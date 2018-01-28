Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà và mật ong theo đúng cách này, da trắng bóc, không tì vết sau 7 ngày

Chỉ cần đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà và mật ong đều đặn 2 - 3 lần mỗi tuần, bạn sẽ sở hữu làn da trắng mịn, sạch mụn sau thời gian ngắn.
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Mặt nạ lòng trắng trứng gà và mật ong mang đến nhiều tác dụng làm đẹp tuyệt vời. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả như mong muốn, bạn cần chú ý đến việc đắp mặt nạ mấy lần trong tuần, đồng thời thực hiện đúng cách.
Nếu dự định áp dụng phương pháp làm đẹp này, hãy tham khảo các cách đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà và mật ong dưới đây.
Tác dụng của mặt nạ lòng trắng trứng và mật ong
Lòng trắng trứng là nguyên liệu có khả năng cung cấp collagen, độ ẩm vượt trội giúp da luôn căng mướt, đồng thời chống lại lão hóa hiệu quả.
Trong khi đó, mật ong chứa hàm lượng axit amin, chất kháng khuẩn dồi dào có tác dụng ngăn ngừa, điều trị các loại mụn hữu hiệu.
Khi kết hợp hai nguyên liệu này, bạn sẽ sở hữu được hỗn hợp mặt nạ có khả năng nuôi dưỡng làn da tươi trẻ, sạch mụn và trắng hồng tự nhiên.
Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà và mật ong qua đêm
Khi đắp mặt nạ qua đêm, dưỡng chất thẩm thấu vào sẽ phục vụ cho quá trình chuyển hóa và sản sinh tế bào mới giúp da tươi trẻ, căng mịn và hồng hào tự nhiên. Chính vì vậy, cách sử dụng mặt nạ lòng trắng trứng và mật ong này phù hợp cho làn da đang lão hóa, xuất hiện nhiều nếp nhăn và thâm sạm.
Nguyên liệu cần chuẩn bị:
- Lòng trắng trứng gà
- 1/2 muỗng cà phê mật ong
Cách thực hiện:
Trộn đều hai nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ. Rửa thật sạch da mặt, dùng bông lau khô rồi thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng đến khi da mặt khô thì dừng lại. Giữ lớp mặt nạ ngủ qua đêm, rửa sạch lại vào sáng hôm sau.
Chỉ sau lần đầu tiên áp dụng, bạn sẽ cảm nhận được sự cải thiện đáng kể của da mặt vì các nếp nhăn, đốm thâm sạm sẽ mờ đi trông thấy.
Đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà và mật ong trị mụn
Để đạt được hiệu quả trị mụn cao nhất, bạn nên kết hợp lòng trắng trứng gà, mật ong với một số nguyên liệu có khả năng kháng khuẩn như lá bạc hà, nước cốt chanh, rau diếp cá... để tạo thành mặt nạ.
Nguyên liệu cần có:
- Lòng trắng trứng gà
- 1 muỗng cà phê mật ong
- 1 muỗng cà phê nước cốt chanh
Cách thực hiện:
Đánh tan lòng trắng trứng gà và nước cốt chanh cho vào chiếc bát nhỏ. Tiếp đó, thêm mật ong đã chuẩn bị vào, khuấy đều là có thể sử dụng.
Sau khi đã vệ sinh thật sạch da mặt, bạn thoa đều mặt nạ vừa thực hiện lên. Mát xa nhẹ nhàng khoảng 2 phút, nằm thư giãn đến khi da mặt khô thì rửa lại với nước lạnh.
Mỗi tuần bạn nên áp dụng phương pháp này khoảng 2 - 3 lần để nhanh chóng đánh bay các nốt mụn "cứng đầu".
Với hai cách đắp mặt nạ lòng trắng trứng gà và mật ong trên, bạn không cần sử dụng đến loại mỹ phẩm đắt tiền nào, làn da vẫn sẽ trắng hồng rạng rỡ.