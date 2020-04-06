Bác sĩ da liễu hướng dẫn 3 mẹo rửa mặt 'chuẩn khoa học' giúp da dẻ ngày một sáng mịn, hồng hào tươi trẻ

Chăm sóc da 06/04/2020 05:35

Bạn nên học ngay 3 mẹo rửa mặt đúng cách từ bác sĩ da liễu để rút ngắn thời gian làm đẹp, đồng thời đạt hiệu quả tốt hơn.

Theo nghiên cứu, bụi bẩn, bã nhờn trong lỗ chân lông chính là tác nhân chính gây nên mụn đầu đen, mụn trứng cá trên da. Không rửa mặt đúng cách lâu ngày, làn da sẽ trở nên sần sùi, đầy khuyết điểm, thậm chí là lão hóa sớm.

Chính vì vậy, để làn da khỏe đẹp, việc đầu tiên bạn cần làm không phải là đầu tư vào mỹ phẩm đắt tiền mà chính là rửa mặt đúng cách mỗi ngày.

Dùng khăn ấm ủ mặt để làm sạch sâu lỗ chân lông

Chuyên gia làm đẹp Georgia Louise tại New York khuyên: "Sử dụng một chiếc khăn ấm ủ khắp khuôn mặt trong 5 phút sẽ kích thích nới rộng lỗ chân lông. Điều này khiến việc làm sạch thuận lợi hơn. Phương pháp này giống như đang xông hơi thải độc khắp khuôn mặt".

Bên cạnh đó, vị chuyên gia này còn giải thích thêm, phụ nữ nên chú ý đến các vùng da tiết nhiều dầu nhờn trong khi rửa mặt. Có nghĩa là, hãy mát xa những vùng da này kỹ hơn để da sạch thoáng tuyệt đối vì dầu nhờn rất khó hòa tan.

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Dùng khăn ấm ủ khắp khuôn mặt giúp làm sạch hiệu quả hơn - Ảnh: Internet

Dùng sữa rửa mặt càng dịu nhẹ càng tốt

Làn da rất nhạy cảm với những loại chất tẩy rửa hóa học như xà phòng, chính vì vậy mà bạn nên lựa chọn sản phẩm làm sạch thật thông minh. Tốt nhất hãy rửa mặt mỗi ngày với các dòng dạng gel, kem có độ pH thấp, không tạo bọt. 

Dùng sữa rửa mặt chứa xà phòng có thể gây nên kích ứng, mẩn đỏ cực kỳ nguy hiểm. 

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Nên dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ để bảo vệ làn da khỏi kích ứng, mẩn đỏ - Ảnh: Internet

Dùng bông mềm thấm khô da mặt hoặc để da khô tự nhiên

Sau khi rửa mặt, làn da tiếp xúc với nước sẽ mỏng manh và mất đi hàng rào độ ẩm tự nhiên. Nếu lúc này bạn sử dụng khăn để lau khô, làn da sẽ có nguy cơ bị trầy, bong tróc và có cảm giác bỏng rát. 

Tốt nhất, sau khi rửa mặt, hãy để da tự khô hoặc dùng bông mềm thấm nước một cách thật nhẹ nhàng.

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Nên dùng bông mềm thấm khô nước thay vì chà xát làm tổn thương da mặt - Ảnh: Internet

Ghi nhớ kỹ và áp dụng 3 mẹo rửa mặt đúng cách từ chuyên gia trên, bạn sẽ sở hữu làn da khỏe đẹp, tránh tình trạng kích ứng, mụn nhọt.

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