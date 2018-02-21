Lấy nước ngọt có ga không đường rửa mặt đều đặn mỗi ngày, làn da căng mướt, trắng bóc như trứng

Chăm sóc da 21/02/2018 12:15

Rửa mặt bằng nước khoáng có ga, đặc biệt là loại không đường sẽ mang đến nhiều tác dụng dưỡng da vô cùng tuyệt vời.

Không chỉ là loại thức uống tốt đối với sức khỏe, nước khoáng có ga tự nhiên không đường còn mang đến nhiều tác dụng làm đẹp, đặc biệt là dưỡng da khác. 

Rửa mặt bằng nước khoáng có ga không đường

Phụ nữ Hàn là những người tiên phong cho phương pháp làm đẹp bằng nước khoáng có ga. Họ thường ngâm mặt vào loại nước này mỗi buổi sáng sau khi thức dậy. Đây chính là một trong những bí quyết giúp phụ nữ Hàn sở hữu làn da căng mịn, trắng bóc như em bé. 

Những bọt khí ga li ti trong loại nước khoáng này khi tiếp xúc với bề mặt da sẽ tạo ra phản ứng nổ góp phần đánh bay bụi bẩn, mồ hôi, cặn bã nằm sâu trong lỗ chân lông ra ngoài. Từ đó, làn da sẽ được thông thoáng, hạn chế khả năng nổi mụn, mẩn ngứa hay viêm nhiễm. 

Lấy nước ngọt có ga không đường rửa mặt đều đặn mỗi ngày, làn da căng mướt, trắng bóc như trứng - Ảnh 1
Rửa mặt bằng nước khoáng có ga làm sạch, ngăn ngừa mụn cho da cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Chưa hết, khoáng chất tự nhiên trong loại nước này thẩm thấu sâu vào bên trong làm tăng tái tạo tết bào, cải thiện tuần hoàn máu giúp da căng mịn, ngăn ngừa lão hóa vượt trội. Ngoài ra, với tính tẩy mạnh, nước khoáng có ga còn loại bỏ tế bào chết, xóa mờ thâm sạm và nám nhanh chóng. 

Cách rửa mặt bằng nước khoáng có ga

Nước khoáng có ga không đường có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên, do đó, dù bạn thuộc loại da nhạy cảm nhất vẫn có thể áp dụng phương pháp này mà không cần lo lắng kích ứng hay mẩn đỏ.

Nguyên liệu cần có:

- Vài viên đá lạnh

- 3 lon nước khoáng có ga

- 1 quả dưa leo

- 1 quả chanh

Lấy nước ngọt có ga không đường rửa mặt đều đặn mỗi ngày, làn da căng mướt, trắng bóc như trứng - Ảnh 2
Dưỡng chất từ dưa leo và chanh cùng nước khoáng có ga sẽ thẩm thấu vào sâu bên trong giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Cách thực hiện: 

Đổ 3 lon nước khoáng có ga vào chiếc thau lớn. Rửa sạch dưa leo và chanh rồi thái thành từng lát mỏng cho vào cùng nước khoáng. Tiếp đó, cho vài viên đá lạnh vào khuấy đều, giữ yên khoảng 5 phút nữa là có thể sử dụng. 

Sau khi thức dậy, rửa mặt với nước mát rồi ngâm trực tiếp vào hỗn hợp đã thực hiện. 

Lấy nước ngọt có ga không đường rửa mặt đều đặn mỗi ngày, làn da căng mướt, trắng bóc như trứng - Ảnh 3
Nước khoáng có ga là bí quyết giúp phụ nữ Hàn sở hữu làn da căng mướt đáng mơ ước  - Ảnh: Internet
Lấy nước ngọt có ga không đường rửa mặt đều đặn mỗi ngày, làn da căng mướt, trắng bóc như trứng - Ảnh 4
Kiên trì áp dụng phương pháp với nước khoáng có ga này sau thời gian ngắn, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng - Ảnh: Internet

Ngoài dưa leo và chanh, bạn có thể sử dụng một số nguyên liệu tự nhiên khác để thay thế, chẳng hạn như nha đam, dầu dừa, dầu ô liu, Vitamin E, Vitamin C...

Với phương pháp rửa mặt bằng nước khoáng có ga không đường vào buổi sáng trên, làn da và nhan sắc của bạn sẽ được cải thiện đáng kể, các vấn đề như mụn, sạm hay nếp nhăn sẽ được loại bỏ hoàn toàn. 

Lấy trái cây chưng Tết làm đá lạnh để mát xa, da mặt căng mướt, trắng mịn như gái Hàn

Lấy trái cây chưng Tết làm đá lạnh để mát xa, da mặt căng mướt, trắng mịn như gái Hàn

Mát xa mặt bằng đá lạnh mang đến hiệu quả dưỡng da vô cùng vượt trội, đặc biệt là khi được làm từ các loại trái cây.

Xem thêm
Từ khóa:   công dụng của nước có ga nước khoáng có ga rửa mặt bằng nước khoáng có ga

TIN MỚI NHẤT

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen