4 'quy tắc vàng' giúp phụ nữ trung niên sở hữu nhan sắc trẻ hơn 10, thậm chí 20 tuổi

Thay đổi thói quen hàng ngày theo 4 quy tắc sau đây, lão hóa sẽ bị đẩy lùi giúp bạn sở hữu nhan sắc trẻ trung, tươi tắn hơn tuổi thật rất nhiều.

Bạn muốn làn da trông mịn màng và tươi trẻ nhất có thể bất chấp tuổi tác? Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được nếu bạn thực hiện theo các thói quen chống lão hóa sau đây. Tư thế ngủ khoa học Nếu đang có thói quen ngủ nghiêng hay ngủ sấp, bạn nên loại bỏ ngay. Vì đây là những tư thế ngủ dễ gây nên nếp nhăn, trữ nước khiến da xuất hiện dấu hiệu lão hóa sớm. Ngủ nghiên, ngủ sấp úp mặt xuống dưới sẽ tạo nên áp lực lên vùng da bên dưới và hình thành nên các nếp nhăn.

Chính vì vậy, hãy luôn duy trì tư thế ngủ trên lưng suốt đêm để hạn chế tối đa việc gia tăng lão hóa da. Ngủ đúng tư thế là một trong những thói quen bạn nên áp dụng để chống lão hóa - Ảnh: Internet Thoa kem chống nắng cho cổ và tay Bạn chỉ chăm chú vào khuôn mặt và quên đi các vùng da khác như tay, cổ và ngực. Trên thực tế, vùng da cổ hay tay nhăn nheo vẫn sẽ khiến bạn trông thật già nua, kém sắc chứ không riêng gì khuôn mặt.

Do đó, hãy thoa kem chống nắng, bảo vệ cho các khu vực này để lưu giữ nhan sắc tươi trẻ, rạng ngời bất chấp tuổi tác. Vùng da cổ và bàn tay cũng rất cần thoa kem chống nắng để ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa - Ảnh: Internet Kiên trì để nhận thấy kết quả Tất cả các nghiên cứu lâm sàn đều cho ra kết quả, các loại mỹ phẩm ngăn ngừa lão hóa cần đến vài tuần, thậm chí vài tháng để phát huy tác dụng. Bên cạnh đó, hầu hết các loại kem dưỡng chống lão hóa đều chứa các thành phần như retinol, peptide. Do đó, thay vì chuyển đổi sản phẩm dưỡng da sau vài ngày vì không cảm nhận được hiệu quả, hãy kiên trì hơn. Mỹ phẩm chống lão hóa cần nhiều thời gian để phát huy tác dụng, do đó, hãy kiên trì áp dụng - Ảnh: Internet Luôn thoa kem mắt Đôi mắt là nơi có làn da nhạy cảm và mỏng manh nhất trên khuôn mặt, do đó rất dễ xuất hiện nếp nhăn, bọng nước, thâm xỉn. Chính vì vậy, để nhan sắc trong tươi tắn, rạng ngời, hãy sử dụng kem dưỡng hàng ngày cho vùng da quanh mắt. Để đạt được hiệu quả tối ưu, hãy đầu tư vào các loại kem có chứa caffeine hoặc albumin vì các thành phần này có tác dụng làm căng da. Đặc biệt, những dưỡng chất này có rất nhiều trong lòng trắng trứng. Muốn trẻ đẹp bất chấp tuổi tác, hãy dùng kem dưỡng mắt mỗi ngày - Ảnh: Internet Mỗi ngày, tuyệt đối thực hiện theo 4 thói quen chống lão hóa trên, chắc chắc, chỉ sau một thời gian kiên trì, bạn sẽ cảm nhận được kết quả tuyệt vời.

Vài giọt tinh dầu này có thể điều trị dứt điểm 5 vấn đề về da kể cả lão hóa mà không cần đến mỹ phẩm đắt tiền Brightside đã chia sẻ cách dưỡng da bằng tinh dầu thầu dầu nhằm điều trị các vấn đề như mụn trứng cá, mẩn đỏ, khô nứt và lão hóa rất đơn giản mà ai cũng có thể áp dụng ngay tại nhà.

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