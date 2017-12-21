Đắp mặt nạ dưỡng da ban đêm từ nguyên liệu rẻ tiền này, sau 1 tuần trẻ ra tới 10 tuổi

Đối với phụ nữ, duy trì tuổi xuân là việc vô cùng quan trọng. Do đó, sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên, căng mịn tươi trẻ luôn là điều phái đẹp ao ước. Bạn sẽ nhanh chóng đạt được nguyện vọng ấy khi bạn chăm chỉ áp dụng các công thức mặt nạ dưỡng da ban đêm từ tự nhiên dưới đây.

Hỗn hợp mặt nạ dưỡng da dùng ban đêm này mang đến hiệu quả trẻ hóa vượt trội. Mật ong và đường nâu giúp lấy đi lớp tế bào chết, tạo điều kiện thuận lợi để tái tạo lớp da mới, nhờ vậy mà bạn sẽ trông tươi trẻ hơn rất nhiều.

- 1 muỗng canh mật ong

- 1 muỗng canh đường nâu

Cách thực hiện:

Trộn đều mật ong và đường nâu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ. Vệ sinh da với nước ấm để loại sạch bụi bẩn, mồ hôi tích tụ rồi thoa đều mặt nạ vừa thực hiện lên, mát xa nhẹ nhàng 2 phút. Nằm thư giãn trong khoảng 15 phút nữa thì rửa lại với nước mát là được.

2. Mặt nạ bột yến mạch và sữa tươi

Không chỉ là loại thực phẩm bổ dưỡng, bột yến mạch còn là nguyên liệu dưỡng da vô cùng hiệu quả. Mặt nạ dưỡng da ban đêm kết hợp bột yến mạch và sữa tươi sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa, trẻ hóa làn da hữu hiệu.

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh bột yến mạch

- 3 muỗng canh sữa tươi

Cách thực hiện:

Cho bột yến mạch và sữa tươi vào chiếc bát, giữ yên để yến mạch tan ra. Sau đó, dùng muỗng trộn đều thành hỗn hợp sền sệt rồi thoa đều lên mặt khoảng 15 phút thì rửa lại với nước mát.

Dưỡng da ban đêm từ nguyên liệu tự nhiên giúp bạn đạt được hiệu quả cao, đặc biệt là công thức mặt nạ từ bột yến mạch và sữa tươi - Ảnh: Internet

3. Mặt nạ chuối chín

Chuối chín rất giàu dưỡng chất, nhờ đó, khi đắp mặt nạ từ loại quả tự nhiên này sẽ giúp bạn sở hữu làn da tươi trẻ, trắng mịn nhanh chóng.

Nguyên liệu cần có:

- Nửa quả chuối chín

- 1 viên vitamin E

Cách thực hiện:

Nghiền nhuyễn quả chuối chín vào chiếc bát nhỏ. Trích viên vitamin E vào rồi trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Dùng hỗn hợp đạt được mát xa da khoảng 2 phút, giữ yên thêm 10 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Dưỡng chất từ chuối chín và vitamin E giúp tăng sản sinh tế bào, hỗ trợ quá trình trao đổi chất ban đêm, từ đó nuôi dưỡng da trắng hồng, tươi trẻ - Ảnh: Internet

Bạn đang gặp vấn đề về lão hóa, mụn nhọt, thậm chí là thâm nám. Hãy áp dụng ngay 3 công thức mặt nạ dưỡng da ban đêm từ nguyên liệu tự nhiên trên, bạn sẽ thoát khỏi các vấn đề trên một cách nhanh chóng.