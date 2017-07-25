Mách nhỏ chị em 2 công thức tẩy tế bào chết cho môi bằng dầu dừa

Chăm sóc da 25/07/2017 11:45

Muốn dưỡng môi và tẩy tế bào chết cho môi, chị em có thể sử dụng dầu dừa nguyên chất thay vì dùng dầu ô liu hay yến mạch. Đây là cách tẩy da chết cho môi hiệu quả và cũng rất dễ thực hiện.

Để có đôi môi quyến rũ, thường xuyên chăm sóc môi và tẩy tế bào chết cho môi bằng dầu dừa là cách được rất nhiều người đẹp nổi tiếng sử dụng.

Vì sao nên tẩy tế bào chết cho môi bằng dầu dừa?

Dầu dừa từ lâu đã được gắn với danh hiệu “thần dược làm đẹp” khi có nhiều tác dụng tích cực đối với da, tóc, môi và thậm chí là giảm cân. Vài nghiên cứu gần đây còn cho thấy các dưỡng chất trong dầu dừa giúp tăng hydrat hóa và giảm nguy cơ mất nước của da, giúp dưỡng ẩm cho da rất tốt.

tẩy tế bào chết cho môi bằng dầu dừa
Tẩy tế bào chết cho môi bằng dầu dừa. Nguồn: Internet.

Dầu dừa cũng có đặc tính kháng viêm, kháng nấm và làm sạch da. Nếu sử dụng với liều lượng phù hợp, dầu dừa sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, làm sạch da, dưỡng da ban đêm và chống dị ứng hiệu quả. Mỗi tối, chỉ cần thoa dầu dừa lên da mặt kết hợp massage nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút là sau một thời gian, bạn sẽ có một làn da đẹp như mong đợi.

Ngoài những lợi ích tuyệt vời này, dầu dừa còn được sử dụng nhiều để dưỡng tóc, tẩy trắng răng, giúp việc cạo lông chân dễ dàng hơn, chăm sóc đôi tay mềm mại, trị môi khô nứt nẻ và tẩy tế bào chết cho môi. Gần như tất cả những tác dụng này đều đã được kiểm nghiệm bởi rất nhiều beauty blogger và fashionista nên chị em có thể an tâm sử dụng.

Các cách tẩy tế bào chết cho môi bằng dầu dừa

Đối với những ai chưa từng tẩy tế bào chết cho môi bằng dầu dừa thì hãy thử tìm hiểu một số công thức dưới đây và lựa chọn cho mình một cách phù hợp nhất. Cần lưu ý không phải công thức nào ai cũng áp dụng được nên hãy tìm hiểu về tính chất đôi môi của mình trước khi thử nhé.

1. Tẩy tế bào chết cho môi bằng dầu dừa và đường nâu

Tẩy tế bào chết cho môi bằng dầu dừa và đường nâu
Tẩy tế bào chết cho môi bằng dầu dừa và đường nâu. Nguồn: Internet.

Đường nâu là nguyên liệu được sử dụng rất nhiều để tẩy tế bào chết cho môi, da mặt và toàn thân. Bằng cách kết hợp với dầu dừa, cách tẩy da chết này sẽ giúp bạn làm sạch môi và giữ môi luôn căng mịn.

Cách thực hiện:

  • Trộn đều 1 thìa dầu dừa với 1 thìa đường nâu. Sau đó, cho thêm một vài giọt nước cốt chanh tươi vào, khuấy đều cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.
  • Cho một ít nước sạch lên môi để làm mềm môi. Có thể dùng tay xoa nhẹ trên môi trong khoảng 1 phút. Sau đó, thoa từ từ hỗn hợp đã chuẩn bị lên môi, massage nhẹ nhàng. Có thể thư giãn trong 2 đến 3 phút để dưỡng chất thấm đều lên môi.
  • Rửa sạch môi bằng nước lạnh. Có thể dùng khăn mềm lau khô và bôi son dưỡng môi sau khi làm xong. Thực hiện 1 lần/tuần.

2. Trị thâm môi và tẩy tế bào chết cho môi bằng dầu dừa và mật ong

tẩy tế bào chết cho môi bằng dầu dừa và mật ong
Tẩy tế bào chết cho môi bằng dầu dừa và mật ong. Nguồn: Internet.

Có một đôi môi thâm khiến chị em mất đi sự tự tin và liên tục phải sử dụng son để che lấp khuyết điểm. Môi thâm cũng thường kéo theo nhiều vấn đề khác như môi dễ bị khô, sần sùi và nứt nẻ. Tuy nhiên, với cách tẩy tế bào chết bằng dầu dừa này, chị em có thể đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào mới, giảm độ thâm và lấy lại sắc hồng cho môi nhanh chóng.

Cách thực hiện:

  • Trộn 1 đến 2 thìa mật ong nguyên chất với 3 đến 4 thìa dầu dừa cho đến khi thu được hỗn hợp đặc sệt. Hỗn hợp thu được sẽ là một loại kem dưỡng môi mà bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng dần.
  • Mỗi khi muốn tẩy tế bào chết cho môi bằng dầu dừa, hãy lấy hộp kem từ tủ lạnh ra, thoa đều một ít lên môi và massage nhẹ nhàng trái sang phải và ngược lại. Sau khi thực hiện xong, hãy rửa sạch môi bằng nước lạnh và bôi kem dưỡng ẩm để khôi phục độ ẩm cho môi kịp thời.

Trên đây là hai cách tẩy tế bào chết cho môi bằng dầu dừa hiệu quả, đơn giản và không hề tốn kém. Chị em hãy thử áp dụng ngay từ hôm nay và theo dõi kết quả nhé. Chắc chắn, đôi môi của bạn sẽ có những thay đổi hết sức bất ngờ.

Mách nhỏ chị em cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng cafe cho làn da tươi tắn, sáng mịn

Mách nhỏ chị em cách tẩy tế bào chết toàn thân bằng cafe cho làn da tươi tắn, sáng mịn

Dùng cafe tẩy tế bào chết toàn thân có giúp da sáng hơn 1 đến 2 tone màu, không còn thô ráp, sạm và trở nên mịn màng hơn bao giờ hết.

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