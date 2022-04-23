5 quan niệm sai lầm về tia UV mà mọi người hay mắc phải

Chăm sóc da 23/04/2022 16:00

Tia UV là một trong những 'kẻ thù' của phái đẹp nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về nó và có cách phòng tránh hiệu quả.

1. Trị nám, tàn nhang bằng cách uống vitamin C

Tia UV có thể khiến bạn bị nám và tàn nhang, gây mất thẩm mỹ cho gương mặt. Nhưng chúng vẫn có thể sẽ tự nhiên biến mất dù bạn không sử dụng nhiều các loại mỹ phẩm. Ăn các loại thực phẩm giàu vitamin C hoặc trái cây giúp bạn loại bỏ các đốm và tàn nhang hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nếu bạn bị ở mức độ nặng, cần điều trị bằng thuốc và bôi vitamin C hoặc điều trị bằng tia laze tùy theo tư vấn của bác sĩ da liễu.

2. Chỉ thoa kem chống nắng khi ra đường

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Theo khuyến cáo, kem chống nắng phải có chỉ số chống nắng tiêu chuẩn UVB (SPF) từ 15 trở lên. Các chuyên gia cho biết: “Thường bạn cho là mình đã bôi đủ kem chống nắng, nhưng trên thực tế, bạn chỉ bôi một nửa so với lượng khuyến cáo, vì vậy có nhiều người phải đến bệnh viện vì tác hại của tia UV gây ra. Tốt hơn hết, bạn nên thoa một lần trước khi ra ngoài 30 phút và thoa lại một lần nữa khi ra đường, thoa quá dày cũng không tốt cho da". 

3. Tia UV chỉ làm da xấu đi

Tia UV có ảnh hưởng lớn đến quá trình lão hóa da, ngoài ra còn ảnh hưởng đến sự lão hóa của mắt. Tia UV cũng là nguyên nhân gây ra các tổn thường ở giác mạc, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàngTia UV không chỉ bao gồm trong ánh sáng mặt trời, mà còn có trong ánh sáng phản chiếu qua của kính các tòa nhà, v.v. Tốt nhất là bạn đeo kính râm hoặc kính có tròng kính ngăn tia UV.

4. Chỉ cần đội mũ là chống được tia UV

Không phải loại  nào cũng có khả năng cản tia UV hiệu quả. Bạn nên chọn một chiếc mũ rộng vành và to để che toàn bộ khuôn mặt hơn là một chiếc mũ lưỡi trai chỉ che được mắt và mũi. 

5. Chườm lạnh lâu sau khi đi ngoài trời nắng có hại không?

5 quan niệm sai lầm về tia UV mà mọi người hay mắc phải - Ảnh 2

Nếu da mặt bạn bị nóng sau khi đi ngoài trời, bạn nên chườm lạnh trong thời gian ngắn để da dịu lại. Tuy nhiên, nếu bạn chườm quá lâu, hơi lạnh có thể làm tổn thương da của bạn. Bạn chỉ cần 3-5 phút là đủ. Thay vì trực tiếp dùng đá, bạn hãy cắt mỏng dưa chuột để mát và mát xa da sẽ tốt hơn.

Theo Kormedi.com

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