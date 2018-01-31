Hé lộ 3 tuyệt chiêu để phụ nữ U40 có làn da trắng mịn, sạch mụn và tươi trẻ

Sữa chua, đặc biệt là loại không đường và chuối là hai loại nguyên liệu chứa nguồn dưỡng chất vô cùng tốt cho da. Đặc biệt, lượng men vi sinh, vitamin, khoáng chất trong hai nguyên liệu này hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa, cải thiện sắc tố, tăng sức đề kháng cho da hiệu quả. Do đó, để có làn da trắng mịn, sạch mụn, bạn hãy đắp mặt nạ tự nhiên này 2 lần mỗi tuần.

Phụ nữ bước qua tuổi 30, lượng nội tiết tố estrogen trở nên thiếu hụt, do đó, làn da bắt đầu lão hóa và xuất hiện nếp nhăn, nám và đồi mồi. Để có lại làn da trắng mịn, sạch mụn và tươi trẻ, phụ nữ U40 hãy áp dụng "bí kíp" dưới đây.

- 3 muỗng canh sữa chua không đường

Cách thực hiện:

Cho chuối ra chiếc bát nhỏ, dùng muỗng nghiền đến khi nhuyễn mịn. Sau đó, thêm sữa chua vào và trộn đều là có thể sử dụng.

Mặt nạ chuối và sữa chua là cách để phụ nữ U40 có được làn da trắng mịn, sạch mụn - Ảnh: Internet

Rửa thật sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp chuối và sữa chua vừa thực hiện lên. Nằm thư giãn thêm 20 - 25 phút thì vệ sinh lại với nước mát là hoàn thành.

Xịt khoáng từ nước vo gạo

Nước vo gạo chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao có khả năng ngăn ngừa lão hóa giúp làn da tươi trẻ, trắng hồng tự nhiên. Ngoài ra, nước vo gạo cũng có tác dụng trị mụn cực kỳ hiệu quả.

Ngoài đắp mặt nạ, bạn có thể lấy nước vo gạo để thay thế dung dịch cấp ẩm cho da mỗi ngày. Việc bạn cần làm là lấy nước vo gạo mang đun sôi rồi cho vào bình, sau đó sử dụng như xịt khoáng thông thường.

Xịt khoáng nước vo gạo vừa cấp ẩm vừa nuôi dưỡng làn da trắng mịn, sạch mụn - Ảnh: Internet

Mát xa bằng khoai tây đông đá

Giống như chuối, khoai tây rất giàu dưỡng chất tốt cho làn da của phụ nữ, đặc biệt là việc chống lão hóa và dưỡng trắng. Ngoài ra, khi kết hợp khoai tây với sữa tươi rồi đông thành đá để mát xa da mặt, bạn sẽ có một "thần dược" điều trị và ngăn ngừa mụn hữu hiệu.

Nguyên liệu cần có:

- 1 củ khoai tây

- 150ml sữa tươi không đường

Cách thực hiện:

Khoai tây gọt vỏ, rửa sạch rồi thái thành từng lát mỏng mang ngâm với nước muối pha loãng khoảng 10 phút thì rửa lại với nước mát. Tiếp đó, cho khoai tây và sữa tươi vào máy xay đến khi tạo thành hỗn hợp nhuyễn mịn thì đổ ra khay đá. Đặt khay vào ngăn đông tủ lạnh 5 - 7 tiếng thì lấy ra sử dụng.

Mát xa bằng khoai tây đông đá giúp da trắng mịn, sạch mụn và xóa mờ thâm nám nhanh chóng - Ảnh: Internet

Mỗi tối, bạn lấy 2 viên đá khoai tây ra mát xa nhẹ nhàng khắp da mặt theo chuyển động tròn đến khi chúng tan hết thì rửa lại với nước lạnh là hoàn thành.

Để có làn da trắng mịn, sạch mụn và tươi trẻ, phụ nữ U40 chỉ cần tuân thủ theo "bí kíp" làm đẹp trên.