Có 5 bí quyết chăm sóc hàng ngày này, thời tiết nắng mưa thất thường đến mấy da vẫn trắng mịn

Chăm sóc da 05/05/2018 09:10

Mỗi khi thời tiết thay đổi thất thường, làn da rất dễ bị sần sùi, mất đi sự mềm mịn, trắng hồng vốn có. Để giúp nhan sắc luôn xinh tươi bất chấp tiết trời, bạn gái nên học ngay 5 “bí kíp” chăm sóc da sau đây.

Trời nắng nóng rồi chợt đổ mưa dễ khiến làn da mất đi sự cân bằng độ ẩm, độ pH, điều này dẫn đến việc bề mặt da sần sùi, xỉn màu cực kỳ kém sắc.

Chính vì vậy, chăm sóc da đúng cách bằng các bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn duy trì nhan sắc lung linh dù thời tiết có bất thường đến mấy.

Bí quyết chăm sóc da khi thời tiết thất thường

Luôn mang theo bình xịt khoáng

Như đã nhắc đến ở trên, mất cân bằng độ ẩm và độ pH không hề tốt cho làn da, thời điểm này, bình xịt khoáng chính là “trợ thủ đắc lực” đối với bạn.

Cứ 3 đến 4 giờ đồng hồ một lần, hãy xịt khoáng đều lên khắp mặt, thư giãn đến khi chúng khô hẳn là hoàn thành.

Có 5 bí quyết chăm sóc hàng ngày này, thời tiết nắng mưa thất thường đến mấy da vẫn trắng mịn - Ảnh 1
Xịt khoáng chính là bí quyết chăm sóc da mọi phụ nữ không nên bỏ qua khi thời tiết bỗng dưng thất thường - Ảnh: Internet

Với bí quyết này, dù thời tiết có thất thường đến mấy, làn da của bạn vẫn sẽ mềm mịn, trắng hồng rạng rỡ.

Dùng giấy thấm dầu

Giấy thấm dầu có rất nhiều công dụng, đầu tiên đó chính là hút hết mồ hôi, bã nhờn giúp da mặt luôn mềm mịn, trắng hồng. Tuy nhiên, đừng dùng quá nhiều lần, chỉ cần thấm dầu khoảng 4 tiếng một lần là được.

Ngoài ra, mỗi khi thời tiết thay đổi, trời bỗng đổ mưa, giấy thấm dầu sẽ giúp bạn thấm khô mái tóc tức thì, từ đó làm giảm tình trạng bết dính.

Có 5 bí quyết chăm sóc hàng ngày này, thời tiết nắng mưa thất thường đến mấy da vẫn trắng mịn - Ảnh 2
Giấy thấm dầu là bí quyết giúp làn da vượt qua thử thách của thời tiết - Ảnh: Internet

Dùng khăn giấy tẩy trang

Trời mưa nắng thất thường tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập vào lỗ chân lông gây nên mụn, viêm da. Chính vì vậy, mỗi khi gặp mưa, hãy dùng khăn giấy tẩy trang để loại sạch bụi bẩn trên da mặt, hạn chế tối đa việc nổi mụn.

Bí quyết chăm sóc da này phù hợp với những bạn gái thường xuyên phải hoạt động ngoài trời.

Thoa serum ban ngày

Bên cạnh những biện pháp “cứu cánh” mang tính tức thời trên, để làn da được bảo vệ tối ưu, bạn cần phải bổ sung dưỡng chất nhằm tăng sức đề kháng. Serum hay essence ban ngày là món mỹ phẩm giúp bạn đạt được hiệu quả này một cách nhanh chóng.

Mỗi buổi sáng, sau khi vệ sinh da mặt, hãy dùng serum thoa lên, mát xa nhẹ nhàng đến khi khô hẳn là hoàn thành.

Có 5 bí quyết chăm sóc hàng ngày này, thời tiết nắng mưa thất thường đến mấy da vẫn trắng mịn - Ảnh 3
Serum cung cấp thêm dưỡng chất, độ ẩm giúp da khỏe đẹp. Đây là bí quyết mà mọi phụ nữ nên thuộc nằm lòng - Ảnh: Internet

Thoa kem chống nắng

Đừng nghĩ rằng, mưa nắng thất thường thì không cần dùng kem chống nắng. Theo nghiên cứu, dù trời râm mát, tia UV vẫn có thể khiến da sạm đen, xỉn màu, thậm chí là xuất hiện thâm nám. Do đó, để bảo vệ da một cách toàn diện nhất trước các tác nhân của môi trường, hãy thoa kem chống nắng bất kể thời tiết nắng hay mưa.

Với những bí quyết chăm sóc đơn giản trên, làn da của bạn sẽ mãi khỏe đẹp dù thời tiết có thay đổi thất thường đến mấy.

Mặt nạ trẻ hóa làn da ban đêm, phụ nữ nhất định phải biết để 'mãi chẳng già'

Mặt nạ trẻ hóa làn da ban đêm, phụ nữ nhất định phải biết để 'mãi chẳng già'

Bước sang độ tuổi 30, làn da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, đốm nâu li ti khiến nhan sắc của phụ nữ thêm phần già nua, kém xinh. Để trẻ hóa làn da, lưu giữ vẻ đẹp tươi tắn, bạn nên đắp các loại mặt nạ tự nhiên vào ban đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết chăm sóc da mẹo dưỡng da khi thời tiết thay đổi chăm sóc da theo thời tiết

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp