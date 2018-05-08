3 'bí kíp' làm đẹp từ xa xưa giúp phụ nữ Nhật Bản sở hữu sắc vóc hoàn hảo, học ngay kẻo lỡ

Làm đẹp cùng chuyên gia 08/05/2018 15:38

Phụ nữ Nhật Bản nổi tiếng với sắc vóc xinh đẹp, hoàn hảo, để sở hữu được điều này, họ đã áp dụng những bí quyết làm đẹp lưu truyền từ xa xưa.

Nếu thắc mắc vì sao phụ nữ Nhật nào cũng sở hữu làn da đẹp không vì vết cùng vóc dáng thon gọn hoàn hảo, bạn hãy theo dõi các bí quyết làm đẹp hàng ngày của họ dưới đây để hiểu hết tất cả.

Chọn thực phẩm hỗ trợ hệ tiêu hóa

Chế độ dinh dưỡng là yếu tố hàng đầu đối với người Nhật Bản chứ không riêng phụ nữ tại quốc gia này. Đặc biệt, nguồn thực phẩm có tác dụng hỗ trợ, tăng cường hệ tiêu hóa như gừng, rong biển, tảo biển... dường như nằm trong khẩu phần ăn mỗi ngày. 

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình trao đổi, chuyển hóa chất dinh dưỡng, đào thải chất béo, độc tố. Điều này giúp cơ thể không tích tụ mỡ thừa và tăng cân dù ăn nhiều. 

3 'bí kíp' làm đẹp từ xa xưa giúp phụ nữ Nhật Bản sở hữu sắc vóc hoàn hảo, học ngay kẻo lỡ - Ảnh 1
Chế độ dinh dưỡng giàu dưỡng chất tốt cho hệ tiêu hóa là bí quyết làm đẹp hàng ngày của phụ nữ Nhật Bản - Ảnh: Internet

Vận động cơ thể nhẹ nhàng

Nếu đa phần mọi người đều chọn các môn thể dục thể thao cần vận động mạnh như chạy bộ, gym, nhảy nhịp điệu... để giảm cân, giữ dáng thì phụ nữ Nhật Bản lại ưa chuộng các phương pháp vận động nhẹ như yoga, đi bộ, hít thở... để duy trì cân nặng, vóc dáng. 

Trên thực tế, không phải vận động càng mạng thì hiệu quả giảm cân càng cao, những bộ môn nhẹ nhàng như dưỡng sinh, yoga tuy không hoạt động nhiều nhưng tác dụng duy trì vóc dáng cực kỳ cao, mà không tốn sức. 

3 'bí kíp' làm đẹp từ xa xưa giúp phụ nữ Nhật Bản sở hữu sắc vóc hoàn hảo, học ngay kẻo lỡ - Ảnh 2
Vận động nhẹ nhàng như tập yoga chính là bí quyết sở hữu vóc dáng săn chắc của phụ nữ Nhật Bản - Ảnh: Internet
3 'bí kíp' làm đẹp từ xa xưa giúp phụ nữ Nhật Bản sở hữu sắc vóc hoàn hảo, học ngay kẻo lỡ - Ảnh 3
Bên cạnh đó, phụ nữ Nhật Bản sẽ tận dụng tối đa những khoảng thời gian có thể để đi bộ. Đây là bí quyết làm đẹp vóc dáng cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Thường xuyên tắm bồn

Theo nghiên cứu, việc ngâm mình trong nước ấm cực kỳ tốt cho sức khỏe và nhan sắc. Tiếp xúc nhiều với nước ấm làm tăng tuần hoàn máu toàn cơ thể, cải thiện quá trình trao đổi, chuyển hóa chất giúp lượng mỡ thừa, chất béo đẩy ra ngoài nhiều hơn bình thường. 

Nhờ tuần hoàn máu ổn định, chất dinh dưỡng đưa đến để nuôi tế bào sẽ nhiều hơn, quá trình lão hóa được làm chậm đến mức tối đa. Điều này giúp làn da duy trì sự tươi trẻ, mềm mịn mà không cần sự can thiệp của mỹ phẩm. 

Bên cạnh đó, kết hợp một số loại tinh dầu để ngâm mình sẽ giúp bạn thư giãn tinh thần, giảm thiểu căng thẳng, xóa bỏ hết mọi lo âu cực kỳ hiệu quả. Đồng thời, điều này giúp hạn chế tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ, nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp.

3 'bí kíp' làm đẹp từ xa xưa giúp phụ nữ Nhật Bản sở hữu sắc vóc hoàn hảo, học ngay kẻo lỡ - Ảnh 4
Phụ nữ Nhật Bản thường xuyên tắm bồn và tận dụng nước, nguyên liệu tự nhiên để thư giãn, giảm cân, làm đẹp da - Ảnh: Internet

Chỉ với 3 bí quyết làm đẹp đơn giản, phụ nữ Nhật Bản đã sở hữu được vẻ đẹp hoàn hảo mà mọi người đều ao ước.

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