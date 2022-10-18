Làm thế nào để trị môi khô bong tróc nhanh nhất?

Chúng ta ai cũng hiểu rằng da môi vốn cũng nhạy cảm các vùng da còn lại, chưa kể chúng còn tham gia ăn uống, thở, nói chuyện,...khiến môi cũng dễ bị nứt nẻ bong tróc hơn nhiều. Không chỉ vậy, dưới tác động của thời tiết, vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Khi đôi môi bạn khô nứt, bong tróc tức là nó đã mất quá nhiều nước làm tiêu huỷ lớp dầu tự nhiên và chất béo ở ngoài cùng môi nên môi bong da và nứt nẻ nhanh chóng. Do vậy, để giữ cho đôi môi luôn khoẻ mạnh, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý độc giả các cách trị môi khô bong tróc siêu hiệu quả và nhanh chóng tại nhà, ở ngay bài viết dưới đây nhé! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay thôi nào!

- Sử dụng dưa leo : Dưa leo chính là biện pháp giúp cấp nước trực tiếp cho làn da môi đang bị bong tróc của bạn, nếu có dưa leo trong tay, bạn chỉ cần cắt lát rồi đắp lên môi, đặc biệt phần môi bị bong da, để từ 5-10 phút là bạn sẽ thấy tình trạng được cải thiện rõ rệt ngay.

- Uống nhiều nước : Khi không uống đủ nước, bạn sẽ bị mất nước, mà sự mất nước là nguyên nhân chính làm khô môi và gây ra bong tróc da. Chính vì vậy, khi thấy môi có những dấu hiệu này, bạn lập tức hãy uống nước ngay để bù lại lượng nước đã mất, dưỡng ẩm từ bên trong là cách trị môi khô bong tróc hiệu quả nhất. Hãy nhớ uống tám ly nước mỗi ngày để chăm sóc môi, hạn chế tình trạng khô môi cho bản thân nhé.

- Sử dụng nha đam: Khi môi bạn bị bong tróc da sẽ kèm theo tình trạng nứt nẻ, dù ít hay nhiều cũng sẽ gây đau đớn cho bạn. Bằng cách thoa gel nha đam mỗi khi thấy môi khô sẽ vừa giúp trị tình trạng môi khô bong tróc và giúp làm lành vết thương, dịu nỗi đau nứt nẻ hiệu quả. Vì gel nha đam cũng lành tính nên các bạn có thể áp dụng bôi vài lần trong một ngày nhé.

- Trang bị máy phun ẩm: Không khí khô có thể làm khô môi nhanh chóng, trong khi không khí ẩm có thể giúp bạn giữ được độ ẩm cho làn da, vì vậy hãy chuẩn bị một trong phòng ngủ máy giữ ẩm để giữ cho làn da và đôi môi của bạn luôn mịn màng nhé.

- Dùng son dưỡng ẩm: Môi của bạn thường có lớp bảo vệ tự nhiên để giữ ẩm, nhưng đôi khi thời tiết và thức ăn làm hỏng sự bảo vệ đó. Lúc này, dùng son dưỡng ẩm sẽ giúp làm mới lại đôi môi nứt nẻ của bạn cũng như bảo vệ môi tốt hơn. Vì vậy, đừng quên thoa son dưỡng môi vào đầu buổi sáng để chăm sóc môi khô bị bong tróc hiệu quả nhất nhé.

Đừng quên thoa son dưỡng môi vào mỗi buổi sáng nhé!

2. Tránh xa những điều sau để trị môi khô bong tróc

- Không liếm môi: Hành động liếm môi với nhiều bạn gần như là vô thức khi môi thấy khô. Tuy nhiên, làm như vậy chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn, khiến môi càng mất nước hơn mà thôi.

Thói quen liếm môi khiến tình trạng khô môi càng trở nên nghiêm trọng!

- Tránh xa các sản phẩm hoá học cho môi: Khi môi bị bong tróc tức là đang yếu và bị tổn thương nên cần tránh xa những sản phẩm dành cho môi chứa nhiều chất hoá học, hương liệu hay thuốc nhuộm. Tốt nhất chỉ nên sử dụng son dưỡng có nguồn gốc thiên nhiên như dầu dừa, dầu oliu để giúp giữ ẩm môi tốt nhất.

- Không ăn hoa quả có chứa axit: ví dụ như là chanh hay cam, vì lúc này, môi đang có những vết thương, axit trong hoa quả không có lợi cho môi.

Không ăn các loại trái cây chứa nhiều axit khi đang bị bong tróc môi!

- Không ăn đồ cay nóng: Tương tự như với hoa quả có chứa axit, đồ cay nóng cũng gây ra kích ứng cho đôi môi, khiến môi gặp nhiều khó chịu và nặng nề hơn. Thế nên, muốn trị môi khô bong tróc tại nhà đơn giản thì các bạn không nên dùng đồ cay nóng nữa nhé.

- Không tẩy tế bào chết với axit salicylic: Khi môi đang bị bong tróc nên hạn chế tẩy da chết môi, nếu muốn tẩy nên tẩy bằng những sản phẩm thiên nhiên như là hỗn hợp dầu dừa và đường, tránh tẩy da chết bằng những sản phẩm hoá học có chứa axit salicylic, hoá chất chất sẽ khiến môi càng bị khô hơn, làm trầm trọng thêm vấn đề.

3. Những thói quen giúp đôi môi tránh tình trạng bong tróc

- Sử dụng khăn quàng cổ và khẩu trang: Chúng không chỉ bảo vệ cổ, ngực và mặt của bạn, chúng cũng có thể bảo vệ đôi môi của bạn trước gió, kẻ giết người cho đôi môi nứt nẻ, vì vậy che chắn gió sẽ giúp ngăn ngừa được vấn đề, trị môi khô bong tróc rất nhiều.

Chắn gió là cách hữu hiệu giúp ngăn ngừa tình trạng môi khô bong tróc!

- Dùng son dưỡng trước khi rửa mặt: Son dưỡng sẽ loại bỏ tác động xấu lên môi của chất tẩy rửa làm sạch mặt, bảo vệ môi không bị khô.

- Dùng kem chống nắng: Thoa kem chống nắng trên môi, hoặc chọn một loại son môi có chứa kem chống nắng có chỉ số SPF ít nhất là 15. Nó bảo vệ đôi môi của bạn khỏi bị cháy nắng và giảm hẳn tình trạng môi khô bong tróc đấy nhé.

Trên đây là tất tần tật hiện trạng môi khô bong tróc, cũng như cách điều trị và các lưu ý để nhanh chóng lấy lại đôi môi mềm mại, hồng hào. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ biết cách xây dựng cho mình một cách bảo vệ đôi môi thật tốt nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!