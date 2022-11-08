Bơ ca cao giải cứu làn da khô ráp với 3 mặt nạ dưỡng ẩm siêu đỉnh lại dễ làm này

Có nhiều lý do tại sao bạn cần bổ sung một ít bơ ca cao vào chế độ làm đẹp hàng ngày của mình.

Bơ ca cao được chiết xuất từ ​​hạt của cây ca cao. Nó có mùi thơm nồng của hạt cacao và có thể ăn được. Theo thời gian, nó đã trở thành một thành phần chính trong mỹ phẩm, sô cô la, thuốc mỡ, dược phẩm và hơn thế nữa.

Không có gì báo hiệu sự kết thúc của tuổi trẻ hơn là sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa sớm như đường nhăn, nếp nhăn, các mảng tối và xỉn màu. Hãy tạm biệt những vấn đề này với bơ ca cao, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do. Nó cũng thúc đẩy làn da trông khỏe mạnh, nhờ vào các hợp chất chống oxy hóa của nó.

Ảnh minh họa: Internet

Những gì bạn cần

1/2 cốc bơ hạt mỡ

1/2 cốc bơ ca cao

1/2 cốc dầu dừa hữu cơ

1/2 cốc dầu hạnh nhân

Vài giọt tinh dầu oải hương

Cách làm

Giảm ngọn lửa, làm tan chảy tất cả các thành phần với nhau, ngoại trừ tinh dầu. Khuấy liên tục.

Lấy ra khỏi nồi đun nóng. Sau khi nguội, thêm tinh dầu vào.

Chuyển hỗn hợp vào hộp kín và để trong tủ lạnh trong một hoặc hai giờ.

Sử dụng máy trộn cầm tay, đánh bông hỗn hợp cho đến khi bông xốp.

Trước khi đi ngủ, nhẹ nhàng massage kem theo chuyển động tròn trên khuôn mặt của bạn.

2. Giúp da không có vết rạn

Cho dù đó là hậu quả của quá trình mang thai hay tăng cân đột ngột, thì những vết rạn da vẫn là một vấn đề nan giải trong cuộc sống của chúng ta. Bơ ca cao có thể giúp giảm sự xuất hiện của các vết rạn da, vì nó thấm sâu vào da. Ngoài đặc tính dưỡng ẩm, nó còn chứa nhiều chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng khác, tất cả đều tốt cho việc sửa chữa các tổn thương trên da.

Ảnh minh họa: Internet

Những gì bạn cần

2 thìa cà phê bơ ca cao, đun chảy

2 thìa cà phê bơ hạt mỡ, đun chảy

1 thìa dầu vitamin E

Cách làm

Trên ngọn lửa vừa, đun nóng bơ ca cao và bơ hạt mỡ cùng nhau.

Tắt bếp, để nguội. Thêm dầu vitamin E.

Chuyển vào hộp kín.

Khi ở trạng thái kem đặc, thoa trực tiếp thuốc mỡ xóa vết rạn này lên các vùng bị ảnh hưởng.

3. Kem dưỡng da trước khi cạo lông

Mặc dù bị mang tiếng xấu nhưng bạn không thể phủ nhận rằng cạo lông là cách nhanh nhất, rẻ nhất, dễ nhất và không gây đau đớn cho việc tẩy lông. Lần tới khi bạn quyết định cạo lông, hãy thoa một ít bơ ca cao lên da. Nó là một thay thế tuyệt vời cho các loại kem cạo lông. Ngoài việc giúp dưỡng ẩm cho làn da của bạn, nó có thể giúp làm dịu làn da vừa cạo.

Ảnh minh họa: Internet

Những gì bạn cần

1/2 cốc bơ ca cao

1/2 cốc dầu dừa hữu cơ

Một vài giọt tinh dầu (hoa oải hương, gỗ đàn hương hoặc hoa hồng)

Cách làm

Đun chảy bơ ca cao và dầu dừa trong chảo nhỏ ở lửa nhỏ đồng thời khuấy liên tục bằng thìa gỗ.

Lấy ra khỏi nồi đun và thêm tinh dầu.

Khi hỗn hợp nguội, trộn bằng máy trộn cầm tay cho đến khi bông xốp.

Đổ vào hộp kín và bảo quản ở nơi thoáng mát.

Trước khi cạo, thoa một lớp mỏng để dao cạo lướt nhẹ nhàng.

Theo Femina