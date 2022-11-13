Chẳng sợ mất tự tin nữa, thực phẩm trị môi thâm tuyệt vời xuất hiện rồi!

Chăm sóc da 13/11/2022 16:40

Đôi môi thâm, tối màu là kết quả của chế độ ăn uống không hợp lý, phơi nắng quá nhiều và không để ý. Bạn có thể đảo ngược tác hại bằng cách bao gồm những thực phẩm này trong chế độ ăn uống của bạn, cũng như chế độ làm đẹp lành mạnh.

 

Chẳng sợ mất tự tin nữa, thực phẩm trị môi thâm tuyệt vời xuất hiện rồi! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Mật ong

Chẳng sợ mất tự tin nữa, thực phẩm trị môi thâm tuyệt vời xuất hiện rồi! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cho dù bạn thoa mật ong lên môi và để qua đêm hay ăn một thìa mật ong, điều này sẽ mở đường cho đôi môi tươi tắn và trong trẻo, sáng khỏe. Các chất chống oxy hóa và khoáng chất như magiê có trong mật ong là những thành phần kỳ diệu có thể ngăn ngừa sự đổi màu của môi.

2. Cà chua

Cà chua rất giàu selen, một chất chống oxy hóa mạnh có thể bảo vệ đôi môi và làn da tổng thể của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Thêm nhiều chất này vào món salad của bạn và cũng có thể tạo thành hỗn hợp sền sệt và thoa lên môi ngay sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để có kết quả tốt nhất.

3. Trà xanh

Chẳng sợ mất tự tin nữa, thực phẩm trị môi thâm tuyệt vời xuất hiện rồi! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi bạn không thể tỉnh táo nếu không có cà phê cung cấp ổn định, hãy biết sự thật rằng chúng chính là thủ phạm khiến đôi môi trở nên thâm đen. Hãy để tà xanh cứu giúp đôi môi của bạn. Các polyphenol trong chất sau chống lại các gốc tự do và bảo vệ làn môi mỏng manh khỏi sự tàn phá của lão hóa và tác hại của ánh nắng mặt trời. Đắp mặt nạ trà xanh lên môi có thể điều chỉnh sự đổi màu. Chà một túi trà xanh cũng có thể chữa được môi khô nứt nẻ.

4. Dừa

Bất kể bạn tiêu thụ nó như thế nào như uống nước, ăn sống hoặc thêm nó vào món cà ri của bạn, dừa được chứng minh là có lợi cho da. Nó sẽ giữ cho đôi môi của bạn ngậm nước. Thoa dầu dừa trước khi đánh bao để có đôi môi mềm mại.

5. Quả óc chó

Chúng chứa các axit béo Omega 3 thiết yếu được biết đến để thúc đẩy sản xuất collagen, do đó cải thiện độ đàn hồi của da. Ăn những thứ này để có làn da và đôi môi trẻ trung hơn nàng nhé. Dùng quả óc chó tẩy tế bào chết cũng giúp loại bỏ da chết và xỉn màu trên môi.

6. Sữa chua

Chẳng sợ mất tự tin nữa, thực phẩm trị môi thâm tuyệt vời xuất hiện rồi! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Protein trong sữa giúp làn da trở nên săn chắc và trẻ lâu. Làm nước xốt salad từ sữa chua hoặc trộn nó trong sinh tố của bạn để tối đa hóa lợi ích. Bạn cũng có thể thoa sữa chua trộn với vài sợi nghệ tây lên môi để bảo vệ môi khỏi sắc tố.

7. Chanh

Các thành phần độc hại trong cơ thể bạn như axit và kiềm mạnh có thể khiến da bị đổi màu. Uống nước chanh với nước ấm có thể giúp thải các chất độc này ra ngoài. Chanh cũng được biết đến là một chất tẩy trắng mạnh. Chà xát lên môi cùng với hạt đường để nhận thấy những thay đổi có thể nhìn thấy.

 

Theo Femina

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