ thích và không có ý định chuyển sang dùng một thương hiệu khác.

Cách pha kem trộn làm trắng da từ sữa dưỡng thể Nivea
Cách pha kem trộn làm trắng da từ sữa dưỡng thể Nivea. Nguồn: Internet.

Vài tháng trước mình có được bạn bè chia sẻ cách dùng sữa dưỡng thể Nivea pha kem trộn làm trắng da. Mới đầu cũng nghi ngờ nhưng vì bạn bè thân thiết, tin tưởng và thấy da dẻ của mọi người cũng trắng lên hẳn nên mình mạo hiểm thử làm. Không ngờ sau vài lần dùng, da của mình mịn màng hơn, trắng sáng rõ rệt và đi ra đường cũng không ngại bắt nắng.

Biết nhiều chị em cũng đang có nhu cầu làm trắng da nên mình sẽ đề cập chi tiết từng bước làm bây giờ nhé.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 hộp sữa dưỡng thể Nivea (chị em chú ý hạn sử dụng nhé, nếu sữa đã quá hạn thì không nên dùng nha), 2 quả dừa để làm dầu dừa và 1 kg cám gạo nguyên chất.

Cách thực hiện như sau:

Đầu tiên, chị em sử dụng 2 quả dừa để làm dầu dừa. Một số người vì lười nên mua dầu dừa ngoài chợ nhưng mình khuyến khích chị em tự chế dầu dừa trong cách pha kem trộn làm trắng da này nhé. Bởi vì dầu dừa bán sẵn khó đánh giá chất lượng và dễ bị lẫn tạp chất. Do vậy, hiệu quả không đảm bảo, chưa kể còn dễ gây dị ứng. Cách làm dầu dừa có trên mạng rất nhiều nên mình sẽ không đề cập ở đây nữa.

Sau khi đã có dầu dừa, chị em hãy trộn dầu dừa, kem dưỡng thể Nivea và cám gạo nguyên chất đã chuẩn bị vào một chiếc bát to. Trộn thật đều tay để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau cho đến khi thu được hỗn hợp nhuyễn. Tiếp theo, đổ hết vào một chiếc lọ rồi đậy kín trước khi cho vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản.

Kem trộn <a target='_blank' data-cke-saved-href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/lam-dep-da' href='http://www.phunusuckhoe.vn/tag/lam-dep-da'>làm đẹp da</a>
Kem trộn làm đẹp da. Nguồn: Internet.

Từ sau, cứ mỗi lần tắm, chị em hãy lấy kem trộn ra bôi lên người. Chú ý tắm qua người trước để lỗ chân lông giãn ra. Khi tắm, chị em dùng tay massage toàn thân để dưỡng chất thấm sâu hơn và cọ nhẹ nhàng để tẩy tế bào chết nhé. Thực hiện tầm 20 đến 30 phút rồi tắm lại người thật sạch là được.

Sau khi tắm xong, dùng khăn mềm lau người thật khô rồi thoa kem dưỡng thể hoặc kem dưỡng ẩm lên người để phục hồi độ ẩm cho da. Một lưu ý nhỏ là chị em đừng vội vàng ra ngoài vì lúc này, da mỏng hơn trước khi bôi nên sẽ dễ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Cách pha kem trộn làm trắng da này đã giúp mình có làn da trắng như mình mong muốn và làm mình tự tin hơn trước đây rất nhiều. Giờ đây, mình thoải mái diện váy, áo theo ý thích và “good bye” với những bộ quần áo “kín cổng cao tường”. Chị em hãy thử áp dụng xem nhé.

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