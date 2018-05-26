Bí quyết làm đẹp từ thời cổ xưa giúp phụ nữ Nhật Bản trẻ lâu, sở hữu nhan sắc ‘vạn người mê’

Chăm sóc da 26/05/2018 11:31

Các phương pháp làm đẹp từ nước vo gạo được lưu truyền từ phụ nữ Nhật Bản xưa sau đây sẽ giúp bạn sở hữu nhan sắc tươi trẻ thách thức thời gian.

Phụ nữ Nhật Bản nổi tiếng khắp thế giới với làn da trắng mịn không tì vết cùng nhan sắc tươi trẻ, thách thức thời gian.

Để sở hữu những chuẩn mực về cái đẹp này, họ đã nghiêm khắc thực hiện theo các quy tắc, thói quen sinh hoạt, ăn uống lành mạnh, khoa học hàng ngày. Bên cạnh đó, phụ nữ Nhật từ xưa đã biết cách chăm sóc da mặt, nhan sắc kỹ càng từ các nguyên liệu tự nhiên, lành mạnh, điển hình là nước vo gạo và trà xanh.

Dưới đây là một số bí quyết làm đẹp từ nước vo gạo được phụ nữ Nhật lưu truyền từ xa xưa, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà để sở hữu nhan sắc trẻ lâu, kéo dài tuổi xuân và làm chậm lão hóa.

Rửa mặt bằng nước vo gạo

Mỗi buổi sáng, bạn nên dùng nước vo gạo để rửa mặt, đây là cách làm đẹp hàng ngày của phụ nữ Nhật. Trong cám gạo có nguồn chất kháng khuẩn, chống viêm dồi dào có khả năng tiêu diệt toàn bộ độc tố, cặn bã, vi khuẩn gây hại cho da. Nhờ đó, ngăn ngừa mụn, viêm, mẩn ngứa một cách tối ưu.

Trong loại nước tưởng chừng bỏ đi này có nguồn dưỡng chất có khả năng làm sạch, bảo vệ, tăng cường sức đề kháng cho làn da cực kỳ vượt trội. 

Bạn có thể làm nước vo gạo sẵn, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng trong khoảng 4 - 7 ngày. 

Bí quyết làm đẹp từ thời cổ xưa giúp phụ nữ Nhật Bản trẻ lâu, sở hữu nhan sắc ‘vạn người mê’ - Ảnh 1
Nước vo gạo chính là thần dược được phụ nữ Nhật Bản tin dùng để lưu giữ nhan sắc trẻ lâu hơn - Ảnh: Internet

Mỗi buổi sáng sau khi thức giấc, lấy lượng nước vo gạo vừa đủ cho ra chiếc bát nhỏ, vắt lên vài giọt nước cốt chanh, hòa trộn thật đều với nhau. Lấy bông tẩy trang thấm vào hỗn hợp rồi mát xa khắp da mặt nhẹ nhàng theo chuyển động tròn. Cứ như vậy đến khi làn da trở nên mềm mịn thì dùng sữa rửa mặt rửa lại như thông thường. 

Làm đẹp bằng nước gạo lên men

Không riêng gì phụ nữ Nhật Bản, đàn ông tại quốc gia này cũng thường xuyên sử dụng, bổ sung các món ăn, loại thực phẩm lên men tự nhiên, đặc biệt là rượu gạo. Đây chính là bí quyết trẻ lâu, duy trì sự nhan sắc trẻ trung, rạng ngời đã được nghiên cứu chứng minh. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn bổ sung thực phẩm lên men một các vô tội vạ, điều gì cũng cần đúng, đủ liều lượng mới đạt hiệu quả.

Bí quyết làm đẹp từ thời cổ xưa giúp phụ nữ Nhật Bản trẻ lâu, sở hữu nhan sắc ‘vạn người mê’ - Ảnh 2
Rượu gạo lên men tự nhiên, không chứa cồn cực kỳ tốt đối với làn da, nhan sắc vì có khả năng ngăn ngừa lão hóa hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Ngoài việc uống, bạn có thể tận dụng loại thức uống này để làm mặt nạ dưỡng da. Cách thực hiện rất đơn giản, thoa đều chúng lên chiếc mặt nạ giấy rồi đắp trực tiếp lên da, nằm thư giãn khoảng 20 - 30 phút là vệ sinh sạch là hoàn thành. 

Mặt nạ từ nước vo gạo

Phụ nữ Nhật Bản xưa thường kết hợp nước vo gạo với các nguyên liệu tự nhiên như mật ong, dầu ô liu, tinh dầu trà, nước trà xanh... để làm mặt nạ đắp vào ban đêm. Tuy nhiên, hiện nay, bạn có thể thêm vào viên Vitamin E, B hay C để làm tăng hiệu quả đạt được. 

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 

- 1 chén nước vo gạo

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- 1 viên Vitamin B1

Cách thực hiện: 

Nghiền mịn viên Vitamin B1 vào chiếc bát nhỏ. Bỏ đi lớp nước trong phía trên, lọc lấy phần cám gạo đọng ở phía dưới cho vào với Vitamin B1, thêm dầu ô liu vào rồi trộn đều là có thể sử dụng được. 

Bí quyết làm đẹp từ thời cổ xưa giúp phụ nữ Nhật Bản trẻ lâu, sở hữu nhan sắc ‘vạn người mê’ - Ảnh 3
Mặt nạ nước vo gạo có khả năng ngăn ngừa lão hóa, dưỡng trắng, trị mụn hiệu nghiệm - Ảnh: Internet

Rửa sạch da mặt với nước ấm, thoa hỗn hợp đã làm lên, mát xa nhẹ nhàng rồi nằm thư giãn khoảng 20 - 30 phút thì vệ sinh lại là hoàn thành. 

Với các phương pháp làm đẹp từ nước vo gạo, cũng như những bí quyết làm đẹp, trẻ lâu từ phụ nữ Nhật Bản trên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da trắng mịn, tươi trẻ và tràn đầy sức sống. 

3 'bí kíp' làm đẹp từ xa xưa giúp phụ nữ Nhật Bản sở hữu sắc vóc hoàn hảo, học ngay kẻo lỡ

3 'bí kíp' làm đẹp từ xa xưa giúp phụ nữ Nhật Bản sở hữu sắc vóc hoàn hảo, học ngay kẻo lỡ

Phụ nữ Nhật Bản nổi tiếng với sắc vóc xinh đẹp, hoàn hảo, để sở hữu được điều này, họ đã áp dụng những bí quyết làm đẹp lưu truyền từ xa xưa.

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