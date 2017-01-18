Đọc xong bài này, bạn sẽ không bao giờ vứt vỏ chuối đi nữa

Chăm sóc da 18/01/2017 13:52

Vỏ chuối là một nguyên liệu làm đẹp có rất nhiều công dụng khác nhau mà bạn có thể chưa khám phá hết.

Sau khi ăn chuối, chúng ta thường có thói quen vứt ngay vỏ chuối vào thùng rác. Thế nhưng ít ai biết được rằng vỏ chuối có rất nhiều công dụng làm đẹp mà bạn chưa khám phá hết. 

1. Làm trắng răng

Hàm răng ố vàng khiến chúng ta mất tự tin khi giao tiếp với người đối diện. Có những nguyên nhân bên ngoài khiến màu của men răng không còn trắng như ban đầu như uống nhiều trà, cafe , hút thuốc lá hay ăn kẹo có màu đậm. Thay vì đi nha sĩ tốn kém, một phương pháp giúp làm trắng răng tại nhà khá phổ biến và hiệu quả là vỏ chuối

Sau khi ăn, bạn chỉ cần lấy mặt trong của vỏ chuối chà lên bề mặt của răng nhiều lần. Để yên 15 phút sau đó súc miệng thật sạch. Làm từ 3-4 lần, bạn sẽ thấy hàm răng trở nên trắng bóng không tì vết. 

Sau khi tẩy trắng răng, bạn cần hạn chế uống nhiều cafe, hút thuốc lá để màu răng không bị ố vàng trở lại. 

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2. Trị côn trùng cắn

Người Trung Quốc cổ đại đã có một phương thuốc để điều trị muỗi cắn rất tốt đó là chà vỏ chuối lên vết cắn ngay sau d91. Vỏ chuối giúp kháng viêm và ngừa sưng tấy, đau rát. Trong thực tế, hầu hết những biểu hiện ngứa do côn trùng cắn có thể điều trị bằng cách thoa vỏ chuối lên vùng da đó. 

3. Làm trắng da

Cũng giống như cách làm trắng răng, bạn chỉ cần chà vỏ chuối lên da mặt, để 15 phút sau đó rửa lại. Bạn sẽ có làn da trắng mịn mà không cần dùng mỹ phẩm đắt tiền. 

4. Trị mụn trứng cá

Trong vỏ chuối có thành phần kháng viêm, giúp điều trị mụn trứng cá ở dạng nhẹ. Bạn nên dùng vỏ chuối ngay khi mụn bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên, rửa sạch mặt, cắt một mảnh vỏ chuối vừa tay, chà mặt trong của vỏ chuối lên vết mụn nhiều lần, để yên 15 phút rồi rửa lại với nước. Làm đều đặn tuần 3 lần, bạn sẽ thấy mụn biến mất và trả lại làn da mịn màng.

(Nguồn: Beautytips4her)

 

 

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