Có 5 bí quyết chăm sóc hàng ngày này, thời tiết nắng mưa thất thường đến mấy da vẫn trắng mịn

Chính vì vậy, chăm sóc da đúng cách bằng các bí quyết dưới đây sẽ giúp bạn duy trì nhan sắc lung linh dù thời tiết có bất thường đến mấy.

Trời nắng nóng rồi chợt đổ mưa dễ khiến làn da mất đi sự cân bằng độ ẩm, độ pH, điều này dẫn đến việc bề mặt da sần sùi, xỉn màu cực kỳ kém sắc.

Cứ 3 đến 4 giờ đồng hồ một lần, hãy xịt khoáng đều lên khắp mặt, thư giãn đến khi chúng khô hẳn là hoàn thành.

Như đã nhắc đến ở trên, mất cân bằng độ ẩm và độ pH không hề tốt cho làn da, thời điểm này, bình xịt khoáng chính là “trợ thủ đắc lực” đối với bạn.

Xịt khoáng chính là bí quyết chăm sóc da mọi phụ nữ không nên bỏ qua khi thời tiết bỗng dưng thất thường - Ảnh: Internet

Với bí quyết này, dù thời tiết có thất thường đến mấy, làn da của bạn vẫn sẽ mềm mịn, trắng hồng rạng rỡ.

Dùng giấy thấm dầu

Giấy thấm dầu có rất nhiều công dụng, đầu tiên đó chính là hút hết mồ hôi, bã nhờn giúp da mặt luôn mềm mịn, trắng hồng. Tuy nhiên, đừng dùng quá nhiều lần, chỉ cần thấm dầu khoảng 4 tiếng một lần là được.

Ngoài ra, mỗi khi thời tiết thay đổi, trời bỗng đổ mưa, giấy thấm dầu sẽ giúp bạn thấm khô mái tóc tức thì, từ đó làm giảm tình trạng bết dính.

Giấy thấm dầu là bí quyết giúp làn da vượt qua thử thách của thời tiết - Ảnh: Internet

Dùng khăn giấy tẩy trang

Trời mưa nắng thất thường tạo điều kiện để vi khuẩn xâm nhập vào lỗ chân lông gây nên mụn, viêm da. Chính vì vậy, mỗi khi gặp mưa, hãy dùng khăn giấy tẩy trang để loại sạch bụi bẩn trên da mặt, hạn chế tối đa việc nổi mụn.

Bí quyết chăm sóc da này phù hợp với những bạn gái thường xuyên phải hoạt động ngoài trời.

Thoa serum ban ngày

Bên cạnh những biện pháp “cứu cánh” mang tính tức thời trên, để làn da được bảo vệ tối ưu, bạn cần phải bổ sung dưỡng chất nhằm tăng sức đề kháng. Serum hay essence ban ngày là món mỹ phẩm giúp bạn đạt được hiệu quả này một cách nhanh chóng.

Mỗi buổi sáng, sau khi vệ sinh da mặt, hãy dùng serum thoa lên, mát xa nhẹ nhàng đến khi khô hẳn là hoàn thành.

Serum cung cấp thêm dưỡng chất, độ ẩm giúp da khỏe đẹp. Đây là bí quyết mà mọi phụ nữ nên thuộc nằm lòng - Ảnh: Internet

Thoa kem chống nắng

Đừng nghĩ rằng, mưa nắng thất thường thì không cần dùng kem chống nắng. Theo nghiên cứu, dù trời râm mát, tia UV vẫn có thể khiến da sạm đen, xỉn màu, thậm chí là xuất hiện thâm nám. Do đó, để bảo vệ da một cách toàn diện nhất trước các tác nhân của môi trường, hãy thoa kem chống nắng bất kể thời tiết nắng hay mưa.

Với những bí quyết chăm sóc đơn giản trên, làn da của bạn sẽ mãi khỏe đẹp dù thời tiết có thay đổi thất thường đến mấy.