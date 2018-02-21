Đừng vội vứt sung chưng Tết đi, đây là 'thần dược' làm đẹp da tự nhiên tại nhà cực hiệu quả

Nguồn dưỡng chất trong quả sung có khả năng phá hủy các góc tự do - nguyên nhân chính gây nên lão hóa. Hơn thế, đắp mặt nạ hay ăn sung thường xuyên sẽ tăng cường sản sinh tế bào mới giúp làn da luôn tươi trẻ.

Sau khi đọc xong những tác dụng làm đẹp da tự nhiên tại nhà của quả sung sau đây bạn sẽ tiếc hùi hụi vì không biết sớm hơn.

- 1 muỗng canh dầu dừa

Cách thực hiện:

Cho sung đã rửa sạch và dầu dừa vào máy xay thật nhuyễn mịn rồi đổ ra biết bát nhỏ. Rửa sạch da mặt rồi thoa đều hỗn hợp sung vừa thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng, thư giãn thêm 10 phút nữa thì vệ sinh sạch là hoàn thành.

Làm đẹp làn da tự nhiên tại nhà bằng quả sung mang đến hiệu quả vượt trội - Ảnh: Internet

Ngoài cách đắp mặt nạ, bạn có thể ăn sung mỗi ngày, đây cũng là cách làm đẹp da tự nhiên tại nhà cực kỳ hữu hiệu.

Dưỡng trắng

Với nguồn Vitamin, dưỡng chất dồi dào, kết hợp sung và một số nguyên liệu có khả năng dưỡng trắng sẽ giúp bạn sở hữu làn da hoàn hảo.

Nguyên liệu cần có:

- 5 quả sung

- 1 hũ sữa chua

Cách thực hiện:

Cho sung vào máy xay nhuyễn rồi đổ ra chiếc bát nhỏ. Tiếp đó, thêm sữa chua vào và trộn đều là có thể sử dụng.

Đắp đều hỗn hợp vừa thực hiện lên khắp da mặt, giữ yên trong vòng 10 phút rồi rửa sạch lại với nước mát là hoàn thành.

Trị mụn

Sung chứa lượng axit tự nhiên, Vitamin C, chất kháng khuẩn, chống viêm cao có khả năng điều trị và ngăn ngừa mụn cực kỳ hiệu nghiệm.

Để đạt hiệu quả trị mụn cao, bạn có thể kết hợp sung với Vitamin E. Cách thực hiện rất đơn giản, cho hai nguyên liệu trên vào máy xay nhuyễn. Đắp hỗn hợp lên da mặt, thư giãn khoảng 10 phút rồi rửa sạch là hoàn thành.

Làm đẹp làn da tự nhiên tại nhà chưa bao giờ dễ dàng đến thế nhờ các công thức từ quả sung trên - Ảnh: Internet

Xóa mờ nám

Vì có khả năng tăng sản sinh tế bào, tẩy da chết và dưỡng trắng vượt trội, đắp mặt nạ từ sung là cách để làm đẹp da tự nhiên tại nhà hữu hiệu, đặc biệt là trị nám, tàn nhang.

Nguyên liệu cần có:

- 5 quả sung

- 1 muỗng canh sữa tươi

Cách thực hiện:

Cho sung vào máy xay nhuyễn rồi ép lấy nước cho vào chiếc bát nhỏ. Thêm sữa tươi vào, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Cho mặt nạ giấy vào ngâm trong hỗn hợp 2 phút rồi đắp trực tiếp lên da mặt. Giữ yên khoảng 10 - 15 phút rồi rửa sạch là xong.

Với các công thức làm đẹp da mặt tự nhiên tại nhà từ quả sung trên, bạn sẽ sở hữu làn da căng mướt, tươi trẻ, trắng hồng như em bé một cách nhanh chóng.