3 vấn đề về da thường gặp sau kì nghỉ Tết và cách giải quyết triệt để trong vòng '1 nốt nhạc'

Chăm sóc da 03/02/2019 14:19

Sau Tết, làn da trở nên xỉn màu, sần sùi và xuống cấp rõ rệt, đừng lo lắng vì đã có các bí quyết phục hồi dưới đây của Theklog.

Chuỗi ngày nghỉ lễ mang đến cho bạn nhiều niềm vui với các bữa tiệc, vui chơi. Nghỉ Tết là cơ hội để bạn đoàn tụ với bạn bè, gia đình và ăn tất cả các loại thực phẩm yêu thích. Nhưng vui chơi đến khuya, bận rộn và căng thẳng có thể tàn phá làn da một cách nghiêm trọng. Da nổi mụn, quầng thâm mắt xuất hiện, đen sạm... là những vấn đề dễ mắc phải sau kì nghỉ dài.

Đừng lo lắng, bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục các vấn đề này, phục hồi lại làn da mịn màng, trắng hồng rạng rỡ. 

Vấn đề 1: Thiếu ngủ gây ra quầng thâm mắt, da xỉn màu

Có rất ít người ngủ đủ giấc vào các kì nghỉ dài như Tết Nguyên Đán, đây là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề về da như xỉn màu, quầng thâm mắt, bọng nước. 

Để điều này không xảy ra, trước khi đi ngủ hãy đắp mặt nạ ban đêm lên đôi mắt để thư giãn và ngăn ngừa tình trạng xuống cấp của làn da quanh mắt. 

Ngoài ra, bạn có thể thoải mái vui chơi đến khuya nhưng nhất định phải dành thời gian để tẩy trang, làm sạch da mặt trước khi đi ngủ để các tác nhân xấu không xâm nhập tạo nên khuyết điểm.

3 vấn đề về da thường gặp sau kì nghỉ Tết và cách giải quyết triệt để trong vòng '1 nốt nhạc' - Ảnh 1
Vui chơi đến tối khuya, thiếu ngủ sẽ khiến đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi. Do đó, bạn cần phải chăm sóc vùng da này thật cẩn thận - Ảnh: Internet

Vấn đề 2: Đồ ăn giàu calo, rượu bia khiến da mất nước, khô ráp

Dù yêu thích hương vị của các món ăn trong dịp Tết như bánh chưng, bánh tét, thịt kho, bánh ngọt, đồ uống có ga... đến mấy, bạn vẫn nên tự nhắc nhở bản thân về tác hại của chúng. Mặc dù ngon miệng nhưng các loại thực phẩm này khiến da nổi mụn, xỉn màu, đặc biệt là món nhiều đường và tinh bột. 

Vào dịp Tết, chế độ ăn uống thất thường dễ làn da hư tổn. Do đó, mỗi ngày hãy bù nước bằng các loại mặt nạ tự nhiên như dưa leo, nha đam. Sau đó, sử dụng xịt khoáng để tăng cường độ ẩm, khoáng chất. Cố gắng cung cấp nhiều axit amin, vitamin, khoáng chất để làn da tự sửa chữa, làm sáng và hydrat. 

Ngoài ra, hãy điều chỉnh chế độ ăn uống thật lành mạnh, đừng để bản thân ăn một cách "thả ga" và hối hận sau đó.

3 vấn đề về da thường gặp sau kì nghỉ Tết và cách giải quyết triệt để trong vòng '1 nốt nhạc' - Ảnh 2
Hãy chú ý đến chế độ ăn uống để ngăn ngừa mụn, da xỉn màu - Ảnh: Internet

Vấn đề 3: Căng thẳng khiến da nhợt nhạt, thiếu sức sống

Cuối năm, công việc dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị quà cáp, làm các món ăn truyền thống... dễ khiến phụ nữ lâm vào tình trạng mệt mỏi, căng thẳng và thiếu năng lượng. Tất cả những điều này có thể làm cho làn da trở nên sần sùi, sạm đen, thậm chí là bùng phát mụn do rối loạn nội tiết tố. 

Để ngăn ngừa những vấn đề này, hãy loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn, bụi bẩn trên khuôn mặt mỗi buổi tối. Sử dụng mỹ phẩm, mặt nạ cung cấp dưỡng chất để làm tăng sức đề kháng giúp da chống lại tác nhân gây nên mụn.

Nếu đang tìm kiếm cách tăng cường sức khỏe toàn diện cho làn da, hãy thử các sản phẩm giàu vitamin C.

3 vấn đề về da thường gặp sau kì nghỉ Tết và cách giải quyết triệt để trong vòng '1 nốt nhạc' - Ảnh 3
Dù vui chơi thoải mái đến đâu, đừng lơ là việc chăm sóc mỗi ngày - Ảnh: Internet

Nắm rõ các lời khuyên trên, chắc chắn mọi vấn đề về da sau kì nghỉ Tết đều có thể được giải quyết triệt để.

Lơ là bước này trong quy trình chăm sóc hàng ngày, làn da sẽ trở nên xỉn màu, bóng dầu và nổi đầy mụn

Lơ là bước này trong quy trình chăm sóc hàng ngày, làn da sẽ trở nên xỉn màu, bóng dầu và nổi đầy mụn

Không cung cấp đủ độ ẩm, làn da sẽ xuống cấp nghiêm trọng và trở nên khô nứt, bong tróc, thậm chí là xuất hiện nếp nhăn.

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