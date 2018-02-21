Lấy nước ngọt có ga không đường rửa mặt đều đặn mỗi ngày, làn da căng mướt, trắng bóc như trứng

Rửa mặt bằng nước khoáng có ga, đặc biệt là loại không đường sẽ mang đến nhiều tác dụng dưỡng da vô cùng tuyệt vời.

Không chỉ là loại thức uống tốt đối với sức khỏe, nước khoáng có ga tự nhiên không đường còn mang đến nhiều tác dụng làm đẹp, đặc biệt là dưỡng da khác. Rửa mặt bằng nước khoáng có ga không đường Phụ nữ Hàn là những người tiên phong cho phương pháp làm đẹp bằng nước khoáng có ga. Họ thường ngâm mặt vào loại nước này mỗi buổi sáng sau khi thức dậy. Đây chính là một trong những bí quyết giúp phụ nữ Hàn sở hữu làn da căng mịn, trắng bóc như em bé.

Những bọt khí ga li ti trong loại nước khoáng này khi tiếp xúc với bề mặt da sẽ tạo ra phản ứng nổ góp phần đánh bay bụi bẩn, mồ hôi, cặn bã nằm sâu trong lỗ chân lông ra ngoài. Từ đó, làn da sẽ được thông thoáng, hạn chế khả năng nổi mụn, mẩn ngứa hay viêm nhiễm. Rửa mặt bằng nước khoáng có ga làm sạch, ngăn ngừa mụn cho da cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet Chưa hết, khoáng chất tự nhiên trong loại nước này thẩm thấu sâu vào bên trong làm tăng tái tạo tết bào, cải thiện tuần hoàn máu giúp da căng mịn, ngăn ngừa lão hóa vượt trội. Ngoài ra, với tính tẩy mạnh, nước khoáng có ga còn loại bỏ tế bào chết, xóa mờ thâm sạm và nám nhanh chóng.

Cách rửa mặt bằng nước khoáng có ga Nước khoáng có ga không đường có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên, do đó, dù bạn thuộc loại da nhạy cảm nhất vẫn có thể áp dụng phương pháp này mà không cần lo lắng kích ứng hay mẩn đỏ. Nguyên liệu cần có: - Vài viên đá lạnh - 3 lon nước khoáng có ga - 1 quả dưa leo - 1 quả chanh Dưỡng chất từ dưa leo và chanh cùng nước khoáng có ga sẽ thẩm thấu vào sâu bên trong giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp - Ảnh: Internet Cách thực hiện: Đổ 3 lon nước khoáng có ga vào chiếc thau lớn. Rửa sạch dưa leo và chanh rồi thái thành từng lát mỏng cho vào cùng nước khoáng. Tiếp đó, cho vài viên đá lạnh vào khuấy đều, giữ yên khoảng 5 phút nữa là có thể sử dụng. Sau khi thức dậy, rửa mặt với nước mát rồi ngâm trực tiếp vào hỗn hợp đã thực hiện. Nước khoáng có ga là bí quyết giúp phụ nữ Hàn sở hữu làn da căng mướt đáng mơ ước - Ảnh: Internet Kiên trì áp dụng phương pháp với nước khoáng có ga này sau thời gian ngắn, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng - Ảnh: Internet Ngoài dưa leo và chanh, bạn có thể sử dụng một số nguyên liệu tự nhiên khác để thay thế, chẳng hạn như nha đam, dầu dừa, dầu ô liu, Vitamin E, Vitamin C... Với phương pháp rửa mặt bằng nước khoáng có ga không đường vào buổi sáng trên, làn da và nhan sắc của bạn sẽ được cải thiện đáng kể, các vấn đề như mụn, sạm hay nếp nhăn sẽ được loại bỏ hoàn toàn.

Lấy trái cây chưng Tết làm đá lạnh để mát xa, da mặt căng mướt, trắng mịn như gái Hàn Mát xa mặt bằng đá lạnh mang đến hiệu quả dưỡng da vô cùng vượt trội, đặc biệt là khi được làm từ các loại trái cây.

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