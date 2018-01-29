Học phụ nữ Ấn Độ 5 động tác yoga cho khuôn mặt trẻ đẹp 'mãi không già'

Ngoài việc dùng mỹ phẩm, uống thực phẩm chức năng ngăn ngừa lão hóa, bạn nên học ngay 5 động tác yoga cho khuôn mặt "trẻ mãi không già" dưới đây của người Ấn Độ.

Dưới đây là 5 động tác yoga cho khuôn mặt trẻ đẹp từ phụ nữ Ấn Độ, bạn có thể thực hiện tại nhà để cải thiện nhan sắc và lưu giữ vẻ đẹp thanh xuân. Bài tập yoga gồm 5 động tác này không chỉ xóa mờ các dấu hiệu của lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim, chảy xệ mà còn nuôi dưỡng da khỏe đẹp, trắng hồng một cách tự nhiên. Giảm chảy xệ cằm dưới Quá trình lão hóa khiến da dưới cằm chảy xệ, nhăn nheo vô cùng mất thẩm mỹ, để "đánh bay" tình trạng này bạn hãy tập theo động tác yoga cho khuôn mặt dưới đây.

Đầu tiên, đứng thẳng người, hai tay đặt sát vào đùi. Tiếp đó, từ từ ngước đầu lên trên đến khi cổ căng ra hết cỡ thì dừng lại, giữ yên tư thế này khoảng 10 - 15 giây thì về lại vị trí ban đầu. Động tác yoga cho khuôn mặt này giúp căng da, giảm chảy xệ ở cằm - Ảnh: Internet Giảm mỡ thừa ở cằm và cổ Bạn sẽ trị dứt tình trạng "hai cằm" và vùng cổ đầy mỡ thừa một cách nhanh chóng nhờ động tác yoga này.

Đứng thẳng người, cổ hơi ngước lên trên. Tiếp đó, đặt hai lòng bàn tay áp sát dưới hai bên má cằm, sau đó dần dần vuốt xuống vai, thực hiện động tác này khoảng 3 - 5 phút thì dừng lại. Động tác yoga này giúp giảm nọng cằm, đồng thời kéo căng da cổ hiệu quả - Ảnh: Internet Phồng má giảm nếp nhăn Để xóa mờ các nếp nhăn ở khóe miệng và má nhanh chóng, bạn chỉ cần phồng má theo cách này. Đứng thẳng người, phồng má lên thật to, sau đó đẩy hơi sang má phải rồi đưa sang má trái. Luân phiên như vậy khoảng 20 nhịp thì hoàn thành. Động tác yoga này giúp giảm nếp nhăn trên khuôn mặt nhanh chóng, đặc biệt là vùng khóe miệng và má - Ảnh: Internet Mở to mắt để xóa vết chân chim Mỗi ngày, bạn chỉ cần dành ra 3 - 5 phút để thực hiện động tác này, sau thời gian ngắn các vết chân chim nơi khóe mắt sẽ bị xóa mờ. Việc bạn cần thực hiện là mở thật to mắt sau đó nhắm lại, luân phiên 20 - 30 nhịp là hoàn thành. Động tác yoga cho khuôn mặt này giúp xóa mờ các vết chân chim ở khóe mắt hữu hiệu - Ảnh: Internet Dưỡng lông mày Để đôi lông mày phát triển rậm và dày một cách tự nhiên, bạn chỉ cần vuốt chúng theo đúng động tác này. Đặt hai đầu ngón tay lên đầu hai chân mày, vuốt nhẹ ra sau đuôi. Luân phiên thực hiện khoảng 10 - 15 lần mỗi ngày, kết quả sau 7 - 10 ngày sẽ không làm bạn thất vọng. Động tác yoga này giúp hàng lông mày phát triển rậm và dày một cách tự nhiên - Ảnh: Internet Mỗi ngày, chỉ cần dành ra 20 - 30 phút để thực hiện tuần tự 5 động tác yoga cho khuôn mặt trẻ đẹp từ phụ nữ Ấn Độ này, kết quả đạt được sẽ khiến bạn vô cùng bất ngờ.

8 chuyên gia yoga tiết lộ bữa sáng yêu thích giúp da đẹp, dáng thon Bữa sáng giàu protein là ưu tiên hàng đầu của các huấn luyện viên yoga để có đầy đủ năng lượng cho cả ngày hoạt động.

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