Da bật tông sau 1 tuần nhờ bôi và uống vitamin E

Dưới đây là cách sử dụng vitamin E giúp da trắng bật vài tông chỉ sau 1 tuần.

Vitamin E được xem là "thần dược" giúp phụ nữ duy trì độ thanh xuân và nét tươi trẻ của làn da. Loại vitamin này có tác dụng dưỡng trắng, duy trì độ đàn hồi và mềm mại. Do đó, nếu biết cách sử dụng vitamin E, bạn sẽ sở hữu làn da trắng mịn không tì vết vô cùng dễ dàng.

1. Uống vitamin E

Mỗi ngày bạn nên bổ sung 1 vitamin E sau bữa ăn sáng và tối 30 phút. Kiên trì thực hiện trong khoảng 1 tuần, tình trạng da sẽ cải thiện trông thấy. Nếu không thích bổ sung vitamin E ở dạng tổng hợp bạn có thể ăn các loại thực phẩm giàu loại vitamin này như dừa, lúa mạch, đậu, hạt hướng dương…

2. Đắp mặt nạ vitamin E

Bên cạnh bổ sung vitamin E mỗi ngày, bạn nên tận dụng loại vitamin này làm mặt nạ dưỡng da để làm tăng hiệu quả.

Nguyên liệu cần có:

- 2 viên vitamin E

- ½ muỗng cà phê nước cốt chanh

- 1 muỗng cà phê bột nghệ

Cách thực hiện:

Đầu tiên, trích dịch 2 viên vitamin E vào chiếc bát nhỏ. Sau đó, thêm nước cốt chanh và bột nghệ vào rồi dùng muỗng khuấy đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất.

Tiếp theo, rửa mặt thật sạch với nước ấm rồi dùng bông tẩy trang lau nhẹ. Thoa đều hỗn hợp vừa hoàn thành lên da mặt, dùng tay mát xa nhẹ nhàng từ cằm lên trán khoảng 2 – 3 phút. Giữ mặt nạ trong vòng 15 phút thì rửa lại với nước.

Nên áp dụng mặt nạ dưỡng da với vitamin E 3 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tối ưu.

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