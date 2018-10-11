5 cách kết hợp vitamin E với nguyên liệu tự nhiên giúp phục hồi làn da hư tổn bởi mụn, thâm và dầu nhờn sau 1 tuần

Chăm sóc da 11/10/2018 15:48

Học theo 5 công thức mặt nạ từ vitamin E cùng các nguyên liệu tự nhiên của Stylecraze, bạn sẽ giải quyết tận gốc và nhanh chóng tình trạng da dễ nổi mụn, bóng dầu, đầy vết thâm.

Vitamin E giàu chất chống oxy hóa giúp loại bỏ mụn và sẹo thâm. Bên cạnh đó, dưỡng chất này còn làm ẩm, dưỡng trắng và giảm tốc độ lão hóa da. Đồng thời, trung hòa các gốc tự do gây hại cho da và loại bỏ tác nhân xấu dẫn đến mụn trứng cá. 

Ngoài ra, nhóm chất này rất dễ dàng thẩm thấu vào da, do đó làm tăng tốc quá trình điều trị mụn trứng cá. Đặc biệt, khả năng kiểm soát quá trình sản xuất protein như collagen và elastin giúp Vitamin E có ích trong việc điều trị mụn trứng cá, tái tạo lại làn da căng mịn, hồng hào.

5 cách kết hợp vitamin E với nguyên liệu tự nhiên giúp phục hồi làn da hư tổn bởi mụn, thâm và dầu nhờn sau 1 tuần - Ảnh 1
Vitamin E là nguồn dưỡng chất mang đến vô số tác dụng tuyệt vời trên làn da - Ảnh: Internet

Bạn có thể bổ sung vitamin E hoặc bôi trực tiếp chúng lên da để điều trị mụn trứng cá. Được biết, phương pháp thoa trực tiếp trên khu vực có vấn đề sẽ mang đến kết quả nhanh và an toàn hơn. 

Ngoài ra, bạn có thể trộn vitamin E với các thành phần khác để điều trị mụn trứng cá. Dưới đây là 5 công thức mặt nạ phục hồi làn da hư tổn từ loại dưỡng chất này.

Vitamin E và tinh dầu thực vật

Dầu cây trà có tính kháng khuẩn, khử trùng không chỉ làm dịu tình trạng mẩn ngứa mà còn khóa các tuyến bã nhờn, do đó làm thông thoáng các lỗ chân lông và giảm mụn trứng cá.

Nguyên liệu cần có:

- 5 giọt dầu vitamin E

- 5 giọt tinh dầu trà

- Nước lọc

Cách thực hiện:

Pha loãng dầu cây trà với nước, tiếp đó thêm vitamin E vào và trộn kỹ. Áp dụng hỗn hợp lên các khu vực da có vấn đề bằng cọ hoặc ngón tay sạch. Giữ mặt nạ qua đêm và rửa sạch vào ngày hôm sau. Bạn có thể áp dụng hỗn hợp này hàng ngày trước khi đi ngủ.

Vitamin E và gel nha đam

Nguyên liệu cần có:

- 2-3 viên vitamin E

- 1 muỗng canh gel nha đam

Cách thực hiện:

Trích viên nang vitamin E và thêm gel nha đam vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng trộn đều sau đó thoa lên mặt như kem dưỡng ẩm. Hãy giữ chúng qua đêm, rửa sạch vào sáng hôm sau.

Bạn có thể thoa hỗn hợp vào buổi sáng như một loại kem dưỡng ẩm hoặc vào buổi tối như một loại mặt nạ ngủ.

5 cách kết hợp vitamin E với nguyên liệu tự nhiên giúp phục hồi làn da hư tổn bởi mụn, thâm và dầu nhờn sau 1 tuần - Ảnh 2

Gel nha đam kết hợp cùng vitamin E sẽ giảm ngứa, loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn trên da. Đồng thời, tái tạo da bằng cách thúc đẩy sự phát triển của tế bào mới - Ảnh: Internet

Vitamin E và dầu dừa

Nguyên liệu cần có:

- 5 giọt dầu vitamin E

- 1 muỗng cà phê dầu dừa

Cách thực hiện:

Trộn dầu dừa và vitamin E thành hỗn hợp, sau đó, thoa chúng đều lên khắp khuôn mặt một cách nhẹ nhàng. Để thấm vào da qua đêm, rửa sạch vào sáng ngày hôm sau. Bạn có thể áp dụng mặt nạ này mỗi đêm trước khi đi ngủ.

5 cách kết hợp vitamin E với nguyên liệu tự nhiên giúp phục hồi làn da hư tổn bởi mụn, thâm và dầu nhờn sau 1 tuần - Ảnh 3

Axit lauric, axit béo trong dầu dừa có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, đồng thời, đặc tính kháng viêm của loại dầu này sẽ làm dịu da và giảm sưng đỏ - Ảnh: Internet

Vitamin E và tinh dầu jojoba

Nguyên liệu cần có:

- 5 giọt dầu vitamin E

- 5 giọt dầu jojoba

Cách thực hiện:

Trộn đều vitamin E và dầu jojoba, khi thu được hỗn hợp đồng nhất thì thoa đều lên các khu vực gặp phải vấn đề. Để mặt nạ này qua đêm, rửa sạch vào sáng hôm sau. Bạn có thể thoa hỗn hợp vào mỗi đêm.

5 cách kết hợp vitamin E với nguyên liệu tự nhiên giúp phục hồi làn da hư tổn bởi mụn, thâm và dầu nhờn sau 1 tuần - Ảnh 4

Dầu jojoba có đặc tính kháng khuẩn giúp loại bỏ vi khuẩn gây mụn, đồng thời làm dịu da bị kích ứng. Vì dễ dàng thẩm thấu vào da, loại dầu này và vitamin E có công dụng loại bỏ bã nhờn giúp làn da mịn màng - Ảnh: Internet

Vitamin E và dầu hoa anh thảo

Nguyên liệu cần có:

- 5 giọt dầu vitamin E

- 5 giọt dầu hoa anh thảo

Cách thực hiện:

Trộn đều vitamin E và dầu hoa anh thảo đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất thì thoa đều lên khắp da mặt, mát xa nhẹ nhàng khoảng 1 đến 2 phút. Để qua đêm và rửa sạch vào buổi sáng. Áp dụng hỗn hợp này hàng ngày vào ban đêm trước khi đi ngủ để đạt được hiệu quả tốt nhất.

5 cách kết hợp vitamin E với nguyên liệu tự nhiên giúp phục hồi làn da hư tổn bởi mụn, thâm và dầu nhờn sau 1 tuần - Ảnh 5

Vitamin E và dầu hoa anh thảo phù hợp để dưỡng da vào buổi tối. Công thức này điều chỉnh nồng độ hormone, cải thiện độ đàn hồi da. Loại tinh dầu này cũng có đặc tính chống viêm làm giảm mụn trứng cá nhanh chóng - Ảnh: Internet

Chăm chỉ thực hiện theo những công thức mặt nạ vitamin E trên, tình trạng mụn viêm chắc chắn sẽ thuyên giảm, đồng thời thâm sạm sẽ mờ dần giúp làn da thêm phần trắng hồng, rạng rỡ.

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