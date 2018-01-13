Đun sôi nắm lá trầu không để tắm mỗi ngày: Làm trắng da hiệu quả như 'tiên dược'

Chăm sóc da 13/01/2018 12:51

Lá trầu không là nguyên liệu tự nhiên có tác dụng làm trắng da tự nhiên, mang đến hiệu quả vượt trội và cực kỳ an toàn. Việc bạn cần chỉ là nấu loại lá này với nước rồi dùng để tắm mỗi ngày.

Không chỉ tốt cho sức khỏe, lá trầu không còn có công dụng làm trắng da vượt trội. Nguồn dưỡng chất trong loại lá này có khả năng cải thiện sắc tố, loại bỏ tế bào sạm đen, từ đó tạo dựng làn da trắng mịn không tì vết.

Tắm nước đun lá trầu không làm trắng da

Với nguồn dưỡng chất dồi dào, bạn chỉ cần tắm với nước đun lá trầu không mỗi ngày, làn da sẽ trắng mịn, căng hồng sau 1 tuần mà chẳng cần dùng đến kem trộn hay phương pháp thẩm mỹ nào.

Vì lá trầu không có lượng lớn vitamin, chất chống oxy hóa hỗ trợ da sản sinh tế bào mới, ngăn ngừa hình thành hắc sắc tố melanin - nguyên nhân hình thành nám, từ đó giúp da luôn trắng hồng hoàn hảo. 

Hơn thế, tắm với nước đun lá trầu không thường xuyên còn có tác dụng tẩy sạch lông chân, tay giúp da toàn thân vừa trắng vừa mịn, không tì vết.

Đun sôi nắm lá trầu không để tắm mỗi ngày: Làm trắng da hiệu quả như 'tiên dược' - Ảnh 1
Ngoài làm trắng da, lá trầu không còn có tác dụng xóa mờ nám, tàn nhang hữu hiệu - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- 10 lá trầu không

- 1 lát chanh tươi

Cách thực hiện:

Đun sôi 2 lít nước trong nồi. Khi nước sôi thì cho lá trầu không đã được rửa sạch vào, đậy nắp để hỗn hợp sôi trong vòng 5 phút thì tắt bếp, cho lát chanh tươi vào. Đợi đến khi hỗn hợp nguội là có thể sử dụng.

Đun sôi nắm lá trầu không để tắm mỗi ngày: Làm trắng da hiệu quả như 'tiên dược' - Ảnh 2
Tắm với lá trầu không thường xuyên giúp làm trắng da nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Làm ướt cơ thể bằng nước ấm. 

Bước 2: Lấy lá trầu không đắp lên các vùng da sạm đen như khuỷu tay, đầu gối, mắt cá chân... Hoặc da mặt bị nám, tàn nhang. Giữ trong vòng 5 - 10 phút thì lấy ra. 

Bước 3: Làm ướt toàn thân bằng nước đun lá trầu không. Dùng tay mát xa nhẹ nhàng khắp cơ thể để kích thích dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong giúp đạt hiệu quả tối đa. 

Bước 4: Mát xa, thư giãn trong khoảng 15 - 20 phút thì tắm sạch lại bằng nước mát là hoàn thành. 

Đun sôi nắm lá trầu không để tắm mỗi ngày: Làm trắng da hiệu quả như 'tiên dược' - Ảnh 3
Kiên trì áp dụng phương pháo này 2 - 3 lần/tuần, da sẽ trắng mịn trông thấy sau 10 ngày - Ảnh: Internet

*Lưu ý:

- Để hạn chế tình trạng da sạm đen trở lại, hãy che chắn và thoa kem chống nắng cho da thật kỹ lưỡng trước khi ra ngoài.

- Để tăng thêm hiệu quả, sau khi tắm với nước trầu không, hãy thoa kem dưỡng để da lấy lại độ ẩm tự nhiên nhanh hơn.

- Ngoài cách này, bạn có thể xay nhuyễn lá trầu không trộn với một số nguyên liệu tự nhiên khác để làm mặt nạ dưỡng trắng da, trị nám, tàn nhang.

Đun sôi nắm lá trầu không để tắm mỗi ngày: Làm trắng da hiệu quả như 'tiên dược' - Ảnh 4
Có thể dùng lá trầu không xay nhuyễn để làm mặt nạ dưỡng trắng da, trị nám và tàn nhang tại nhà - Ảnh: Internet

Chỉ với vài bước thực hiện đơn giản, phương pháp làm trắng da bằng lá trầu không này sẽ giúp bạn sở hữu làn da mịn màng, tươi trẻ tự nhiên.

Giã nát nắm lá trầu không rồi đem đun sôi xong làm thế này, lông nách, lông tay, chân tự rụng không còn 1 cọng

Giã nát nắm lá trầu không rồi đem đun sôi xong làm thế này, lông nách, lông tay, chân tự rụng không còn 1 cọng

Chỉ cần vò nát nắm lá trầu không rồi làm theo cách này, các cô gái sẽ bị bất ngờ vì hiệu quả sau khi sử dụng.

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