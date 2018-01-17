Da trắng hồng tự nhiên chỉ sau 5 ngày nhờ công thức này, Tết đến không lo mặt đen nhẻm, kém sắc

Bột sắn dây là nguyên liệu tự nhiên có khả năng dưỡng trắng da vô cùng nhanh chóng. Đặc biệt, khi kết hợp cùng một số nguyên liệu như mật ong, dầu dừa, sữa tươi… sẽ tạo thành công thức không chỉ có tác dụng dưỡng trắng mà còn giúp da mềm mại và sạch mụn.

Đã bao giờ bạn nghĩ da sẽ trắng hồng tự nhiên chỉ sau 5 ngày? Nếu chưa, hãy áp dụng các công thức từ nguyên liệu thiên nhiên, lành mạnh dưới đây, kết quả sẽ khiến bạn kinh ngạc.

- 1 muỗng canh mật ong

Dưỡng da trắng hồng tự nhiên sau 5 ngày với bột sắn dây và mật ong - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Cho bột sắn dây và mật ong đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Dùng bông tẩy trang thấm một ít nước hoa hồng, chà nhẹ khắp da mặt để lấy đi bụi bẩn, bã nhờn sâu trong lỗ chân lông. Kế đó, thoa đều hỗn hợp bột sắn dây vừa hoàn thành lên da mặt, thư giãn khoảng 10 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Với sữa tươi không đường

Sữa tươi không đường cũng là một trong những nguyên liệu có tác dụng dưỡng da trắng hồng tự nhiên chỉ sau 5 ngày. Để da được dưỡng trắng hiệu quả và không bắt nắng, bạn có thể kết hợp sữa tươi không đường với bột đậu đỏ hoặc bột cám gạo.

Nguyên liệu cần có:

- 2 muỗng canh bột đậu đỏ

- 3 muỗng canh sữa tươi không đường

Cách thực hiện:

Trộn đều sữa tươi không đường và bột đậu đỏ vào chiếc bát nhỏ. Để đạt hiệu quả cao, hãy xông hơi da mặt với nước nóng trước rồi thoa đều công thức sữa tươi không đường lên. Thư giãn trong vòng 20 phút rồi rửa lại với nước lạnh là hoàn thành.

Công thức dưỡng da trắng hồng tự nhiên sau 5 ngày với bột đậu đỏ và sữa tươi không đường - Ảnh: Internet

Cuối cùng, để se khít lỗ chân lông hiệu quả hãy dùng đá lạnh mát xa da mặt khoảng 2 phút.

Với Vitamin E

Trong các loại vitamin, Vitamin E được xem là nguồn dưỡng chất có khả năng dưỡng da trắng hồng tự nhiên hiệu quả nhất. Ngoài việc dưỡng trắng, loại vitamin này còn có khả năng cung cấp độ ẩm, ngăn ngừa lão hóa giúp da luôn mềm mịn, tươi trẻ.

Nguyên liệu cần có:

- 2 viên Vitamin E

- 1 muỗng canh sữa chua

Cách thực hiện:

Trích dịch 2 viên Vitamin E vào chiếc bát nhỏ, thêm sữa chua vào rồi trộn đều đến khi chúng hòa quyện vào nhau.

Thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên da mặt đã vệ sinh sạch bằng nước ấm, thư giãn khoảng 10 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Vitamin E + sữa chua không đường: Công thức dưỡng da trắng hồng tự nhiên sau 5 ngày - Ảnh: Internet

Chỉ sau 5 ngày áp dụng các công thức trên, làn da sẽ trắng hồng tự nhiên như điều bạn đã ao ước từ lâu. Hơn hết, dưỡng trắng bằng các phương pháp này, da sẽ không bắt nắng và đen sạm trở lại.