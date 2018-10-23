Chăm sóc cật lực mà da mặt vẫn sần sùi và thô sạm, hãy thử loại 'thần dược' từ thiên nhiên này, bạn sẽ nhận về kết quả tuyệt vời sau 1 tuần

Tinh dầu là các loại dầu cơ bản giàu vitamin và chất dinh dưỡng thiết yếu vô cùng có lợi cho làn da. Chúng thường được sử dụng trong các liệu pháp mát xa.

Vô cùng tốt khi nuông chiều làn da của bạn với một số loại tinh dầu tự nhiên dịu nhẹ vì đặc tính giữ ẩm. Bạn thậm chí có thể không cần đến spa hoặc salon nhưng vẫn sở hữu được làn da mềm mại nếu sử dụng các loại tinh dầu đúng cách.

Tinh dầu có rất nhiều lợi ích tuyệt vời, đầu tiên là khả năng điều trị mụn trứng cá hiệu nghiệm, đồng thời giảm viêm vì nguồn đặc tính kháng nấm, kháng khuẩn.

Nguyên liệu này được chiết xuất từ ​​thực vật như hoa oải hương, hương thảo, lá bạc hà, bạch đàn, hoa cúc, jojoba, hoa hồng, cây trà… Các loại tinh dầu này cung cấp nhiều công dụng trong việc chăm sóc da .

Các loại tinh dầu cũng giàu chất chống oxy hóa mang đến hiệu quả cao trong việc bảo vệ làn da khỏi tất cả thiệt hại từ gốc tự do. Quan trọng nhất, nguồn nguyên liệu quý này có đặc tính chống lão hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Ngoài ra, chúng cũng bảo vệ làn da khỏi bị hư hại bởi ánh nắng mặt trời. Sử dụng thường xuyên các loại tinh dầu làm tăng lưu thông máu trong cơ thể, giữ cho làn da khỏe mạnh, mềm mại và trắng hồng.

Cách dùng tinh dầu để chăm sóc da hàng ngày

Rất dễ dàng để thêm các loại tinh dầu vào thói quen làm đẹp hàng ngày của bạn bằng cách pha trộn với sản phẩm dưỡng da thường dùng.

Sử dụng các loại tinh dầu tự nhiên hàng ngày giúp làn da mềm mại, ngậm nước và giữ ẩm. Chúng bảo vệ làn da của bạn thoát khỏi bất kỳ loại thiệt hại nào, ngăn vi khuẩn, bụi bẩn xâm nhập vào lỗ chân lông gây nên mụn, viêm.

Bạn còn có thể pha một vài muỗng cà phê tinh dầu với kem dưỡng da, thoa lên mặt và cơ thể mỗi tối trước khi đi ngủ.

Tinh dầu có thể dưỡng trắng da, ngăn ngừa lão hóa cũng như loại bỏ căng thẳng hiệu quả - Ảnh: Internet

Trộn với nước tắm

Nếu sở hữu làn da nhờn và không sẵn sàng sử dụng kem dưỡng ẩm hàng ngày, bạn có thể pha trộn 2 thìa dầu hoa oải hương (hoặc jojoba, hoa hồng, trà...) vào bồn nước rồi dùng để tắm hoặc ngâm mình thêm vài phút.

Trộn với son dưỡng môi

Đơn giản chỉ cần thêm vài giọt tinh dầu vào son dưỡng môi hoặc hỗn hợp tẩy tế bào chết và mát xa đôi môi. Điều này ngăn ngừa thâm xỉn, nứt nẻ, bong tróc... giúp đôi môi mềm mịn, căng hồng.

Dầu dừa là một trong những nguyên liệu được sử dụng phổ biến nhất trong việc chăm sóc da - Ảnh: Internet

Làm mặt nạ dưỡng da

Thành phần:

- 1 muỗng canh tinh dầu hoa oải hương

- 1 muỗng canh tinh dầu cây trà

- 1 muỗng canh dầu dừa

- 1 muỗng canh dầu jojoba

- 2 muỗng canh gel nha đam tươi

- 1 muỗng canh mật ong

Cách làm:

Trong chiếc bát, thêm tất cả các loại tinh dầu, nguyên liệu đã chuẩn bị vào rồi trộn đều. Khi thu được hỗn hợp đồng nhất, thoa chúng lên khuôn mặt và cổ, thư giãn trong khoảng 20 phút cho đến khi khô. Rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó vỗ nhẹ là hoàn thành.

Lặp lại mặt nạ này 2 lần/tuần để có kết quả như mong muốn.

Với những cách dùng tinh dầu tự nhiên để chăm sóc làn da đơn giản trên, bạn hoàn toàn có thể thực hiện chúng ngay tại nhà.