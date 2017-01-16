Giã nát 2 loại rau này bôi buổi tối, môi thâm cỡ nào cũng hồng tươi chỉ sau 1 đêm

Đôi môi hồng sẽ giúp bạn tự tin hơn khi thoa son, trang điểm, thậm chí là để môi tự nhiên và khiến gương mặt bạn tươi trẻ hơn.

Ai cũng muốn có bờ môi hồng hào, gợi cảm và luôn căng mọng. Thế nhưng sắc tố của môi phụ thuộc vào sắc tố của da, do cơ địa mỗi người, do di truyền và nhiều yếu tố bẩm sinh khác. Bên cạnh đó, những thói quen, lối sống hàng ngày cũng ảnh hưởng đến vùng da nhạy cảm này. Nếu bạn để môi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường xuyên, hút thuốc nhiều, đánh son nhiều chì, môi sẽ ngày càng thâm sạm cho dù có thể trước đó môi không như vậy.

Điểm mấu chốt để có đôi môi hồng hào nằm ở 2 bước là tẩy tế bào chết và dưỡng. Tẩy tế bào chết giúp lấy đi những lớp sưng dày bề mặt môi. Do môi có tốc độ thay tế bào nhanh và không có tuyến dầu để dưỡng như các vùng da khác, nên bạn cần tẩy tế bào chết cho môi ít nhất 2 lần một tuần và duy trì đều đặn điều này. Tẩy tế bào chết cũng là cách giúp cho môi hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Bước thứ 2 là dưỡng môi. Tùy vào điều kiện hiện có, bạn có thể dưỡng môi bằng các nguyên liệu tự nhiên khác nhau để có được đôi môi hồng hào chỉ sau 1 thời gian ngắn. Công thức dưới đây sử dụng 2 loại rau rất quen thuộc với người Việt đó là rau bạc hà và rau mùi ta.

Nguyên liệu:

- Đường cát

- Mật ong 5 thìa cafe

- Rau bạc hà

- Rau mùi ta (ngò)

- 1/3 quả chanh

- Chén, thìa

- Tăm bông

- Bông tẩy trang

Cách làm:

Bạn cần chuẩn bị 2 hỗn hợp, đó là tẩy tế bào chết và dưỡng môi.

Bước 1: Trộn đường, mật ong và một chút dầu olive cho đến khi có được hỗn hợp sệt.

Bước 2: Rau mùi và bạc hà rửa sạch, nghiền nhuyễn, thêm 1 thìa mật ong và chanh vào trộn đều.

Bước 3: Thoa hỗn hợp 1 lên môi, massage nhẹ nhàng để các hạt đường tẩy đi lớp tế bào chết trên bề mặt. Sau đó, lấy khăn giấy ướt lau nhẹ môi

Bước 4: Dùng tăm bông nhúng hỗn hợp thứ 2, thoa lên môi nhiều lần trước khi đi ngủ và không rửa lại.

Liệu trình này nên làm buổi tối để môi trở nên hồng hào nhanh nhất vì đêm là lúc làn da tái tạo tế bào mới.

(Nguồn: India Times)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-nat-2-loai-rau-nay-boi-buoi-toi-moi-tham-co-nao-cung-hong-tuoi-chi-sau-1-dem-176383.html