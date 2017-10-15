Hướng dẫn cách làm kem trộn trắng da vừa an toàn vừa làm sáng da hiệu quả

Trong thời buổi ai cũng thích da trắng mặt xinh như hiện nay thì các trung tâm thẩm mỹ hay spa tắm trắng trở nên “nổi như cồn”. Đi đâu cũng thấy chị em phụ nữ bàn nhau tắm trắng, mua mỹ phẩm làm trắng da, tắm bùn…, thậm chí sẵn sàng chi cả tháng lương chỉ để trùng tu nhan sắc.

Trước khi đi vào hướng dẫn cách làm kem trộn trắng da này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ qua một chút về nguyên liệu cần chuẩn bị nhé. Trong cách này, nguyên liệu chính đó là aspirin. Đây là một loại thuốc dùng để hạ sốt, giảm đau, kể cả đau cơ, đau răng và nhức đầu; bản chất là dẫn xuất của axit salicylic và cũng được sử dụng nhiều trong làm đẹp để trị mụn hay tẩy trắng da. Khá nhiều người đã từng thử áp dụng hướng dẫn cách làm kem trộn trắng da dưới đây và kết quả nhận được rất mĩ mãn, da trắng lên vài tone và hoàn toàn không bắt nắng.

Với cách làm kem trộn trắng da theo hướng dẫn này, chị em cần sử dụng 1 vỉ thuốc gồm 10 viên, 200ml sữa dê, sữa tươi không đường và 1kg cám gạo.

Cách làm cụ thể như sau:

Bước 1: Trộn tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị trong một chiếc bát. Chú ý thuốc aspirin cần phải bóc lớp vỏ nang bên ngoài, nếu không thì thuốc không tan được đâu. Sau khi đã có hỗn hợp sền sệt, chị em cho vào lọ đậy kín rồi đặt vào ngăn mát tủ lạnh.

Bước 2: Mỗi lần tắm, lấy kem trộn này thoa lên khắp người, để yên trong 30 phút rồi tắm lại bằng nước sạch. Nhớ chừa phần mặt ra không bôi kem nhé. Tuần thực hiện 2 lần, kiên trì trong khoảng 2 đến 3 tuần là bắt đầu có kết quả.

Tại sao chị em nên áp dụng hướng dẫn cách làm kem trộn trắng da an toàn này?

Như mình đã nhấn mạnh ở trên, hiện nay các sản phẩm kem trộn ngoài thị trường vô cùng đa dạng, đủ các chủng loại, thành phần và lợi ích, chứ không đơn thuần chỉ tẩy trắng da nữa. Mặc dù vậy, đây cũng là một rủi ro bởi vì chúng ta không hề biết nguồn gốc và quy trình sản xuất như thế nào cả.

Khác với hướng dẫn cách làm kem trộn trắng da ở trên, các loại kem trộn ngoài thị trường thường được cho thêm corticoid. Corticoid có tác dụng kháng viêm, ức chế miễn dịch nên da trắng rất nhanh, mụn giảm mạnh. Tuy nhiên, nếu dùng lâu dài thì có thể gây giãn nở mạch máu, rậm lông, teo da, phát ban trứng cá và rối loạn sắc tố, đó còn chưa kể đến tiềm ẩn nguy cơ bị ung thư da cực cao. Trong khi đó, cách làm kem trộn trắng da theo hướng dẫn của mình ở trên gần như hạn chế đến mức tối đa tình trạng này, thêm nữa, còn bổ sung dưỡng chất từ các nguyên liệu tự nhiên cho da nữa.

Từ hôm nay, chị em hãy thử áp dụng hướng dẫn cách làm kem trộn trắng da của mình xem và kiểm nghiệm kết quả nhé. Lưu ý rằng mặc dù không gây bắt nắng nhưng để đảm bảo an toàn, chị em vẫn hãy che chắn cho da dẻ cẩn thận khi đi ra ngoài dưới trời nắng nóng nhé.