Hãy bắt đầu thói quen chăm sóc da từ hôm nay nếu bạn không muốn làn da lão hóa sớm

Collagen là chất làm cho làn da trở nên căng mọng, Elastin giữ cho da đàn hồi và axit Hyaluronic cung cấp cho làn da độ ẩm cần thiết để ngăn ngừa tình trạng khô và xỉn màu. Khi sử dụng các sản phẩm chống lão hóa, những gì chúng tôi thực sự đang làm là cố gắng tái tạo lại làn da trẻ đẹp như hồi thiếu niên.

Mặc dù lão hóa da là điều không thể tránh khỏi, nhưng chắc chắn chúng ta có thể ngăn chặn làn da có dấu hiệu lão hóa sớm bằng cách chăm sóc da chống lão hóa. Khi chúng ta còn trẻ, làn da của chúng ta có dồi dào ba loại protein: Collagen, axit Hyaluronic và Elastin giúp giữ cho làn da của chúng ta trẻ trung.

Đầu tiên, điều quan trọng là phải tìm hiểu về quá trình lão hóa - một quá trình mà các tế bào không chết nhưng ngừng phân chia. Khi các chức năng tế bào của da hoạt động hết công suất, làn da được coi là khỏe mạnh và trẻ trung sẽ chuyển thành một làn da rạng rỡ, căng mọng, mịn màng.

Có hàng ngàn loại mỹ phẩm được phát triển để giúp bạn tránh các đường nhăn, nếp nhăn, vết chân chim, vết sạm nắng và vô số các vấn đề về da khác xuất hiện theo tuổi tác. Vậy bạn nên bắt đầu từ đâu và quan trọng nhất là khi nào thì nên dưỡng da?

Theo thời gian mà vô số tác nhân gây hại - chẳng hạn như căng thẳng, điều hòa không khí, bức xạ tia cực tím, ô nhiễm, chế độ ăn uống và khói thuốc - khiến các tế bào này xấu đi. Đó là khi họ bước vào trạng thái lão hóa theo thời gian, dẫn đến mất sức sống và cùng với đó là các dấu hiệu lão hóa sớm.

Người phát ngôn của Chanel Beauty cho biết: “Sự lão hóa của da là trung tâm của các cơ chế quan trọng liên quan đến quá trình lão hóa và do đó mang lại triển vọng chưa từng có cho ngành mỹ phẩm”. Bộ phận chăm sóc da của thương hiệu cao cấp đã làm việc với các chuyên gia từ Đại học Vienna ở Áo trong nhiều năm để hiểu ba bước của sự lão hóa của da.

Để trì hoãn sự lão hóa, chúng ta cần làm quen với một khái niệm khác: phòng ngừa. Tốt hơn là nên ngăn ngừa thay vì sửa chữa, vì làn da của chúng ta không thể tái tạo 100% và trở lại trạng thái khỏe mạnh ban đầu. Hơn nữa, tổn thương da có tính chất tích lũy, có nghĩa là bạn có thể không thấy các dấu hiệu tổn thương ngay bây giờ, nhưng nó đã và đang xảy ra sâu bên trong. Đây là lý do tại sao việc chăm sóc da lão hóa nên bắt đầu sớm hơn bạn nghĩ.

Cách phòng ngừa quan trọng nhất là kem chống nắng. Mặc dù tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ có nhiều lợi ích nhất định, nhưng một trong những lý do chính khiến mọi người bắt đầu gặp phải các nếp nhăn và đốm đen trên làn da là do thiếu sự bảo vệ chống lại bức xạ tia cực tím. Sử dụng kem chống nắng có SPF 30 hoặc cao hơn mỗi ngày là điều bắt buộc ngay từ khi còn nhỏ để tránh da bị lão hóa sớm.

Quá trình ngăn ngừa lão hóa nên được thúc đẩy và chăm sóc kỹ vào khoảng độ tuổi 20, khi da bắt đầu tạo ra ít Collagen tự nhiên - đây là những sợi giữ Elastin và axit Hyaluronic lại với nhau để giữ cho da đàn hồi và ngậm nước. Mức độ Collagen thấp hơn dẫn đến làn da mỏng, khô nẻ, kém linh hoạt hơn và dẫn đến hình thành các nếp nhăn.

Đây là lúc bạn cần xác định các thành phần sẽ giúp duy trì sản xuất Collagen của bạn ở mức cao nhất có thể, và chất chống oxy hóa là đối tác tuyệt vời giúp thực hiện mục tiêu này. Các dẫn xuất vitamin A (như Tretinoin, Retinol và Retinoids) là vô cùng lý tưởng để chống lại nếp nhăn.

Naana Boakye thuộc khoa da liễu Bergen ở bang New Jersey của Mỹ giải thích: “Quá trình oxy hóa hay bức xạ UV là yếu tố chính gây lão hóa da bằng cách tạo ra các enzym làm suy giảm Collagen và Elastin, dẫn đến hình thành sắc tố và nếp nhăn.''

Các thành phần như vitamin A và C, Peptide, axit Hyaluronic và Ceramides có thể giúp tăng cường sản xuất Collagen mới và tái tạo tế bào nên được đưa vào quá trình ngăn ngừa. Ngoài những thành phần cơ bản đó, một số chất chiết xuất từ thực vật như trà xanh, dầu jojoba và quả lựu cũng được ngành chăm sóc da sử dụng bên cạnh những chất làm đẹp khác.

Giữ nước cho da cũng là một điều cần thiết để giữ cho làn da luôn tươi trẻ. Nếu bạn đột nhiên nhìn thấy những đường nhăn xuất hiện quanh lông mày, trên miệng hoặc dưới mắt, thì nguyên nhân có thể là do thiếu nước.

Các đường nhăn, da không đồng đều, nếp nhăn, đốm đen và kết cấu dễ bị hằn sâu và rõ nét hơn khi mức độ hydrat hóa quá thấp. Da thiếu nước có vẻ yếu, xỉn màu và không đều màu. Khi kết hợp với các dấu hiệu lão hóa, nó có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, vì vậy hãy đảm bảo duy trì mức độ hydrat hóa cho da của bạn.