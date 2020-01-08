4 'quy tắc vàng' giúp phụ nữ trung niên sở hữu nhan sắc trẻ hơn 10, thậm chí 20 tuổi

Chăm sóc da 08/01/2020 05:35

Thay đổi thói quen hàng ngày theo 4 quy tắc sau đây, lão hóa sẽ bị đẩy lùi giúp bạn sở hữu nhan sắc trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi thật rất nhiều.

Bạn muốn làn da trông mịn màng và tươi trẻ nhất có thể bất chấp tuổi tác? Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được nếu bạn thực hiện theo các thói quen chống lão hóa sau đây.

Tư thế ngủ khoa học

Nếu đang có thói quen ngủ nghiêng hay ngủ sấp, bạn nên loại bỏ ngay. Vì đây là những tư thế ngủ dễ gây nên nếp nhăn, trữ nước khiến da xuất hiện dấu hiệu lão hóa sớm. Ngủ nghiên, ngủ sấp úp mặt xuống dưới sẽ tạo nên áp lực lên vùng da bên dưới và hình thành nên các nếp nhăn. 

Chính vì vậy, hãy luôn duy trì tư thế ngủ trên lưng suốt đêm để hạn chế tối đa việc gia tăng lão hóa da.

thoi quen chong lao hoa 1
Ngủ đúng tư thế là một trong những thói quen bạn nên áp dụng để chống lão hóa - Ảnh: Internet

Thoa kem chống nắng cho cổ và tay

Bạn chỉ chăm chú vào khuôn mặt và quên đi các vùng da khác như tay, cổ và ngực. Trên thực tế, vùng da cổ hay tay nhăn nheo vẫn sẽ khiến bạn trông thật già nua, kém sắc chứ không riêng gì khuôn mặt.

Do đó, hãy thoa kem chống nắng, bảo vệ cho các khu vực này để lưu giữ nhan sắc tươi trẻ, rạng ngời bất chấp tuổi tác.

thoi quen chong lao hoa 2
Vùng da cổ và bàn tay cũng rất cần thoa kem chống nắng để ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa - Ảnh: Internet

Kiên trì để nhận thấy kết quả

Tất cả các nghiên cứu lâm sàn đều cho ra kết quả, các loại mỹ phẩm ngăn ngừa lão hóa cần đến vài tuần, thậm chí vài tháng để phát huy tác dụng. 

Bên cạnh đó, hầu hết các loại kem dưỡng chống lão hóa đều chứa các thành phần như retinol, peptide. Do đó, thay vì chuyển đổi sản phẩm dưỡng da sau vài ngày vì không cảm nhận được hiệu quả, hãy kiên trì hơn.

thoi quen chong lao hoa 3
Mỹ phẩm chống lão hóa cần nhiều thời gian để phát huy tác dụng, do đó, hãy kiên trì áp dụng - Ảnh: Internet

Luôn thoa kem mắt

Đôi mắt là nơi có làn da nhạy cảm và mỏng manh nhất trên khuôn mặt, do đó rất dễ xuất hiện nếp nhăn, bọng nước, thâm xỉn. Chính vì vậy, để nhan sắc trong tươi tắn, rạng ngời, hãy sử dụng kem dưỡng hàng ngày cho vùng da quanh mắt.

Để đạt được hiệu quả tối ưu, hãy đầu tư vào các loại kem có chứa caffeine hoặc albumin vì các thành phần này có tác dụng làm căng da. Đặc biệt, những dưỡng chất này có rất nhiều trong lòng trắng trứng.

thoi quen chong lao hoa 4
Muốn trẻ đẹp bất chấp tuổi tác, hãy dùng kem dưỡng mắt mỗi ngày - Ảnh: Internet

Mỗi ngày, tuyệt đối thực hiện theo 4 thói quen chống lão hóa trên, chắc chắc, chỉ sau một thời gian kiên trì, bạn sẽ cảm nhận được kết quả tuyệt vời. 

Vài giọt tinh dầu này có thể điều trị dứt điểm 5 vấn đề về da kể cả lão hóa mà không cần đến mỹ phẩm đắt tiền

Vài giọt tinh dầu này có thể điều trị dứt điểm 5 vấn đề về da kể cả lão hóa mà không cần đến mỹ phẩm đắt tiền

Brightside đã chia sẻ cách dưỡng da bằng tinh dầu thầu dầu nhằm điều trị các vấn đề như mụn trứng cá, mẩn đỏ, khô nứt và lão hóa rất đơn giản mà ai cũng có thể áp dụng ngay tại nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da thói quen lành mạnh ngăn ngừa lão hóa

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 19 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két