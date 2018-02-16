Lấy bia dưỡng da bằng 4 cách này, mỹ phẩm tiền triệu cũng không sánh kịp

Chăm sóc da 16/02/2018 13:40

Nếu muốn sở hữu nhan sắc không tì vết, hãy dưỡng da bằng bia theo 4 cách dưới đây ngay tại nhà. Những công thức này sẽ mang đến cho bạn nhiều tác dụng còn tốt hơn cả mỹ phẩm đắt tiền.

Bia là loại thức uống lên men từ lúa mạch. Với hàm lượng men tự nhiên cao, đây là nguyên liệu có khả năng tăng sắc tố, dưỡng trắng da vô cùng vượt trội. Dưới đây là 4 công thức dưỡng da bằng bia mà bạn có thể áp dụng mỗi ngày. 

Dưỡng da bằng bia và trứng gà

Trứng gà rất giàu axit béo, protein, collagen có tác dụng dưỡng da mềm mịn, trắng hồng và tươi trẻ. Kết hợp bia với trứng gà sẽ mang đến hỗn hợp mặt nạ dưỡng da trên cả tuyệt vời.

Nguyên liệu cần có:

- 4 muỗng canh bia 

- 1 quả trứng gà

Cách thực hiện:

Cho bia và trứng gà vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau. Rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp lên, dùng tay mát xa nhẹ nhàng, thư giãn thêm khoảng 10 phút thì vệ sinh thật sạch là hoàn thành. 

Lấy bia dưỡng da bằng 4 cách này, mỹ phẩm tiền triệu cũng không sánh kịp - Ảnh 1
Dưỡng trắng da bằng bia và trứng gà - Ảnh: Internet

Ngoài các đắp trực tiếp, bạn có thể sử dụng mặt nạ giấy để hỗn hợp dễ dàng thẩm thấu vào sâu bên trong da hơn.

Dưỡng da bằng bia và dưa leo

Dưa leo giàu Vitamin E, A, B... cùng hàng loạt khoáng chất có khả năng tái tạo tế bào mới giúp da trắng mịn, mềm mại chỉ sau thời gian ngắn. Kết hợp bia với dưa leo còn giúp điều trị nám, tàn nhang cực kỳ hữu hiệu.

Nguyên liệu cần có:

- 3 muỗng canh bia 

- Nửa quả dưa leo

Cách thực hiện:

Cho bia và dưa leo vào máy xay nhuyễn. Vệ sinh da mặt thật sạch, thoa đều hỗn hợp hai thành phần vừa thực hiện lên. Giữ mặt nạ này trong vòng 20 phút thì rửa lại thật sạch là xong. 

Lấy bia dưỡng da bằng 4 cách này, mỹ phẩm tiền triệu cũng không sánh kịp - Ảnh 2
Mặt nạ dưỡng da bằng bia và dưa leo - Ảnh: Internet

Dưỡng da bằng bia và mật ong

Mật ong giàu axit amin, vitamin, chất kháng khuẩn, chống viêm giúp điều trị và ngăn ngừa mụn, viêm da xuất hiện. Dưỡng da bằng bia và mật ong sẽ giúp tăng sức đề kháng và trắng mịn nhanh chóng.

Nguyên liệu cần có:

- 3 muỗng canh bia

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Trộn đều bia và mật ong vào chiếc bát nhỏ. Ngâm chiếc mặt nạ giấy vào hỗn hợp bia khoảng 2 phút, sau đó đắp trực tiếp lên da. Nằm thư giãn đến khi mặt nạ khô thì rửa lại bằng nước lạnh là hoàn thành.

Lấy bia dưỡng da bằng 4 cách này, mỹ phẩm tiền triệu cũng không sánh kịp - Ảnh 3
Mặt nạ dưỡng da bằng bia và mật ong - Ảnh: Internet

Dưỡng da bằng bia đông đá

Bia vốn có khả năng ngăn ngừa, điều trị mụn và dưỡng trắng da hữu hiệu. Đặc biệt, bia đông đá sẽ giúp se khít lỗ chân lông, tăng sắc tố giúp da trắng hồng rạng rỡ. 

Nguyên liệu cần có:

- 1 lon bia

- 1 muỗng canh nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Trộn đều bia và nước cốt chanh cho vào khay đá. Đặt khay vào ngăn đông tủ lạnh khoảng 4 - 6 giờ đồng hồ là có thể sử dụng. 

Mỗi tối trước khi đi ngủ, dùng viên đá bia mát xa da mặt đến khi chúng tan hết. Sau đó, giữ cho da khô tự nhiên mà không cần rửa lại với nước.

Lấy bia dưỡng da bằng 4 cách này, mỹ phẩm tiền triệu cũng không sánh kịp - Ảnh 4
Dưỡng da bằng bia đông đá - Ảnh: Internet

Với những cách dưỡng da bằng bia trên, không cần dùng đến mỹ phẩm đắt tiền, bạn vẫn có thể sở hữu nhan sắc tươi trẻ, không tì vết.

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