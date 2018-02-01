"Lấp đầy" vết sẹo rỗ chỉ bằng rau má và vitamin E giá chưa đến 20 nghìn!

Sẹo rỗ làm bề mặt da trở nên lõm lại rất mất thẩm mỹ và khiến cho nhiều người cảm thấy mất tự tin. Dù đã dùng nhiều cách mà không trị khỏi, bạn hãy áp dụng 2 cách trị sẹo rỗ lâu năm này nhé.

Trong thành phần của rau má có chứa hàm lượng triterpenoids giúp thúc đẩy các mô liên kết tái tạo da nhanh chóng, vì thế sẽ làm đầy các vùng sẹo lõm do mụn để lại.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 1 bó rau má to

- 1 thìa muối

- 1 thìa đường

- 300ml nước

- Máy xay sinh tố

- Cốc và thìa

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Cách làm:

- Bạn nhặt sạch rau má, rửa sạch, rồi hòa nước muối, ngâm rau má chừng 15 phút.

Vớt rau lên, sửa lại bằng nước sạch, rồi để ráo nước.

Xay nhuyễn rau má cùng với nước. Lọc lấy nước cho vào cốc, bỏ rã ra bát.

Cách sử dụng:

*Phần bã rau má:

- Rửa sạch phần da bị sẹo bằng nước ấm để lỗ chân lông giãn nở.

- Lấy bã rau má thoa đều lên vùng da bị sẹo, dùng tay massage nhẹ nhàng trong 3-5 phút để hỗn hợp ngấm sâu.

Lưu lại bã rau má trên da chừng 20 phút, rồi rửa lại bằng nước sạch để kết thúc quá trình.

- Sau đó bạn có thể dùng nước hoa hồng hoặc đá lạnh chườm lên da để lỗ chân lông se khít lại.

*Phần nước rau má:

- Bạn thêm 1 thìa đường vào cốc nước ra má vừa thu được rồi uống hằng ngày. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng nước ép rau má này để rửa mặt vào buổi tối trước khi đi ngủ, sẽ giúp dưỡng ẩm làn da của bạn.

Uống nước rau má thường xuyên để trị sẹo rỗ nhé

Lưu ý:

- Bạn nên đắp mặt nạ rau má 3 lần/tuần, và uống nước ép rau má mỗi ngày 1 cốc. Sau 20 ngày những vết sẹo lỗ chỗ trên mặt sẽ nói lời tạm biệt với làn da.

Cách trị sẹo rỗ lâu năm bằng vitamin E

Vitamin E không chỉ tốt cho làn da mà còn có thể trị sẹp rỗ cực kỳ hiệu quả. Việc điều trị sẹo bằng dầu vitamin E không những mang đến hiệu quả bất ngờ mà còn rất đơn giản mà không tốn kém.

Cách thực hiện như sau:

- Bạn mua vitamin E dạng nang có bán tại các quầy thuốc rồi tách viên nang lấy dầu bên trong thoa đều lên vùng da bị sẹo rỗ.

Trích lấy dịch bên trong viên vitamin E để thoa lên mặt

- Để khoảng 15-20 phút và rửa lại mặt bằng sữa rửa mặt.

- Thực hiện đều đặn tuần từ 2 -3 lần.

Chúc các bạn trị sẹo rỗ lâu năm thành công.